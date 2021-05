Adiós al café en 2050: esta planta es el café del futuro

En un día cualquiera del año 2050, seguiremos conectándonos a internet, comiendo pan con mermelada pero, tal vez, ya no podamos beber café. ¿Por qué? La subida de las temperaturas y la sequía podrían acabar con las tierras dedicadas a los cultivos de café, que se benefician de un clima de bosque húmedo.

¿Y cómo nos vamos a despertar por las mañanas en 2050 si no hay café? Correcto: gracias a la ciencia. Desde ahora, ¡ya!, en este momento, se están investigando posibles sustitutos del café. Y estamos de suerte: hay una planta capaz de aguantar los climas más cálidos que no favorecen a las del café que actualmente consumimos.Esa planta es una variedad llamada Coffea stenophylla, un tipo de café salvaje (de los 122 tipos reconocidos que existen) y que crece en el Oeste Africano.

Cerezas de café maduras

Sabe muy similar a su primo, el café Arábica (Coffea arabica). “Estamos muy sorprendidos de que este café tenga un sabor espectacular. Y tiene estos atributos que le permiten adaptarse al clima que tendremos”, comentaba para la BBC Aaron Davis, que encabeza esta investigación sobre el café en los Royal Botanic Gardens de Kew que ha sido publicada en Nature Plants.

Es tan similar su sabor al del arábica, la variedad más valorada en el mundo, que el 80% de los jueces que configuraron un panel de cata a ciegas para analizar sus cualidades organolépticas no pudieron distinguir uno del otro.

Detalle de las cerezas de café

El coffea stenophylla, se pensaba que era un tipo de café que se había extinguido en una zona donde anteriormente era popular: Costa de Marfil. Sin embargo, se la ha encontrado recientemente allí además de en Sierra Leone, donde se la describió científicamente por primera vez en 1834.

El stenophylla había llegado a exportarse a las colonias británicas y a Francia y adquirió importancia como cultivo en otros países africanos, como Ghana, Senegal y Uganda. No obstante, fue quedando relegado en favor de las variedades Arábica y Robusta por una cuestión económica: es menos productiva y tarda más en madurar.

Así es la planta del café del futuro o Coffea Stenophylla

Los investigadores comentan que aunque no llegará pronto a nuestras cafeterías, es posible que en unos 5 o 7 años entre en el mercado más especializado. Esperemos que el planeta no se vaya tan al garete como para que nos quedemos sin café, aunque el estado actual para estos cultivos ya son desalentadores: el 60% de especies de café están amenazadas por la deforestación y el cambio climático. Save the planet!