Aragonès s'implica personalment per desencallar la seva investidura

Quan es compleixen dos mesos de les eleccions del 14F, l’horitzó de la formació del nou Govern continua sense resoldre’s. El vicepresident, Pere Aragonès, ha explicat aquest dimecres que s’ha implicat directament en les negociacions amb els líders de Junts, Jordi Sànchez i Carles Puigdemont, per intentar desbloquejar la seva investidura.

Evitar que els departaments siguin estancs

En declaracions a Catalunya Ràdio, Aragonès ha explicat que ha fet una proposta “bastant completa” a JxCAT amb la idea de formar el nou executiu “el més aviat possible”. En aquest sentit ha advertit que no hi ha “cap escull insalvable” i que seria “una irresponsabilitat” esgotar el termini del 26 de maig.

La proposta republicana pel que fa a l’estructura de Govern passa per la creació de les conselleries de Feminismes i Acció Climàtica i recuperar Universitats i Recerca. També es planteja la necessitat d’evitar que els diferents departaments siguin estancs. Per facilitar la coordinació s’intentaria que hi hagi membres de les dues formacions en posicions destacades de cada conselleria com ja es va fer durant el segon tripartit.