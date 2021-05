Descubre qué Alcántara eres según las tramas de 'Cuéntame'

Seguro que no es la primera vez que te ves reflejado en una de las tramas de Cuéntame cómo pasó. Tanto es así, que a veces te planteas si tienes un parentesco especial con alguno de los Alcántara porque no te dejan de pasar por las mismas cosas. Bien, para poner solución a esa teoría que te perturba, en ocasiones, hemos preparado un divertido TEST en el que podrás descubrir si tienes o no, un estrecho parecido con algunos de los protagonistas de la serie.

¿Eres Inés, Toni, María, Mercedes, Antonio o Herminia? Hemos jugado con tramas antiguas, pero sobre todo con tramas de esta temporada 21. Y es que, en estos capítulos la familia está sembrada de situaciones cotidianas que pueden ocurrirnos a la gente de a pie ¿Te has enamorado de quien no debes? ¿Te has marcado un remember con algun/a ex? ¿Has estado en acontecimientos históricos porque te gusta estar cerca de la noticia? ¿Te has liado con el novio de tu amiga? Como ves, en esta serie, tenemos tramas para repartir. Si te gusta acercarte al peligro, seguro que tienes tu alter ego en la familia Alcántara.

En este QUIZ que hemos preparado para que te diviertas, encontrarás, al finalizar las 10 preguntas, la respuesta que buscas: qué miembro eres de esta peculiar y mítica familia. Y no solo eso, vas a poder entender por qué el destino se empeña en buscarte las cosquillas.