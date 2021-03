El músico Pau Donés, líder de la banda Jarabe de Palo, fallecía a los 53 años de edad en plena pandemia el pasado 9 de junio de 2020. El autor e intérprete de grandes éxitos como "La flaca", "Bonito" o "Grita", anunció en 2015 que padecía un cáncer de colon, del que fue intervenido con éxito, pero el que después de varias recaídas le obligó a abandonar -de manera temporal- su carrera musical.

"Eso que tú me das" es una composición que rebosa alegría y positivismo, a pesar del mensaje de despedida que insinúa. En una nota publicada por su discográfica, Pau Dones decía: "Es la forma que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido".