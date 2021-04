Escuelas islámicas en Sudán: el drama de los niños sometidos a malos tratos y abusos

En Sudán, las escuelas islámicas, conocidas como khalwas,

enseñan a los niños a memorizar el Corán.

BBC News en árabe se ha infiltrado para investigar las denuncias

de maltratos generalizados en esas escuelas.

Si digo que me voy, me pegará y me encadenará.

Hemos visto niños encadenados como animales

y golpeados brutalmente.

Algunos hasta el borde de la muerte.

Les embadurnaron todo el cuerpo con alquitrán.

Hemos oído historias de abusos sexuales.

Lo peor de la escuela islámica es la violación.

Te fuerzan, en contra de tu voluntad.

¿Es ahí donde estaba la prisión?

Nos hemos enfrentado a los jeques a cargo de esas escuelas.

Luchas contra el Corán.

No lucho contra el Corán.

Estás luchando contra el Corán.

Y hemos conocido a familias

que nunca se atrevieron a exigir justicia

hasta hoy.

No lo enviamos allí para que lo torturaran

o agredieran físicamente, lo enviamos a aprender el Corán.

¿Debemos sacrificar a nuestros hijos por el honor de los religiosos?

Las khalwas, las escuelas islámicas, existen en Sudán desde hace siglos.

Hay casi 30.000

y son conocidas por brindar educación gratuita

a los niños de todo el país.

Tenemos 120 alumnos de todas las edades.

No aceptamos dinero de ningún alumno.

Esta es una organización benéfica que se financia

con las donaciones religiosas.

Las escuelas islámicas en Sudán reciben dinero del gobierno

y de donantes privados de todo el mundo.

Cuando hayas memorizado el Corán, ¿qué quieres hacer?

¿Quieres ser jeque?

Si.

Quiero enseñar en una khalwa.

La jornada de los alumnos comienza a las 3:30 de la mañana

para la oración del amanecer.

Y le siguen sesiones de lectura, escritura

y recitación de versos del Corán.

Los estudiantes, como estos, vienen a leerle al jeque.

Y el jeque les corrige lo que han escrito,

después del rezo de la mañana.

La mayoría de los estudiantes viven en la escuela islámica,

donde permanecerán hasta que hayan memorizado el Corán.

¿En qué capítulo estás?

El cuarto.

¿Quieres memorizar todo el Corán?

Sí.

¿No quieres volver a al-Junaynah, de donde eres?

Solo de visita.

¿No hay escuelas islámicas?

¿Por qué no estudias allí?

Allí encadenan a la gente, allí las khalwas son muy duras.

Está considerada una buena escuela islámica.

Los niños aquí parecen felices y relajados.

Cuando un alumno comete un error, ¿es castigado?

Si.

Hasta cierto punto, sí.

Nosotros no somos partidarios de los azotes como castigo,

preferimos guiarles.

Pero, por lo que yo sé, en todas las khalwas dan palizas.

Hace 20 años yo estudié en una khalwa parecida a esta.

En esa época, yo vivía con miedo a que me pegaran.

Parece que nada ha cambiado.

Me llamo Fath Al-Rahman Al-Hamdani, soy periodista y trabajo en Sudán.

Comencé a investigar el lado oscuro de las escuelas islámicas,

para BBC News en árabe y para Reporteros árabes

por el periodismo de investigación,

cuando empezaron a aparecer noticias de maltratos terribles.

Se cometen atrocidades y violaciones de los derechos del niño

a puerta cerrada.

Los niños mueren dentro de las khalwas.

Una campaña contra las violaciones en las khalwas de Sudán.

Yo estaba en casa.

Eran las ocho de la mañana.

Un amigo me envió un mensaje por Facebook.

Cuando lo abrí, vi unas fotos horribles de niños

a los que habían golpeado salvajemente en una escuela islámica.

Eran dos niños de 14 años,

Ismail y Mohamed Nader.

Ambos fueron ingresados en el Hospital Bahri de Jartum.

Fui allí de inmediato.

