Cafè d'idees - Reyes Maroto: "Tinc por. El discurs de l'odi està calant"

Reyes Maroto, ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, ha confessat que encara té por després d'haver rebut un sobre amb una navalla plena de sang. "Per què jo? Mai he tingut por, m'he fet a mi mateixa, i ara sí que en tinc", ha assegurat. Igualment, ha reiterat que defensarà les seves creences i la seva ideologia i que aquest fet no canviarà la seva forma de vida.

El discurs d'odi va fent via La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme ha insistit a trobar les causes d'aquests fets i té molt clar que el discurs d'odi de partits com VOX és un dels motius. Ha criticat que la ultradreta faci un discurs basat a acusar l'actual Govern de l'Estat de ser un govern "criminal", que pot generar respostes com la del sobre amb la navalla. “☕️ Reyes Maroto, ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, diu que en part està amenaçada per culpa del discurs de l'odi i d'acusar el Govern de "criminal" | @MarotoReyes @mincoturgob



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/kwIldIDIDO

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/PuL5Euc4YM“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 27, 2021

Perilla la democràcia espanyola? Reyes Maroto ha destacat que la democràcia és una forma de vida on s'admeten les opinions i les persones diferents, i aquestes accions poden posar en risc la pròpia democràcia espanyola. Segons Maroto, encara s'ha de desenvolupar plenament i ha costat molts anys aconseguir establir-la. “��️ "Está en riesgo la propia democracia de España".



☕️ Reyes Maroto, ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, reconeix que ella està protegida, però no la seva família | @MarotoReyes @mincoturgob



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/PJzMg9w30x“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 27, 2021

El Govern de Catalunya: "absent" La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme ha definit com "absent" el Govern català des del primer dia que va prendre possessió del seu càrrec, i no únicament des del moment que està en funcions. "Catalunya és un dels pols econòmics clau d'Espanya", ha remarcat, i ha demanat "compromís" al futur executiu català. “��️ "El Govern ha estado ausente durante mucho tiempo"



☕️ @MarotoReyes, ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, defensa que Catalunya és un pol molt important d'Espanya i que s'ha de notar amb acció de govern | @mincoturgob



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

@GemmaNierga pic.twitter.com/tMYXu68hFR“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 27, 2021