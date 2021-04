José Fernando Ortega Mohedano acudió esta semana a los juzgados de Jerez de la Frontera para declarar por un quebrantamiento de la orden de alejamiento que la mujer de sus hija le impuso en 2017. Ahora, cuatro años después Michu llega a los tribunales donde el hijo de José Ortega Cano será juzgado. Un personaje público es aquel que tiene y reclama un alto grado de atención por parte del público y de los medios de comunicación y cuyos movimientos suscitan interés. Pero Michu ya no quiere serlo...

Michu acude a los juzgados por José Fernando Ortega Mohedano

Michu acude a los juzgados para zanjar un problema judicial que tuvo hace cuatro años con José Fernando. La madre de la hija de José Fernando, antiguo tormento de la familia Ortega Cano, llegando al juzgado para resolver una orden de alejamiento que le puso al hijo de José Ortega Cano en 2017. A priori y según la definición dada, un personaje público. Aunque ella no está del todo de acuerdo: "No voy a contar nada del tema. No sé por qué os interesa tanto si la actualidad es otra", responde Michu ante las cámaras al salir de los juzgados de Jerez de la Frontera.

Preguntada por cómo se lleva con José Fernando, que permanece ingresado en un hospital psiquiátrico, Michu asegura: "La relación es buena". Sobre la gran duda de si todavía están juntos, Michu no quiere hablar de ello y se sorprende de que le pregunten por su vida después de haberla contado durante años públicamente y asegura: "Soy persona, persona ante todo". ¿Su trayectoria para convertirse en personaje público? Michu fue novia de José Fernando en su etapa más oscura, tuvieron una hija, hicieron exclusiva de una futura boda y también del bautizo de la niña.

A ellos les iba bien, pero esa no era la opinión que tenía la familia de José Fernando. Gloria Camila y Ortega Cano ya se han posicionado en más de una ocasión en cuanto a la relación de su hermano e hijo, respectivamente, con Michu: "Las personas como Michu tienen mala uva, son malas personas...". Sin embargo, José Fernando asegura que nunca le ha hecho mal, pese a la orden de alejamiento recibida: "Ni ella es mala influencia para mí ni yo para ella", dice.

Con el tiempo las cosas han ido cambiando y actualmente Michu se lleva mejor con Gloria Camina, Ana María y José Ortega Cano: "Sobre todo por la niña y por todo claro, que la paz siempre es buena para todo el mundo", asegura Michu. De momento ahora lo que queda es esperar a la sentencia de José Fernando Ortega, ya que si finalmente es condenado no podrá abandonar el hospital psiquiátrico en el que está ingresado, cuando tiene tantas ganas de reunirse con los suyos.

Más noticias de actualidad y famosos, en #Tendencias