Sus heridas eran espeluznantes y muy preocupantes.

Gracias a Dios ha abierto los ojos.

Han estado encerrados en una habitación desde el sábado,

sin comida ni agua.

Les embadurnaron de alquitrán todo el cuerpo.

Le han golpeado con tanta brutalidad, que incluso se le puede ver

la columna vertebral.

Es mejor que no se conviertan en jeques.

Es mejor que estén por las calles que esto.

Esto es una sentencia de muerte.

Dios nos ayude.

¿Cómo puede un musulmán que recita el Corán, reza y ayuna,

hacerle esto a alguien?

Los jeques de la escuela islámica nos golpearon.

¿Por qué?

Por nada.

Te ven recitando y te pegan.

Pegan a la gente para humillarla.

Cuéntanos qué pasó.

Intentamos irnos de la khalwa y por eso nos pegaron.

Queremos que nuestros niños reciban justicia.

No sabemos si van a vivir o morir.

Me partió el corazón.

Estaba furioso.

No puedo imaginar

cómo alguien es capaz

de golpear así a un niño,

por todo el cuerpo, en el estómago, la cabeza

y la espalda, hasta dejarlo hecho un amasijo de carne blanca.

Al día siguiente de la agresión, la policía entró en la khalwa.

Detuvieron al jeque a cargo del lugar y a tres profesores.

Dos de ellos fueron acusados de agresión.

El jeque y otro hombre fueron acusados de obstrucción

a la justicia.

Todos quedaron en libertad bajo fianza

y la escuela islámica siguió abierta.

Yo fui a visitar a los padres de Mohamed Nader.

Aún seguían conmocionados.

La visión era horrible, y olía a podrido.

Tenía toda la espalda en carne viva.

Cuando lo vi así, no podía creerme que ese fuera mi hijo,

Mohamed Nader, a quien había dejado allí hacía un mes.

Cuando llegué estaba en un estado terrible.

Yo le pregunté a la doctora: “¿Hay esperanza?”.

Ella me dijo: “No, todos sus órganos han dejado de funcionar,

puede que no sobreviva”.

¿Esas conductas son habituales en las khalwas?

¿Qué pasó exactamente?

Sí.

Hemos oído historias sobre algunas escuelas islámicas

e incluso hemos leído al respecto en los periódicos.

Un jeque barbudo,

que es un violador

o que golpea a los niños.

Pero nunca imaginamos que esto nos pasaría a nosotros.

Pensé en vengarme, pero no pude encontrar a ninguno.

No puedo perdonar lo que le hicieron a mi hijo.

Quiero que todo el mundo sepa lo que paso.

No quiero que se oculte.

Hemos decidido denunciar a esos delincuentes.

No queremos que el caso se resuelva con una compensación económica

porque, si la aceptáramos, sé que seguirán pasando cosas peores.

Los jeques ejercen tanto poder e influencia

en sus comunidades,

que es raro que familias

como la de Mohamed Nader presenten cargos contra ellos.

A menudo, los casos que llegan a los tribunales se prolongan

durante tanto tiempo,

que muchas familias terminan rindiéndose.

O bien conformándose con una compensación económica.

Tayba, la madre de Ismail, está decidida a buscar justicia.

Si Nader no hubiera ido allí y los hubiera encontrado,

los niños ahora estarían muertos.

Ismail estaba tumbado de espaldas y sangrando.

Tenía señales de cadenas en las piernas.

¿Por qué estaba encadenado?

Cuando llegué al hospital, vi las marcas.

Pero nunca me dijeron que lo encadenarían.

¿No sabías que lo encadenaban?

No lo sabía.

Es mi único hijo.

Lo envié a estudiar, para que se convirtiera en jeque.

Lo maltrataron.

Soy su madre y no renunciaré a los derechos de mi hijo.

Nunca.

Desde 2018 he visitado 23 escuelas islámicas por todo Sudán.

En muchas de ellas vi a niños encadenados y con grilletes.

A veces nos encadenan a seis o siete juntos y nos obligan a correr.

