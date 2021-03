Tatiana es la mujer que acompañó a Quique San Francisco los últimos 20 años de su vida y que no hemos conocido hasta su muerte. Ella es tan discreta como quien ha sido su pareja durante los últimos 20 años. En Corazón hemos descubierto que se llama Tatiana y sólo los más cercanos al actor la conocían y sabían de su relación.

La mujer no ha querido atender a la prensa, sólo dar las gracias por el pésame. En el tanatorio recibía el cariño de muchos amigos y formaba parte de ese brindis de despedida que le han hecho al actor, botellín en mano.

Tatiana tiene un hijo, Pedro, que el actor, cuentan, ha criado como suyo. Una relación que cada uno vivía bajo un techo diferente, ya que San Francisco residía en un aparthotel a las afueras de Madrid desde hace más de año y medio tras perder su casa por una deuda económica. La noticia de esta relación ha sorprendido y más cuando siempre declaraba cosas como ésta: :"Estoy soltero no por mi propia voluntad, sino porque no me han aguantado, no es una meta, de hecho me gustaría casarme".

Su gran amor, Rosario Flores Quique mantuvo pocas relaciones estables. Su primer gran amor fue Rosario Flores. Estuvieron juntos 4 años y fue él quien decidió romper cuando su coqueteo con las drogas pasó a palabras mayores. La triste noticia le pillaba fuera de Madrid, como cuenta su hermana Lolita. Pero Rosario no ha querido dejar de mostrar su dolor a través de este mensaje en redes: “Se me ha ido mi compañero, mi maestro, mi amor. Llevo tu esencia en mi corazón. Contigo se me abre la herida, se me va una parte de mi vida. Nunca te olvidare. Mi Genio inigualable” “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Rosario Flores (@rosarioficial)“ “