Cafè d'idees - Aina Vidal: "Tractem Ayuso com 'tonteta' i és una màquina de llançar idees"

Aina Vidal, diputada per En Comú Podem al Congrés dels Diputats, ha reconegut la potència del perfil polític d'Ayuso de cara a les eleccions vinents a la Comunitat de Madrid. Ha recordat que malgrat la imatge que es pugui tenir des de l'oposició, és una líder amb capacitat de mobilitzar l'electorat i de generar idees. També ha considerat que l'abstenció dels votants d'esquerra afavoreix l'actual presidenta de l'Asamblea de Madrid.

“☕ Aina Vidal creu que la reacció d' @AngelsBarcelo i la resta d'"opinadors" hauria estat diferent si no fos @PabloIglesias l'objecte de les amenaces | @EnComu_Podem @AinaVS ��️ "Hi hauria hagut més contundència" �� https://t.co/Pbe5vRWkNP @GemmaNierga pic.twitter.com/m0bOS5aye1 “

La diputada per En Comú Podem al Congrés ha criticat que només Pablo Iglesias s'aixequés del debat a la Cadena SER entre els candidats a les eleccions de la Comunitat de Madrid. Segons Vidal, tothom hauria d'haver abandonat la taula i deixar sola a la candidata de VOX, Rocío Monasterio , quan no va condemnar les amenaces que va rebre l'exvicepresident del Govern i candidat de Podemos. "Celebro que s'hagi vist què és realment VOX", ha sentenciat.

Aina Vidal s'ha mostrat molt crítica amb l'actitud de JxCat pel que fa a les negociacions amb ERC per formar govern a Catalunya. Ha titllat de "tortura" cap als republicans la gestió dels tempos per part de la formació de Puigdemont. La diputada d'En Comú Podem ha fet una crida als republicans perquè explorin d'altres vies. S'ha preguntat quant de patiment ha de suportar ERC per entendre que no és un pacte desitjable . I vaticina que tornarà a ser un govern ple de turbulències: "Riu-te'n del Dragon Khan del tripartit", ha dit.

La derogació parcial de la reforma laboral

La diputada per En Comú Podem al Congrés ha matisat que la reforma laboral no s'ha de derogar completament, sinó parcialment, i a la vegada actualitzar i superar alguns dels seus punts. Ha valorat la feina de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i ha exposat sobre la taula noves realitats, com el teletreball o plataformes com Glovo, que no existien fa deu anys, quan la llei es va aprovar.