Nos caemos, nos azotan y volvemos a levantarnos.

Algunos eran muy pequeños, hasta de cinco años.

Me impresionó ver con qué violencia eran golpeados.

Castigados por el jeque

o alguno de los estudiantes mayores, por equivocarse mientras recitaban

el Corán.

Si no les golpeo, no aprenden.

Los niños parecían enfermos y desnutridos.

Muchos eran obligados a dormir en el suelo,

en condiciones de calor extremo.

Se lo dije antes, si sigue intentando escaparse,

le enseñaré lo que soy capaz de hacer.

Y los niños enfermos no recibían atención médica.

También filmé dentro de la khalwa

en la que Mohamed Nader e Ismail

fueron violentamente golpeados.

La escuela islámica al-Khulafa al-Rashideen,

dirigida por este hombre, el jeque Hussein.

Una figura muy conocida en su comunidad;

su khalwa tenía muy buena reputación.

Yo entré para conocer la escuela.

Alguien me señaló un edificios y me dijo, “eso es una prisión”.

Yo le pregunté: “¿qué quieres decir con una prisión?”.

Me dijo: “Es una prisión para los niños

que están encadenados”.

Esa es la celda en la que Mohamed Nader e Ismail

fueron encerrados y torturados.

No les dieron comida ni agua durante cinco días.

Aquí encadenaban a los niños por mala conducta

o por intentar escapar.

Cuando entré en la sala del Corán, más de 65 estudiantes me miraron,

probablemente preguntándose quién era aquel extraño que se movía

libremente entre ellos,

sin cadenas.

Pude ver la tristeza en sus ojos.

Los maestros vigilaban de cerca a los niños mientras recitaban

sus frases.

De pie, a su lado, con un látigo.

Salí a tiempo para la oración de la tarde.

Los niños saltaban como canguros de aquí para allá para ir a lavarse.

Las condiciones en la escuela islámica de Sheikh Hussein

eran las peores que había visto.

No es de extrañar que Mohamed Nader e Ismail intentaran escaparse.

¡Doctora, lo juro!

¡Duele!

Lo siento.

¡Le juro que duele!

Tranquilo.

Las heridas de los chicos eran tan graves que los médicos

pensaron que no sobrevivirían.

Durante meses tuvieron que someterse a cirugía y fisioterapia.

Hola.

¿Cómo estás?

¿Bien?

Bien.

Ismail se recupera lentamente.

Pero el impacto en su salud mental preocupa mucho a su madre

y al médico que le trata.

Túmbate aquí.

Pon los pies en alto y la cabeza ahí.

¿Te duele, Ismail?

Un poco.

Como puede ver, hay muchas cicatrices.

En el futuro mejorarán con cremas.

Si las cicatrices no desaparecen, tendremos que operarle,

porque tiene la espalda bastante desfigurada.

¿De acuerdo?

Ya te puedes sentar, Ismail.

Bien hecho.

Si no hubiera recibido ayuda médica de inmediato,

¿qué le habría pasado?

Podría haber muerto.

El envenenamiento de la sangre lleva a la muerte.

Ahora necesita tratamiento psicológico.

¿Tratamiento psicológico?

Sí, lo necesita porque lo que padeció durante tanto tiempo

fue terrible y solo es un niño.

¿Cuántos casos a la semana les llegan de las khalwas?

Normalmente recibimos un caso cada 10 días.

A veces llegan heridas en las manos, piernas, cara y orejas,

y también hemos visto quemaduras.

En el pasado, el gobierno apoyaba y protegía a las khalwas.

Durante 30 años, el régimen hizo creer a la sociedad que la religión

era la línea roja.

Pero en 2018, en Sudán hubo una revolución,

exigiendo libertad y el final de la dictadura de Omar al Bashir.

El antiguo régimen fue derrocado y el ejército

y los grupos de oposición formaron un gobierno de transición,

que prometió cambios y reformas.

Las familias de Ismail y Mohamed Nader

creyeron que encontrarían justicia en este nuevo Sudán.

