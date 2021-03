Cafè d'idees - Sánchez Camacho: "Hi ha més llibertat a Madrid que a Catalunya"

L'expresidenta del Partit Popular i ara secretària primera a la mesa de l'Assemblea de Madrid, Alicia-Sánchez Camacho, ha posat tres exemples per afirmar que: "Hi ha més llibertat a Madrid que a Catalunya". Sánchez Camacho ha explicat que a la capital de l'estat hi ha llibertat educativa, llibertat econòmica i "per sobre de tot" llibertat social i política: "Tothom és respectat per les seves idees. A Catalunya alguns van voler fracturar aquest model".

"Toni Cantó em sembla un molt bon fitxatge" Sánchez Camacho ha dit que Toni Cantó facilitarà que el Partit Popular sigui alternativa al govern "social-comunista de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias" un govern que ha dit vol "trencar Espanya i dividir als espanyols". Sánchez Camacho ha dit que l'objectiu del partit Popular ha de ser "Unir el centredreta i passa per obrir les portes a tothom". “☕️ Alícia Sánchez Camacho explica que Toni Cantó no es va reunir directament amb Díaz Ayuso, sinó amb els seus col·laboradors | @ppmadrid @AliciaSCamacho



"Ara volen tornar a porta el pitjor del procés amb el pacte d'ERC amb la CUP" La secretària primera a la mesa de l'Assemblea de Madrid ha dit que els partits independentistes van voler fracturar el model democràtic i ha alertat que ara volen tornar-ho a fer amb el pacte d'ERC amb la CUP: "no aconseguiran mai la independència de Catalunya". Sánchez Camacho ha dit que el procés ha portat el "greu deteriorament econòmic i social" de Catalunya i a perdre el lideratge del motor econòmic d'Espanya. “☕️ Alícia Sánchez Camacho defensa el model de "llibertat" de Madrid enfront del de Catalunya | @ppmadrid @AliciaSCamacho



Reconstruirem el paper del PP a Catalunya L'expresidenta del Partit Popular a Catalunya ha elogiat a l'actual president, Alejandro Fernández i a relacionat els mals resultats electorals del partit amb el 9N i l'1 d'octubre: "Vam perdre la credibilitat del nostre vot quan es va produir el 9N i l'1 d'octubre". Camacho s'ha mostrat convençuda que Fernández redreçarà la davallada de vots amb polítiques semblants a les d'Isabel Ayuso a Madrid. “☕️ Alícia Sánchez Camacho explica els mals resultats del @PPCatalunya | @ppmadrid @AliciaSCamacho



