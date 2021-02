El coronavirus nos ha dejado sin nada que celebrar, desde cumpleaños hasta alfombras rojas. Lo que nunca nos va a quitar es la ilusión por un futuro sin pandemia y la vuelta a una ansiada normalidad. Canarias se queda sin su tradicional carnaval, pero se reinventa con el espectáculo 'Imagina 2022'. Esta noche el Gran Canaria Arena se convierte en un gigantesco plató para acoger esta gran cita que se retransmitirá en directo a través de La 2 de Televisión Española y TVE Internacional.

Este evento pretende mantener la esencia de la fiesta y fomentar la ilusión de diseñar el mejor Carnaval para el próximo año. Los telespectadores tienen la posibilidad de decidir qué temática les gusta más como argumento de las fiestas de 2022 en Las Palmas de Gran Canaria. Tres propuestas increíbles con tres madrinas de lujo. Pero eso no es todo, porque ¿qué es una fiesta sin música? Efecto Pasillo y El Vega, Salvapantallas, Combo Dominicano, Ricky Merino serán los encargados de animar aún más si cabe el cotarro. "Tenemos unos números musicales maravillosos y vamos a mostrar el Carnaval tal y como es, grandioso", asegura Raquel Sánchez Silva, presentadora de la gala junto a Daniel Calero.

"Esta noche vamos a ver el futuro y lo vamos a ver con optimismo. Después de todo, es lo mejor que podemos hacer. Ahora parece que todo se va a encaminando y nos va a venir muy bien", apunta Calero que, después de presentar doce concursos de murgas, es todo un experto en la materia. Para el presentador canario esta celebración es la más importante y la más especial de todas. Presentarlo es todo un lujo para él, que estará muy bien acompañado sobre el escenario. "Conocí a Raquel Sánchez Silva el año pasado cuando vino a presentar la gala de la reina. Me llevé una muy buena impresión de ella a nivel personal y ahora me la estoy llevando a nivel profesional. No es lo mismo verlo desde fuera y que trabajar codo con codo", señala.

Raquel Sánchez Silva también está encantada con su compañero de equipo. "A Daniel ya lo conocía de otros años, pero esta es la primera vez que presentamos juntos. Ha habido muy buena sintonía en los ensayos, estoy encantada", reconoce. La periodista y presentadora está disfrutando al máximo de esta experiencia. "Es un regalo profesional y personal que tengo que agradecer a Israel Reyes, el director. La última vez que cogí un vuelo y viajé antes de la pandemia fue precisamente aquí, y ahora volver está resultando sanador", confiesa.

Ya está todo listo para celebrar por todo lo alto este espectáculo cumpliendo con todas las medidas de seguridad. "Los ensayos han ido muy bien, todos vamos con la mayor de las ilusiones. Todos los participantes tenemos hecha nuestra PCR y test de antígenos. Vamos a vivir una gala en condiciones normales dentro de todo este maremágnum", augura Calero.