¡Mohamed!

Ve a por un poco de jengibre.

¡Venga, rápido!

¿A qué hora es la vista?

¿A las 10 de la mañana?

Sí, a las 10.

Saldremos a las 9.

Para Mohamed será duro verlos en la sala.

La forma en la que fue torturado

es inimaginable.

Mohamed sigue estando muy mal.

Ya no es el mismo de antes.

Lo único que quiero es ver a esos hombres.

No importa lo que me cueste decir la verdad.

No tengo miedo.

En el pasado no teníamos derechos, pero ahora es diferente.

Ahora, con el nuevo gobierno, conseguiremos nuestros derechos,

Dios mediante.

En Sudán está prohibida cualquier forma de violencia

contra la infancia.

A pesar de ello, a menudo los maltratos

en las escuelas islámicas siguen quedando impunes.

Una hora después, el chico y su familia salen del tribunal,

pero no con las noticias que esperaban.

Cuando entramos nos dijeron que uno de los acusados

no se había presentado, así que lo han pospuesto para el 23.

Mohamed me dijo: “Mira Sheikh Hussein,

mira cómo juega con su tasbih".

Quizá estaba asustado o esperaba que mantuviéramos la boca cerrada.

Me dieron ganas de pegarle.

Yo solo quería que todos se enfrentaran a la justicia.

Les sorprendió descubrir que uno de los acusados

no estaba presente.

Sheikh Hussein le dijo al juez, que lo detuvieron por otro delito

y que ahora está en prisión.

El juez llamó a todas las prisiones de Jartum, pero no hay ni rastro

de él.

Es como si se hubiera evaporado.

El juez no tuvo otra opción que posponer el caso

hasta que encontraran al acusado.

El gobierno de transición de Sudán afirma tomarse muy en serio

el problema de las khalwas.

El ministro de Asuntos Religiosos ha recibido el encargo de introducir

nuevas medidas para reformar las khalwas.

¿Ha oído hablar de lo que les sucedió a dos niños,

Mohamed Nader e Ismail en la escuela islámica

de al-Khulafaa al-Rashideen, en Oumdurman?

No solo a Mohamed, hay muchísimos problemas.

Hemos recibido muchas quejas sobre varios khalwas.

Y muchas tienen que ver con violaciones.

Y eso es normal.

El antiguo régimen no tenía leyes que regularan las escuelas islámicas.

¿Puedo mostrarle un breve video sobre lo que les pasó a esos niños?

Yo no me ocupo de videos, me ocupo de procedimientos.

No puedo involucrarme en ningún caso que esté en los tribunales.

Durante su tiempo en el ministerio, he visitado muchos khalwas,

tanto dentro como fuera de Jartum, y he visto palizas y torturas.

Las mismas prácticas que veíamos bajo el régimen anterior.

Nada ha cambiado.

No puedo resolver un problema causado por 30 años del antiguo régimen

de la noche a la mañana.

¿Cómo quiere que sean las escuelas islámicas?

Los profesores deben tener un nivel educativo específico.

Otra cosa importante es, que el plan de estudios tiene que ser muy claro.

¿Encadenar y golpear no deberían ser prácticas habituales?

Debe quedar muy claro.

Está prohibido golpear,

torturar, violar los derechos humanos

o los derechos de la infancia.

¿Cómo piensa acabar con las palizas y las torturas?

Mediante leyes y regulaciones.

Cualquiera que viole esas leyes será detenido

y su khalwa será cerrada.

Pero cada día que pasa, los niños siguen sufriendo

innecesariamente en las escuelas islámicas.

En 2018 visité el norte de Darfur

y filmé en secreto dentro de la khalwa de Ahmed Hanafy,

una de las más importantes y respetadas.

Durante una sesión de estudio, fui testigo de cómo un niño

recibía más de 30 latigazos por discutir con otro alumno.

Un latigazo tras otro, sin parar.

Mientras filmaba, sentí ganas de coger al jeque y pegarle.

Pero no pude.

