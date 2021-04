Cafè d'idees - Pere Navarro descarta la fàbrica de bateries elèctriques a la Zona Franca

El delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, ha donat a entendre que la fàbrica de bateries elèctriques no es construirà a la Zona Franca. Pere Navarro ha dit que confia que s'instal·li a Catalunya i que sigui "proper" a la fàbrica de Seat: "Jo apostaria perquè estigués a Catalunya". El delegat de la Zona Franca ha dit que hi ha altres territoris que també volen la fàbrica a Espanya i a Europa.

Amb relació als projectes per instal·lar-se als terrenys que Nissan deixarà lliures després del tancament de les seves fàbriques, Pere Navarro ha dit que hi projectes molt interessants : "Sóc molt optimista sobre el futur d'aquella parcel·la, ho sabrem cap a la tardor ". Navarro ha dit que la marxa de Nissan va ser per un canvi estratègic de la companyia japonesa, que no tenia a veure amb la viabilitat de la factoria.

El processisme madrileny d'Isabel Díaz Ayuso

Pere Navarro ha parlat de la candidata a la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dient que "no li agrada" perquè ha creat un nacionalisme madrileny amb especificitats: "Els nacionalismes no hi he cregut mai". En l'àmbit polític, Pere Navarro també ha parlat de la formació del govern a Catalunya: "Hi ha empresaris que donen per amortitzat aquest govern". Navarro ha lamentat que el govern de la Generalitat "continuï en la confrontació" i que Salvador Illa insistirà "tossudament" perquè hi hagi una solució per Catalunya.