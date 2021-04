¡Què donariem per tenir testimonis de tants esdeveniments del passat! Des dels primers anys a TVE a Miramar, es va tenir com a objectiu aconseguir declaracions o entrevistes amb persones que havíen viscut la història recent de Catalunya, particularment l'anterior al franquisme. Pel seu valor històric i també perquè havíen passat molts anys i els que en podien parlar ja tenien una edat avançada.

El programa Memòria popular reunia diverses característiques. A més de l'assessorament del professor d'història contemporània Joan B. Culla, prenia el format de tertúlia amb els convidats. L'extensió, en alguns casos de gairebé tres quarts d'hora o més, permetia anar desagranant moments i records, en molts casos, impagables per a historiadors i sens dubte per als espectadors.

Tres joves que eren al lloc dels fets

Els convidats del programa Memòria popular titulat La proclamació de la República el 14 d'abril de 1931 són Daniel López, botiguer; Joan Casanelles, senador, exdiputat del Parlament i del Congrés republicans, i Emili Granier Barrera, periodista. La conversa és amena i entretinguda, per la personalitat de tots tres i per com expliquen els moments i les anècdotes que van viure.

La situació política a Espanya va fer possible que les eleccions municipals del 12 d'abril del 1931 es veiessin com un plebiscit a favor o en contra de la monarquia. Fet el recompte, l'opció pel rei va guanyar, però els contraris van treure majoria a les grans ciutats i això va fer decidir Alfons XIII a marxar cap a l'exili.

A Catalunya va guanyar Esquerra Republicana de Catalunya, partit fundat tot just un mes abans. Francesc Macià en formava part, ja que sel seu partit Estat Català, s'hi havia incorporat. Animat pels resultats, després d'anys de ser a l'exili, planificant la secessió d'Espanya, s'assabenta de les mostres d'alegria de la gentada a la plaça de Sant Jaume i es presenta a la seu del a Diputació, l'actual Palau de la Generalitat, i proclama la 'República Catalana dins d'una federació de Repúbliques ibèriques'.

Les hores que van seguir aquest esdeveniment són les que ens les expliquen López, Casanelles i Granier al programa de l'arxiu històric de TVE Catalunya pertanyent a la sèrie Memòria Popular. Dirigida i presentada per Salvador Alsius, comptava sempre amb l'assessorament del professor d'Història Contemporània Joan B. Culla.

De Memòria popular n'hen recuperat ja 13 capítols i seguim, fins que tots siguin disponibles al web. Us convidem a fer-hi un cop d'ull perquè de ben segur hi trobareu moments molt interessants del nostre passat comú.