Cuando hablamos con la escuela islámica, el jeque confirmó

que golpeaban a los niños como una forma de disciplina,

pero negó que ese incidente hubiera tenido lugar.

En los suburbios de Jartum

pude entrar en la escuela islámica de Haj al-Daly mientras los jeques

estaban ocupados con la oración de la tarde.

Allí descubrí una habitación llena de látigos y cadenas.

En otra habitación, un niño lloraba.

Estaba asustado y desesperado por volver a casa.

¿No te dejan ir a casa?

No.

¿Por qué?

El jeque no me deja.

Si intento irme, me golpeará y me encadenará.

¿Qué edad tienes?

Diez años.

Quiero ir con mi madre.

No quiero quedarme.

¿No quieres quedarte aquí?

Quiero volver con la familia de mi madre.

Alguien encarcelado contra su voluntad.

Sin cargos.

Es muy duro.

Él esperaba que yo le ayudara.

Tiempo después, intenté buscar a los padres de ese niño,

pero no encontré rastro de ellos.

La khalwa de Haj al-Daly declaró a la BBC que un nuevo jeque

esta ahora al frente y que han dejado de encadenar

y de golpear.

Pero no son solo los niños los que sufren maltratos.

En la escuela islámica de Azraq Taybah,

en el centro de Sudán,

entre los niños encontré a hombres adultos

encadenados a sus camas.

Supuestamente recibían tratamiento por enfermedades mentales

y adicciones.

Se encontraban en un estado lamentable.

Muy sucios.

Los llevan sus familias.

El jeque automáticamente dice que tienen un demonio.

Y lo encadena para impedir que se escape.

Si alguien está loco, ¿para qué pegarle?

¿Te azotan?

Te encadenan y te golpean con un palo como a un burro.

Ese de allí lleva muchos años aquí.

Nosotros somos sus esclavos.

Algunos ya no pueden hablar

por el tiempo que llevan esposados,

golpeados

y privados de comida.

Si quieres carne, te buscas un hueso y lo masticas como un perro.

¿Somos perros?

Nos pusimos en contacto con la khalwa de Azraq Tayba

pero no obtuvimos ninguna respuesta.

Mohamed Nader sigue recuperándose,

pero sigue teniendo problemas

de salud mental y le produce terror ir a la escuela.

¿Cómo estás?

Bien.

¿Eso es zalabiya?

Sí.

¿Te hago un té?

No, no.

Ha empezado a hablar

sobre lo que les pasó a él y a Ismail.

Arriba, arriba.

¿Cómo era aquel lugar?

Era una prisión.

Yo le dije a mi padre que la khalwa era un sitio malo,

pero él no me creyó.

Le dije a Ismail que pusiéramos las camas junto a la pared

y trepáramos para escapar.

A Ismail lo cogieron.

Cuando estaba saltando el muro, la gente que estaba rezando me vio.

En cuanto el sheikh Hussein se fue a Malasia,

trajeron cadenas y látigos.

Y nos golpearon.

A mí me ataron

y me pusieron

boca abajo antes de azotarme.

La paliza no duró solo un día.

Venían muchos a golpearnos mientras el resto dormía.

Después de eso, no sé qué pasó, me desperté en el hospital.

Eso es todo.

¿No les suplicaste?

¿No les dijiste que no volverías a escaparte?

No.

No pude.

Me habían amordazado.

Tenía un trozo de tela metido en la boca.

Pasan cosas malas en la khalwa.

¿Me las puedes contar?

Lo peor de la escuela islámica es la violación.

Te violan en contra de tu voluntad.

¿Fuiste testigo de eso?

Sí.

Mohamed Nader nos contó que quienes violaban

eran los estudiantes mayores.

Y aunque él no sufrió abusos sexuales, varias personas contaron

a la BBC, que se habían producido violaciones en la khalwa

bajo la dirección del jeque Hussein.

Pero historias de abusos sexuales en otra, son ahora noticia.

A principios de este año, la policía registró una en Omdurmán.

Encontraron a 14 niños con grilletes.

