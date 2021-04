ERC i JxCat han abordat "per primera vegada" l'estructura del futur Govern, a la reunió que els dos partits han mantingut aquest dimarts a la presó de Lledoners amb presència del president dels republicans, Oriol Junqueras, i del secretari general de Junts, Jordi Sánchez.

“I després de gairabé 4 hores a Lledoners .@Esquerra_ERC i @JuntsXCat es “conjuren” en fer un comunicat conjunt per primera vegada, des del #14F. L’únic que varia és l’ordre dels actors #mésvalaixòqueres #investiduraaragonès pic.twitter.com/4RtEKzRTad“ — Elena Garcia (@laradiomola) April 27, 2021

Ambdues formacions han valorat positivament la trobada, en la qual ha participat per primer cop el presidenciable republicà, Pere Aragonès. A banda de l'estructura de Govern, la trobada també ha servit per tractar altres temes "pendents de tancar". Els dos partits també s'han conjurat a continuar treballant per fer "un govern independentista liderat per Pere Aragonès", que "doni resposta al mandat electoral del 52% dels vots".

La reunió ha durat gairebé 4 hores, després que els equips negociadors entressin al centre penitenciari pels volts de les cinc de la tarda. Per part d'ERC hi han participat Junqueras, Aragonès i Josep Maria Jové. Per part de JxCat hi havia Sánchez, la portaveu de la formació, Elsa Artadi, i el diputat Josep Rius.

ERC abandona l'ultimàtum de l'1 de maig Els republicans han acabat abandonant l'ultimàtum per intentar tancar un acord abans de l’1 de maig. El mateix Pere Aragonès havia advertit al cap de setmana que estaven disposats a explorar vies alternatives. Aquest dimecres no hi ha hagut noves reunions entre Esquerra Republicana i JxCat després de l'acostament assolit ahir a la cimera de Lledoners, on es va arribar a tractar l'estructura del nou Govern. No hi ha cap data per la nova investidura i ara fins i tot es discuteixen detalls sobre una possible investidura en primera volta o en segona, com pretén Junts. Tampoc hi ha noms concrets de cara al nou executiu. Davant d'aquest escenari, ERC ha deixat d’insistir en l’ultimàtum del primer de maig per acabar les negociacions. S’emplacen a intentar tancar l’acord de legislatura abans de la data límit, el 26 de maig si no es vol anar a unes noves eleccions.