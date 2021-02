"Creo que mi carrera ya está". Después de su polémica entrevista a María Teresa Campos, de la que todo el mundo ha hablado y opinado, Isabel Gemio se ha abierto en canal en su visita a Jesulín de Ubrique y Chenoa en 'Dos parejas y un destino'.

Jesulín, ajeno a todo aquello que sucede en las redes sociales, ha querido indagar en el tema y ha preguntado a Isabel y Chenoa por lo que pasó. "Hizo una entrevista con María Teresa Campos. Hubo un malentendido; hay gente que lo vio de una manera y hay gente que lo vio de otra", le ha resumido su pareja de viaje.

Isabel, que no tiene reparos en contar al mundo lo que pasó, ha explicado al torero que invitó a María Teresa Campos a su canal de YouTube, ‘Charlas con alma’, para realizarle una entrevista, pero no salió del todo bien: "Hice una entrevista y no salió como queríamos. O como pretendíamos. O, sobre todo, como yo lo tenía pensado".

La icónica presentadora, que ya publicó un vídeo en su perfil de Instagram dando su versión, ha reconocido que se sintió muy mal al entrevistar a la que consideraba "una compañera a la que aprecio, la que respeto, con la que tenía, o tengo, o no sé en qué situación estamos ahora, una buena relación después de 30 años de profesión".

La conductora de ‘Sorpresa, Sorpresa’ ha asegurado que ella solo quería conseguir una entrevista simpática: "Es como si yo me preparo una entrevista contigo y quiero sacarte tu sentido del humor, tu ironía..., y empiezas a contestarme muy seco, muy cabreado…". Sin embargo, ha reconocido que ella también falló en la ejecución: "Me descoloqué. Me sentí mal. Ya tampoco estuve acertada, estuve precipitada, nerviosa, improvisaba preguntas… Aquello fue un desastre, la verdad".

La entrevista se publicó el 30 de diciembre y, desde luego, no pasó desapercibida. Durante su encuentro, la tensión se podía cortar con un cuchillo: "Mi error, a lo mejor, fue no decirle: 'oye, Teresa, veo que estás incómoda... ¿No te gusta nada de lo que te pregunto? ¿De qué quieres que hablemos?'". Aunque, en su opinión, lo mejor habría sido hablar las cosas: "Si a mí me dice: 'oye, Isabel, no me gusta; no la publiques'. Yo no la publico. La terminamos ahí".

Aquí os dejamos la controvertida entrevista de Isabel Gemio a María Teresa Campos: