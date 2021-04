Cafè d'idees - UGT i CCOO diran "no" a la reforma de les pensions del ministre Escrivà

Javier Pacheco, secretari general de CC.OO Catalunya, i Camil Ros, secretari general d'UGT Catalunya, s'han mostrat contraris a la proposta del Govern espanyol de donar un xec de 12.000 euros per any de jubilació ajornat. Han alertat que en la proposta del ministre José Luís Escrivà "hi ha moltes trampes" i que només es pot aplicar a professions molt qualificades que no són majoritàries al mercat laboral.

“☕️ Javier Pacheco, secretari general de @ccoocatalunya, adverteix que els que podrien rebre els 12.000 euros per any de jubilació ajornat en general formen part de professions qualificades | @PachecoJpacheco



▶️ https://t.co/Pbe5vRWkNP

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/PUj5qNcEsT“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 13, 2021

L'excusa de Brusel·les Els dos líders sindicals han criticat que el Govern espanyol utilitzi l'excusa de les reformes que demana Brusel·les per imposar retallades als treballadors. També han destacat que l'executiu de Pedro Sánchez "va del braç" de la patronal CEOE i que no busca trobar cap consens amb els agents socials. “☕️ Sobre la reforma laboral, Javier Pacheco critica que "la coartada de Brussel·les comença a cansar" i acusa el Govern espanyol de cedir a les mesures de la CEOE | @ccoocatalunya @PachecoJpacheco



▶️ https://t.co/Pbe5vRWkNP

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/A4HB9W64ab“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 13, 2021

Les presses pel nou Govern Camil Ros, secretari general d'UGT Catalunya, ha lamentat que encara no s'hagi format un govern a Catalunya. "Ja van tard", ha afirmat, mentre ha criticat la política de blocs que ho impedeix. També ha destacat que el Govern en funcions està aturat esperant a veure què passa i no està prenent decissions claus en matèria social i laboral. “��️ "No és qüestió de presses, ja van tard".



☕️ @camilros critica que no s'hagi format govern a Catalunya: considera que els responsables "viuen en el seu món, que no és real". | @ugtcatalunya



▶️ https://t.co/Pbe5vRWkNP

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/fzvc3H3fOc“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 13, 2021

Necessitat de regular el teletreball Els dirigents sindicalistes han evidenciat que el teletreball està suposant un estalvi per les empreses perquè els treballadors assumeixen despeses com la connexió wifi i d'altres conceptes. S'han mostrat decebuts per com s'està gestionant aquesta opció laboral a Catalunya on, han afirmat "tot t'ho has de buscar pel teu compte". “☕️ Javier Pacheco i @camilros critiquen que són els treballadors els que s'han d'espavilar en el teletreball, i que l'aprofiten les empreses per estalviar costos | @ccoocatalunya @PachecoJpacheco @ugtcatalunya



▶️ https://t.co/Pbe5vRWkNP

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/ZA6nk3VPJw“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 13, 2021