Dos jeques fueron arrestados y los niños liberados.

El médico forense que examinó a tres de esos niños

confirmó que habían sido violados.

De verdad, estoy muy triste por ellos.

Les pregunté:

“¿Cómo os violaron?”.

Me dijeron: “A veces nuestras familias nos visitan,

y nos violan justo antes de que lleguen”.

Y el examen médico reveló que fueron violados

en repetidas ocasiones.

¿En qué estado se encontraban cuando llegaron aquí?

Esos niños estaban aturdidos.

Con la mirada perdida.

Habían estado encerrados y encadenados.

No sé qué decir.

¿De quién cree que es la culpa?

Yo culpo a las familias.

Si llevas a tu hijo a un sitio, antes debes informarte bien

sobre ese lugar.

¿Lo llevas por la reputación de su jeque?

No puedes fiarte de la reputación de nadie.

Nosotros somos el primer paso para garantizarles sus derechos.

Gracias a nuestros informes médicos,

la fiscalía seguirá investigando el caso.

¡Hola!

¿Cómo estás?

El juicio de Sheikh Hussein y de los otros tres hombres acusados

por la agresión a Mohamed Nader e Ismail se ha pospuesto

en cinco ocasiones.

No obtendremos justicia, Fateh, si el segundo

o el tercer acusado no se presentan ante el tribunal.

En cada audiencia hay un nuevo problema.

Nosotros volvemos una y otra vez, pero siempre el juez lo pospone,

porque la otra parte no aparece.

¿Cómo te sientes al respecto?

Esperaremos.

¿No queremos justicia?

Bien, esperaremos.

Esperaremos uno, dos años

No nos importa.

Siéntate, Ismail.

Tayba estaba cansada de ir y volver al tribunal.

No se daba cuenta, que la defensa estaba intentando

dilatar el procedimiento para desanimarles

y hacer que perdieran toda esperanza.

¿Qué ha pasado?

Parecías decidida a seguir hasta el final y de repente

Llegamos a un acuerdo.

¿Por alguna razón?

¿Por qué lo hiciste?

Acepté, nada más.

¿Por propia voluntad?

Sí.

¿Nadie te obligó?

No tengo dinero.

El sheikh Hussein comenzó a visitarla regularmente en su casa.

Él le dijo que era mejor que lo resolvieran entre ellos,

porque el juez ni siquiera le concedería el dinero que pedía.

Nos dio 40 mil libras sudanesas

y dijo que eran para los gastos médicos del niño.

Yo había gastado dos mil en médicos para mi hijo.

Después, el jeque volvió y me dijo: “O retiras la denuncia o devuelves

el dinero, de lo contrario irás a la cárcel”.

Yo le dije: “Retiraré la denuncia”.

¿Tú querías seguir con el caso en los tribunales?

Sí.

Quería que se hiciera justicia, pero si ella llegó a un acuerdo,

está bien.

Los fiscales del estado están obligados a investigar

cualquier delito contra la infancia.

Pero cuando suceden en las khalwas, rara vez lo hacen.

¿La ley considera las palizas, la tortura y las cadenas

una violación de los derechos del niño?

Por supuesto.

Pero esa es una práctica normal en las escuelas islámicas.

Esos niños son enviados allí con el consentimiento de sus padres.

¿Los jeques están obligados a encarcelarlos?

A veces los niños intentan huir, sobre todo los más pequeños.

Entonces, los jeques los encadenan por temor a que escapen.

¿Es eso una justificación?

No, no es una justificación.

Está mal, está mal, pero ellos lo justifican diciendo,

que el niño podría huir.

En este momento, mientras hablamos, hay niños en escuelas islámicas

de Jartum encadenados y torturados.

¿Tienes fotos?

Tengo todas las pruebas.

Nuestra labor es concienciar.

Tenemos un plan para reunirnos y discutir cómo regularlas

y decidir bajo qué autoridad están.

Mientras, siguen encadenando a los niños

No, no, no.

