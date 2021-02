Buenas noches desde el parque Santa Catalina de la ciudad

de Las Palmas de Gran Canaria,

donde viviremos una de las noches más esperadas de la ciudad,

que esta noche tiene como alegoría "Érase una vez...".

Se apoderan de una de las fiestas más importantes del mundo.

Solo nos queda este fin de semana.

Hoy, Gala Drag Queen con 16 participantes.

Síganlo en TVE.

(Música)

"Érase una vez un cuento diferente, distinto, muy distinto.

Llena de personajes que solo querían hacer reír.

Solo los más valientes se atrevían a compartir la felicidad

a través de la defensa de las libertades y de la imaginación.

Estos héroes, que camina a 22 cm del suelo, te cambiarán la vida.

Solo tienes que abrir tu mente y aprender con ellos

el verdadero significado de la palabra amor.

Este cuento tiene música, mucha purpurina y moraleja.

Cuidado, que los lobos de hoy se ocultan tras el verde bosque.

Visten de traje y no llevan disfraz.

Rompe el espejo y entra en el jardín de la Gala Drag Queen

del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2020".

(Canción en inglés)

(CANTA EN INGLÉS)

(Aplausos)

¡Gracias!

Bienvenidos a la fiesta del amor.

Entren en la historia más maravillosa del mundo,

donde el cuento lo escribes tú.

(Música)

Este es un cuento diferente que necesita un soldadito

que lidere a este ejército del amor.

Un ejército que dispara besos.

Uno como yo, el soldadito de plomo.

Uno como yo, el soldadito de pluma.

(Música)

Un cuento lleno de protagonistas

nacidos de la imaginación de los diseñadores.

Como nuestro ganador del concurso de disfraces.

Y llegan las damas y la reina de nuestro Carnaval.

(Música)

Cuarta dama.

Raquel Rodríguez.

Tercera dama: Silvia Hernández.

Segunda dama: Cristina Mola.

Primera dama: Andrea.

Y la reina de nuestro Carnaval: Minerva Hernández.

Cuánta belleza en este escenario.

(Música)

Para el ganador del 2019, este cuento se pinta de arcoíris

para celebrar la adhesión del nuevo drag.

¡Drag Chuchi!

(Música)

Y ahora conocemos a nuestro jurado.

Mesa de prensa.

Fátima Hernández, TVE.

Evaristo Quintana, Cadena Ser.

Jorge Álamo, responsable de comunicación digital

de Guaguas Municipales.

Marian Álvarez, periodista de "El espejo canario".

Sergio Sánchez, diseñador media.

Iván Quintana, músico.

Ivana carpintero, directora de relaciones internacionales.

Ana Medina, directora de marketing.

Juan Miguel Sosa Hernández,

bailarín y segundo finalista Mister Gay España.

Manuel Martínez Fresno, relación de direcciones públicas

del hotel Santa Catalina.

¿Cómo va ese público?

También contamos de una mesa técnica que verifica el proceso de votación

y vela por el cumplimiento de las bases establecidas

por la organización.

Contamos con el señor Agustín Díaz.

El señor Paco Medina actúa como secretario del jurado,

y la supervisión del señor notario. Aplauso para nuestro jurado.

En este cuento no hay manzana envenenada,

hay manzana encantada.

(Música)

¡Porque dentro de esta manzana viven nuestros presentadores!

¡Roberto Herrera, Pilar Rumeu y Santi Millán!

¡Esto es una fiesta!

Esta es nuestra fiesta del amor.

Y todos estos son los protagonistas de "Érase una vez... el Carnaval"!

(Aplausos)

¡Buenas noches, parque Santa Catalina!

Comienza el cuento más esperado del año.

Bienvenidos a la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria 2020.

Bienvenidos.

(Música)

Qué maravilla.

Qué cuento más maravilloso.

Te digo que, si tuviera que elegir uno,

elegiría este para no salir nunca jamás, para quedarme.

Yo me dejaría caer en esta madriguera,

rodeada de sombrereros locos.

Siempre y cuando esté tan bien acompañada.

Yo seré el Peter Pan, alguna vez he querido ser Campanilla,

también hay que decirlo, que les guíe por este cuento,

por esta edición, que cumple 23 ediciones.

