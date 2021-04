La substitució del diputat de Junts, Jaume Alonso-Cuevillas com a secretari segón de la Mesa del Parlament tensa encara més les disputes entre Junts i ERC. A les darreres hores, els republicans han lligat la convocatoria del ple per fixar la seva subtitució al fet d'assolir un acord d'investidura que a hores d'ara encara es veu molt lluny. De la seva banda, la CUP també s'afegeix a la pressió a la formació de Puigdemont i els garanteix el suport a la seva candidata a la Mesa, Aurora Madaula, si s'asseuen a negociar amb ells.

"La Mesa no hauria de ser el lloc on Junts dirimeixi les seves confrontacions entre faccions"

La CUP pressiona Junts per evitar unes noves eleccions

La diputada de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, s'ha mostrat convençuda al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2 que Junts per Catalunya s'acabarà sumant a l'acord entre ERC i la CUP i no hi haurà unes noves eleccions. Vehí ha dit que Junts ha d’assumir el resultat de les eleccions si bé "està trigant massa". La diputada de la CUP ha assegurat que, en qualsevol cas, la seva formació no serà un problema i, arribat el cas, facilitaran un govern en solitari d'ERC.