Si recibiera una denuncia

y descubriera que hay niños encadenados,

¿qué le pasaría a esa escuela islámica?

Iniciaríamos los procedimientos legales inmediatamente.

¿Sí?

¿Cuáles?

Los arrestaríamos, los encarcelaríamos,

los investigaríamos y los llevaríamos ante el juez.

¿La khalwa seguiría abierta?

La cerraríamos inmediatamente

y llevaríamos a los niños con sus familias.

Pero eso no es lo que está pasando.

Durante nuestra investigación, hemos visto a jeques

actuando con total impunidad.

Escuelas islámicas en las que se habían producido violaciones

aún siguen abiertas

dejando indefensos a centenares de niños vulnerables.

Y las familias, como la de Mohamed Nader,

se ven obligadas a buscar justicia completamente solas.

Hola.

Hola.

Hola, jeque.

¿Cómo está?

Había llegado el momento de reunirnos con el jeque Hussein

y que hiciera frente a estas acusaciones.

Nos vemos a las 3.

Inshallah.

¿A las 3?

Sí.

De acuerdo.

Hasta luego.

A al-Fateh.

La escuela islámica de al-Khulafaa al-Rashideen.

Salam alaykum.

¿Cómo está?

El sheikh Hussein no estaba solo.

Le acompañaban dos profesores y dos funcionarios

del consejo educativo local.

Había reunido a todos sus amigos.

Estaba preparado.

Después del registro,

las autoridades le advirtieron al jeque,

que si quería que su escuela islámica siguiera abierta,

debían dejar de encadenar a los niños.

¡Ven aquí, Abdallah!

Parecía impaciente por mostrarnos los cambios que había hecho.

Esta es la sala del Corán.

Las clases son gratuitas, igual que la comida y el agua.

Todo es gratis.

El alojamiento también es gratuito.

¿La celda estaba por aquí?

Está completamente cerrada.

¿Era allí donde estaba?

Si.

Ahora es parte de la sala del Corán.

¿Podemos pasar?

Sí, por supuesto.

Solo es una habitación.

Hace calor aquí.

Eso son tablillas viejas.

Están rotas.

La celda en la que fueron torturados Mohamed Nader e Ismail

ahora solo es un trastero.

Y aquí ya no hay ningún niño encadenado.

Adelante.

En primer lugar, ¿dónde justifica la religión que se encadene?

Hay un hadiz que dice:

“Dios se maravilla de aquellas personas

que entran al Paraíso encadenadas”.

Yo crío a nuestros hijos para que se conviertan en hombres.

En Sudán se encadena a los niños desde la antigüedad.

La mayoría de las khalwas usan las cadenas, no solo yo.

Yo mismo estuve encadenado.

¿En una escuela islámica?

¡Si!

Yo mismo encadené a mi hijo.

Por lo que dice, parece que cree que encadenar es bueno.

Sí, está lleno de beneficios.

Pero lo prohibimos cuando nos causó problemas.

Lo paramos por completo.

Hay una denuncia de dos niños, que fueron golpeados aquí,

en la khalwa, de tal forma que estuvieron a punto de morir.

Cierto.

Sí.

Yo estaba asistiendo a una conferencia en Malasia.

En aquel momento aún teníamos una celda para los niños

que fumaban marihuana, tomaban drogas, robaban y pecaban.

Sus padres los trajeron aquí para que los encadenaran.

¿Por qué los golpearon?

Se negaron a estudiar.

A uno de ellos lo trajo su padre y nos pidió que lo encadenáramos.

¿A cuál de ellos?

Nader.

Mohamed Nader.

Y nosotros lo aceptamos.

El chico intentó escapar.

Lo que pasó, pasó.

No lo encadenamos.

Estaba encerrado en la celda.

Pero Mohamed Nader, sobre todo él, tenía marcas de cadenas

en las piernas.

No, no.

Ese era el otro.

También Mohamed Nader.

¿Mohamed Nader también estuvo encadenado?

Sí, lo estuvo.

Puede que lo encadenaron después de que yo me fuera.

