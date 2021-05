Radio 3 vuelve a celebrar la cultura con música en directo y con público. Un encuentro exclusivo en un escenario único, la sala 207 del Museo Reina Sofía de Madrid, en el que los artistas invitados, Sidonie, Rozalén, Ángel Stanich, La Bien Querida y Mikel Erentxun, han actuado frente a algunos de los cuadros más destacados de Salvador Dalí o Ángeles Santos.

La pinacoteca de arte contemporáneo ha vuelto a convertirse, tras el paréntesis sufrido el año pasado a causa de la pandemia, en el lugar de celebración del Día de los Museos. Lo ha hecho con un formato muy diferente, con limitación de aforo, pero sin límite a la pasión por la cultura y el arte.

Rozalén, la voz violeta

“Qué privilegio poder cantar en un lugar tan especial”, confesaba Rozalen que ha tocado en directo varios temas de su último disco El árbol y el bosque (2020), el cuarto trabajo de larga duración de Rozalén. Un álbum cargado de simbolismo que la artista manchega compuso durante su confinamiento el año pasado.

“Yo hago canciones para ver si me aplico el cuento y aprendo a cuidarme un poquito más”, contaba Rozalén durante este encuentro con Radio 3 antes de tocar temas como Qué no, no o Y Busqué. Además la artista tuvo la oportunidad de tocar, por primera vez, El día que yo me muera.