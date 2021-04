Hinojo: la estrella de la cocina gitana

Un manojo de hinojos (400 g)

250 g de judías blancas

1 chorizo fresco (100 g)

1 morcilla de cebolla (100 g)

1 trozo de panceta fresca (200 g)

¼ de gallina, a ser posible trasero, es decir, que incluya el muslo.

2 cucharadas soperas de aceite de oliva

2 hojas de laurel

1 cabeza de ajos

½ pimiento rojo

1 cebolla mediana

Una cucharadita de pimentón de la Vera

Sal al gusto

Ponemos en remojo las judías el día anterior. Por la mañanita temprano y en una olla ponemos dos litros de agua. Así, en frío, ponemos las judías, la cabeza de ajos limpia pero entera, el cuarto de gallina sin trocear y las 2 hojas de laurel. A fuego lento, lo dejamos hervir hasta que las judías estén tiernas ¡Cuidado al mover! Hay que remover con cariño para que no se rompa la piel de las alubias. Aparte, en una sartén, haremos el sofrito. Para ello, ponemos el aceite a calentar y antes de que humee le añadimos la cebolla picada en cuadraditos pequeños. Bajamos el fuego y dejamos que la cebolla se poche. Añadimos el medio pimiento también picadito y cuando el pimiento se haya ablandado le ponemos el pimentón sin parar de mover para que no se nos queme. En otra olla pequeña, ponemos a hervir el chorizo y la morcilla para que suelten casi toda la grasa Cuando las judías estén tiernas, incorporaremos el sofrito y removeremos con mucho amor para que se integre (así es como debe funcionar la integración, con mucho amor y respeto) en el caldo y no se despellejen las fachois. Es el momento de añadir la panceta y los hinojos troceados. Desgrasamos y añadimos el chorizo y la morcilla. Probamos de sal y si es necesario rectificamos ¡Esto que es tan sencillo hay que ver lo difícil que es que lo entiendan los que mandan: se prueba y si no está bueno se rectifica!