Es posible.

¿Qué hay de Ismail?

¿También lo encadenaron?

Sí, él estuvo encadenado.

¿Con el consentimiento de su familia?

¡Sí!

Su madre leyó todas las normas y las condiciones, y las firmó.

Ella dice que nunca autorizó que lo encadenaran.

Este hombre es parte interesada.

Volverá y le contará a la madre de Ismail lo que has dicho.

Mire, jeque Hussein, yo no soy parte de ninguna disputa.

Jeque, cambia de tema.

Yo solo le repito lo que la gente dice.

La decisión de responder o no responder es suya.

¡Jeque, por favor, no conteste!

Tome.

¿No seguirá?

¿No ha terminado?

Aún tengo muchas preguntas.

He conocido y he hablado con personas que me han dicho

que en esta escuela islámica se ha violado a niños.

Oh hombre, teme a Dios.

No son mis palabras, ellos me lo dijeron.

Teme a Dios Todopoderoso.

Son sus palabras.

Temed a Dios.

Solo repites tópicos malos.

Deberías temer a Dios.

No luches contra el Corán.

No lucho contra el Corán.

¡Estás luchando contra el Corán!

No lucho contra el Corán.

¡Escucha!

¡A menos que tengas pruebas, será castigado!

Así que mucho cuidado.

Jeque, yo le pregunto y usted puede decirme si es cierto o no.

Actualmente hay una guerra feroz contra la educación islámica,

dirigida por gente como este hombre.

Me avergüenzo de la BBC.

Devuélvele el micrófono al caballero.

Nos dijeron que la entrevista se había terminado,

pero nos permitieron quedarnos para filmar la oración de la tarde.

Poco después, el jeque Hussein reapareció y buscó la oportunidad

para responder a nuestras preguntas.

Tengo videos, ¿quiere verlos?

Por qué no.

En el video

puede ver a niños encadenados aquí.

Pero eso ahora está cerrado.

Eso ocurrió en el pasado.

¡Ya se lo dije!

¿Qué le dije?

¿Todos esos niños consumían drogas?

¡Sí!

¿Todos?

¡Sí!

Está bien.

Jeque, ¿quiere añadir algo más?

Poner esa celda fue un error.

Todos cometemos errores.

Nosotros reconocimos ese error y ahora el caso está en manos

de los tribunales.

En cuanto lo que dijo antes, que le han dicho que aquí

se ha violado

lo negamos tajantemente.

La madre de Ismail dice que usted le dio dinero y que la obligó

a retirar la denuncia.

Aparta el micrófono.

O que de lo contrario la mandaría a la cárcel.

¿Eso es verdadero o falso?

No digas una palabra más.

¡Ni siquiera abras la boca!

¿Por qué, Kheir?

Porque el asunto está en los tribunales.

Pregunte por la khalwa.

Pregunte por la khalwa.

Pocos meses después de esta entrevista,

el Sheikh Hussein murió en un accidente de tráfico.

Los cargos contra él fueron retirados

y la escuela islámica ahora está dirigida

por el hermano del Sheikh Hussein.

Él afirma que siempre se opuso a que encerraran a los niños

y que bajo su dirección, nunca autorizaría los maltratos físicos.

También niega que haya ocurrido nunca una violación

en su escuela islámica.

Si de verdad hubiera sido un hombre de fe y hubiera seguido la sharia

y la ley, no le habría hecho eso a nadie.

Yo fui a ver a Nadir a la khalwa, y él me dijo:

“Mamá, los jeques no nos tratan bien”.

Pero yo no le creí.

Lo único que quiero es que mi hijo se recupere y que se haga justicia.

Y que todos paguen por lo que hicieron.

Mohamed necesita cirugía plástica.

Le ves con la ropa puesta y parece que está bien.

Pero no sabemos de verdad cómo está por dentro.

Si hubiéramos mantenido esto en silencio, miles de niños

podrían haber sido torturados como Mohamed.

¿Debemos sacrificar a nuestros hijos por el honor de los religiosos?

