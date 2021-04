Tras su sonada separación, muchos podrían pensar que esto nunca ocurriría, solo "cuando los sapos bailen flamenco". Por eso nos hemos quedado en shock al conocer la noticia. Las dos fundadoras del dúo Ella Baila Sola, integrado por Marilia Casares y Marta Botía, se reúnen de nuevo. Solo han hecho falta 20 años, pero sus fans ya pueden dar saltos de alegría porque, además, vuelven por todo lo alto, con una agenda de actividades que incluirá conciertos en vivo. El primero de ellos en el Festival Starlite de Marbella.

Compañeras de instituto, fue en 1996 cuando Marta y Marilia grabaron su primer tema, Lo echamos a suertes, que se convirtió en un éxito tanto en España como en Latinoamérica y dio pie a su primer disco, que fue bautizado con el mismo nombre del dúo Ella Baila Sola. Las armonías construidas con sus dos voces en canciones melódicas de producción semiacústica y temáticas de empoderamiento femenino conquistaron al público, por lo que aquel debut logró despachar más de un millón de copias solo en España, convirtiéndose en uno de los más vendidos. Tras su primer disco, llegarón a sacar otros dos y un recopilatorio con sus grandes éxitos. Lo que nadie se esperaba fue la disolución del dúo en 2001 por diferencias personales.

Marta Botía fue la primera en lanzarse en solitario con su propio material y así lanzó en 2002 el disco Cumplir lo prometido, al que siguió en 2015 Martamente. Entre medias decidió retomar el proyecto de Ella Baila Sola y probar suerte junto a otras compañeras, primero con Rocío Pavón y después con Virginia Mos. Así llegaron otros dos trabajos, Despierta (2009) e Imanes en la nevera, aunque no obtuvieron el reconocimiento de su etapa con Marilia Casares. "Hablé con Marilia, pero el 'no' fue rotundo. Le insistí y su negativa me dolió un poquito. Dice que tiene otras inquietudes, al margen de la música, y lógicamente no puedes forzar a alguien a hacer lo que no quiere", reconoció Botía hace una década en una entrevista para el Diario de Mallorca.

Marilia Casares esperó unos años antes de volver a la música y no fue hasta 2013 cuando lanzó su primer álbum personal, Subir una montaña, al que en 2017 tomó el relevo Infinito, ambos autoeditados. Ahora, por fin, volveremos a verlas juntas sobre el escenario.

“Hoy es el cumpleaños de Marilia Andrés, integrante de ‘Ella Baila Sola’. Has cantado muchas veces sus canciones. Quizás grabaste este actuación suya en ‘Música sí, en 1999 �� https://t.co/ZEN1CetDWj #FelizJueves #BuenosDías pic.twitter.com/C1jpDRJv3L“ — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) December 17, 2020