Convierte a esta capital, a esta ciudad, en la transgresión mundial.

Sí, señor.

Y tenemos a 16 finalistas que se juegan el trono

de este Carnaval de Cuentos.

Y ustedes serán los testigos.

6000 almas carnavaleras nos guiarán por el camino

de las baldosas amarillas.

Han agotado las entradas para vivir in situ está gala.

Así se reúnen los millones de amigos que nos están viendo

por La 2 de TVE.

También el Canal Internacional y la web: www.RTVE.es.

En directo.

Así que el abrazo más grande.

Gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros un año más.

¿Qué queremos?

En casa quieren ver a los drags.

Yo quiero ser drag.

Tranquilo, muchacho.

Aquí los invitados vienen, ven una pestaña,

ven una plataforma, ven una pluma, y se vuelven locas enseguida.

Por cierto, te tengo que preguntar.

Todo puede pasar esta noche.

¿Tú tienes 25 cm?

A ver, a ver.

25 cm de plataforma.

Ah, vale.

¿Te atreverías a ponerte una plataforma de 25 cm?

¿Vosotros qué pensáis?

Tengo que confesar que es una cosa que no he hecho nunca.

Será de las pocas cosas.

Pues espero y deseo esta noche subirme a unas plataformas.

¿Qué son 25 cm?

Estoy acostumbrado a trabajar con esas dimensiones.

En cualquier caso, para estar igual de estupendos

que nuestros protagonistas,

contamos con el apoyo de IKIGAI by Hospitales San Roque,

que cuidan de nuestra belleza y de nuestra salud.

Se nota que habéis pasado por allí y yo no.

Van a tomar buena nota los miembros del jurado,

que votan por separado.

A ese voto se sumará el de ustedes.

Podrán votar a su drag favorito.

Ahora solo queda disfrutar.

Vamos a disfrutar, compañeros.

A la Glitter Room.

Y Pilar, a la manzana.

Yo me voy al bosque encantado, ese que tenemos ahí.

A ver si me encuentro con el lobo.

Con el leñador no me importaría.

Yo voy tirando para aquí.

Ten cuidado.

Me visto a caperucitas con más pelo que el lobo.

Vamos a conocer a nuestros participantes.

Tenemos que llenar este cuento de protagonistas.

A los 16 finalistas se les va a sumar en este escenario

nuestro representante en Eurovisión, Blas Cantó,

y también Cristina Ramos.

Nos espera una noche más que divertida.

No voy a la manzana.

Además de la votación de nuestras mesas del jurado,

por cierto, buenas noches...

Eso me gusta, que haya animación.

Como digo, todos ustedes, cuando acaben las actuaciones

de nuestros participantes, abriremos las líneas de votación.

Podrán enviar mensajes con el nombre de su favorito al 928 10 10 10.

Entre todos los mensajes vamos a sortear un cheque valorado

en 1000 E, gentileza de El Corte Inglés,

para el ganador.

No voten todavía, tranquilos,

porque las líneas están cerradas.

¿Me acompañan?

Qué guapos y qué guapas.

Me voy al bosque con una canción que todos conocemos.

Miren cómo suena.

¡Arriba!

(Música)

¡No los oigo!

(CANTAN)

Aquí estoy.

Oye, estoy viendo mucho leñador por aquí suelto.

(RÍE)

Plataformas amarradas.

Pestañas bien pegadas.

Y plumas enganchadas.

Como la mía, claro.

¡Vamos a comenzar, compañeros!

Voy a revisar que todo está bajo control

y que se cumplan las normas.

3 minutos sobre el escenario, diseños de fábula,

más de seis meses ensayando la puesta en escena

para cumplir su sueño.

En directo, 16 finalistas y un solo centro.

En directo, 16 finalistas y un solo cetro.

Aquí comienza la Gala Drag Queen del carnaval de Las Palmas

de Gran Canaria 2020.

¡Vámonos!

Y comenzamos.

Igon Canaries S.L. presenta High Heels Performance,

con un diseño de EJC Estudio Creativo y la fantasía "Freedom".

(Música)

(Canción en inglés)

(Música)

Habitantes de lo oscuro.

Criaturas de las mil razas.

Adictas al placer.

Deseando amar.

Deseando amar.

Deseando amar.

(Música)

(Aplausos)

Me quedo con High Heels Performance.

