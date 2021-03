Cuando Julia (Laura Ledesma) pisó por primera vez Robledillo de la Sierra ni ella ni nosotros podríamos imaginar que terminaría reabriendo el que fuera el taller de su abuela Carmen (Amparo Piñero). Pero en Dos Vidas nos han dejado claros que los caminos de Julia y Carmen son paralelos a través del tiempo y la distancia ¡y qué maravilla ver a Julia cogiendo el testigo de su abuela!

Así de claro se lo dejó Julia a su madre, su plan a partir de ese día era simple y llanamente “ser feliz” . Pero como bien apuntó Diana, de la felicidad no se come. Y tras un intento fatídico de conseguir trabajo en una empresa de jardines verticales, Julia por fin da con un proyecto que no solo le va a dar de comer, sino que le hace una ilusión loca: ¡reabrir el pequeño taller de muebles de Carmen!

El misterioso dueño del cobertizo

La carta oficial que Julia recibe es tajante: No puede abrir el taller porque el cobertizo no es de su propiedad. Pero entonces ¿de quién? Por más que Julia pregunta entre los vecinos, rebusca en antiguos artículos de periódico, etc. no aparece el dueño. Y este escollo sí que parece que va a apagar para siempre los sueños de nuestra Julia emprendedora.

Pero es Diana quien desvela la identidad del propietario del cobertizo: ¡Mario Asensi! El personaje interpretado por Chema Adeva es quien está detrás de las amenazas a Julia para que se marche para siempre de Robledillo. Pero ¿por qué?