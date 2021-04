El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aprofitat el primer ple del Parlament des de les eleccions del 14-F per tornar a reclamar a Junts arribar a un acord per la seva investidura. A preguntes d’ERC, Aragonès ha fet una crida a posar en marxa les institucions el més aviat possible per poder “treballar per la reconstrucció social i econòmica del país” i buscar la resolució del conflicte.

El vicepresident Pere Aragonès replica el líder de l'oposició Salvador Illa cropper

ERC adverteix a Junts que “no s’hi valen més excuses” El president dels republicans a la Cambra catalana, Josep Maria Jové, ha instat directament a Junts, en la seva interpel·lació a Aragonès, advertint que “No s’hi valen excuses, no podem perdre més temps”. El vicepresident català ha coincidit amb Jové que “és essencial que hi hagi un Govern amb totes les funcions” per afrontar la crisi provocada per la pandèmia i afrontar una “reconstrucció en clau de progrés de la societat i la economia del país”. “�� Sessió de control al Govern al #Parlament.



�� El vicepresident, Pere Aragonès, reclama una investidura "com més aviat millor" per poder afrontar la reconstrucció del país.



�� En directe a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/Q1pFShuamG“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 29, 2021 Aragonès també ha advertit, però, que “les eleccions el 14 de febrer van deixar ben clar que hi ha una clara voluntat d’avançar perquè aquest país decideixi, en plena llibertat, els presos surtin al carrer i els exiliats puguin recuperar la llibertat”, ha afegit.

Catalunya aprovarà un decret per prorrogar el toc de queda sense estat d'alarma El vicepresident en funcions, Pere Aragonès, ha explicat que quan decaigui l'estat d'alarma el 9 de maig, les restriccions per frenar la covid-19 a Catalunya continuaran aplicant-se gràcies a la modificació que prepara el Govern del decret que va aprovar el passat juliol per permetre l'aplicació de determinades mesures. Aragonès ha assegurat que amb aquest canvi legislatiu i l'aval judicial de les restriccions que es vulguin anar impulsant, el pla de contenció del virus seguirà aplicant-se. A més, s'ha compromès que les restriccions que hi ha i que hi pugui haver es flexibilitzaran tal i com avanci la vacunació entre la població. Catalunya aprovarà un decret per prorrogar el toc de queda sense estat d'alarma