El Parlament celebrarà dijous el primer ple des del 14-F

A l'espera de la convocatòria d'una nova investidura, la Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament han acordat celebrar un Ple aquest mateix dijous. Serà el primer des de les eleccions del 14 de febrer i servirà entre d’altres perquè el vicepresident Pere Aragonès se sotmeti a una sessió de control tot i estar en funcions. L'ordre del dia també inclourà l'elecció de la secretaria segona de la Mesa, en substitució del diputat de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, que serà el primer que es votarà.

Primera sessió de control des de desembre

El Govern en funcions no se sotmet a control parlamentari des del desembre de 2020. D'aquesta manera, la sessió d'aquest dijous serà la primera de l'any i la primera després dels comicis del 14 de febrer. El vicepresident en funcions Pere Aragonès respondrà les preguntes de tots els grups, tot i que no serà en el format de compareixença, el que havien reclamat gairebé tots els partits de l'oposició.

En el ple també es votaran les peticions que han registrat diversos grups perquè comparegui Aragonès respecte al coronavirus i els fons europeus. Si s'aproven, però, no compareixerà en aquest ple, atès que ERC ha al·legat que no pot per motius d'agenda, han assegurat fonts parlamentàries, de manera que el vicepresident tindrà un mes per dur a terme la compareixença.