Aragonès avisa Puigdemont que vol un govern "sense substitucions ni tuteles"

Pere Aragonès considera "imprescindible coordinar estratègies" entre les forces independentistes, però ha marcat terreny enfront de Puigdemont. Aragonès s'ha mostrat partidari de "reconèixer tots els espais" independentistes, tant a Catalunya com en el "exili", però ha reclamat així mateix "posar en valor el lideratge de les institucions de Catalunya, d'aquest Parlament, d'aquest Govern i d'aquesta presidència".

"Sense substitucions ni tuteles"

El pròxim president, ha recalcat, tindrà una "responsabilitat indelegable i insubstituïble", unes paraules amb les que s'ha volgut desmarcar de el paper que inicialment va adoptar el seu antecessor en el càrrec, Quim Torra, que reconeixia a Puigdemont com a "president legítim" des de Bèlgica. Aragonès ha defensat "aprofitar tots els actius", però ell pensa exercir el càrrec de president "sense substitucions ni tuteles", un missatge velat dirigit a JxCat, que reivindica que el denominat Consell per la República, espai parainstitucional liderat per Puigdemont, hauria erigir- en el nucli de decisió estratègica de l'independentisme, davant els recels d'ERC.

Pere Aragonès no veu motius perquè JxCat continuï bloquejant el Govern. El candidat d'ERC a la investidura ha volgut minimitzar les diferències amb Junts durant el discurs del segon debat al ple, aquest dimarts al matí. "Malgrat les dificultats, hem de fer un acord de governança el més ampli possible", ha insistit. "Ens hi va la credibilitat", ha reiterat Aragonès.

El candidat republicà ha pel·lat a la responsabilitat de Junts par "aprofitar l'oportunitat històrica" d'aconseguir que tot l'independentisme estigui compromès amb el Govern.