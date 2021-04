El vicepresident en funcions, Pere Aragonès, ha explicat que quan decaigui l'estat d'alarma el 9 de maig, les restriccions per frenar la covid-19 a Catalunya continuaran aplicar-se gràcies a la modificació que prepara el Govern del decret que va aprovar el passat juliol per permetre l'aplicació de determinades mesures. Durant la sessió de control al Parlament a la que s'ha sotmès per tenir les funcions de president delegades, Aragonès ha assegurat que amb aquest canvi legislatiu i l'aval judicial de les restriccions que es vulguin anar impulsant, el pla de contenció del virus seguirà aplicant-se. A més, s'ha compromès que les restriccions que hi ha i que hi pugui haver es flexibilitzaran tal i com avanci la vacunació entre la població.

La 'consellera' de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ja va avançar el dimarts que el Govern estava treballant en un marc normatiu per si fos necessari aplicar mesures com el toc de queda a partir del 9 de maig, quan decau l'estat d'alarma. Concretament, ja parlava de modificar el decret llei 27/2020 i explicava que aquesta modificació hauria d'aprovar-se en el Consell Executiu de la setmana vinent.



A més el Procicat torna a revisar les restriccions vigents a Catalunya pel coronavirus, que vencen aquest dilluns 3 de maig. La decisió es comunicarà aquest divendres.

Darias defensa la fi de l'estat d'alarma Per una altra banda, aquesta tarda la ministra de Sanitat, Carolina Darias, defensarà en el Congrés que no és necessari prorrogar l'estat d'alarma quan falten deu dies perquè finalitzi i algunes comunitats han demanat al Govern instruments jurídics per a poder actuar a partir del 9 de maig.

Les comunitats es preparen La fi d'aquesta mesura excepcional, suposarà que s'acabi el tancament perimetral de les autonomies i el toc de queda, per la qual cosa les comunitats es preparen per a aquest escenari i exigeixen al Govern la modificació de lleis que els doni marge per a dictar restriccions i evitar contradiccions jurídiques.