Ese saludo de todo el equipo.

Vamos, chicos.

Acompáñenme.

Vamos hasta aquí, que está Santi, y me quedo con ellos.

Santi, te los quedas para ti.

Conoceremos un poco mejor a nuestros protagonistas.

¿Cómo estáis?

Muy bien, muy cansados.

Ahora somos cinco.

Ha habido un bicho que ha traspasado.

Ha habido un bicho que ha traspasado.

Estabais instalados aquí como bichos.

¿Cómo se forma este grupo?

Se crea de la mente creativa de...

(HABLAN A LA VEZ)

Ha llegado el otro bicho.

No estaba muerto, estaba de parranda.

Se crea de la mente creativa de nuestro director.

High Heels Performance es un grupo de artistas.

Nosotros nos movemos por la isla, por España, por el mundo entero.

Ahora nos está viendo todo el mundo.

Lanza un mensaje.

¿Cuál es mi cámara?

High Heels Performance 928 10 10 10.

Seis drags. Menuda fiesta.

Vamos con el siguiente de nuestros participantes.

KeyDance-Escuela de Danza

y Más 24 Ingeniería y Control presentan a Drag Équinox.

Con un diseño de Arán Perdomo y Adrián Castellano,

con la fantasía "De cancaneo en Camelot".

¡Queríais una profecía!

¡Aquí la tenéis, contemplad al hombre que ha sacado

la espada de la roca!

¡Contemplad a vuestro rey legítimo!

(Canción en inglés)

¡Larga vida al rey!

(Música)

(Música)

¡Yo soy la que manda!

Oye, chico.

Tócame.

No pares.

Dame más.

Dame más.

¡Yo soy la que manda!

(Aplausos)

Aplauso para Équinox.

Y yo me quedo contigo

y con esa fantasía, "De cancaneo en Camelot",

en representación de KeyDance-Escuela de Danza

y Más 24 Ingeniería y Control.

¿Qué te ha pasado con el tapahuevos?

Si te lo sueltas, no tapa, ¿no?

Así imaginas Camelot, ¿no?

Sí.

Yo creo que es mejor que lo que nos habían vendido.

¿Por qué Équinox?

Yo vengo de la familia de drags que viene de Vulcano.

Yo siempre he sido la oveja negra de la familia.

Siempre me he dedicado a la danza.

Un proyecto que tuve en su momento fue Équinox.

Aproveché eso.

Un nombre precioso.

¿En qué momento se te ocurre a ti este número?

Estabas viendo una película de época y dices:

"Esto es un rollo, hay que darle una vuelta".

Siempre me ha gustado la leyenda del rey Arturo.

Perfecto.

Ha quedado estupendo.

Espero que la gente en casa opine como yo.

Puedes convencerlos para que te voten.

Ya saben...

Allí.

Al 928 10 10 10.

Si os ha gustado, votadle.

Imagínese tener que pedir el voto con la mano aquí,

en la huevera.

Vamos con el siguiente drag.

La Mia Cucina presenta a Drag Acrux y Drag Orión.

Con un diseño de Nancy Henríquez

y la fantasía "El tiempo es veneno en mis manos, pruébame".

(Música)

(Música sacra)

Mírame a los ojos.

No me des la espalda.

(Canción en inglés)

Destrúyelos desde adentro.

(Música)

Bienvenidos a la fiesta.

(Música)

Me encanta invadir el espacio personal.

Todos usamos máscara.

Disfrutemos de nuestro mundo un rato más.

(Música)

Qué impresión, por favor.

Es la primera vez que me encuentro conmigo misma.

(Música)

El tiempo es veneno en mis manos.

Atrévete.

Esta noche es mía.

(Música)

No, no soy puta, soy sociable.

(Aplausos)

Acrux y Orión,

la familia con ese arte con estos dos hermanos.

Yo me los llevo.

¿Me acompañan a la Glitter Room?

Su fantasía es "El tiempo es veneno en mis manos, pruébame".

En representación de La Mia Cucina.

Bienvenidos a la sala del brillo.

Llevas la nalga al aire.

Porque yo soy muy caliente.

Pues debe de ser el contraste.

La familia tiene que estar encantada. Qué de arte en casa.

Demasiado mariconeo.

Demasiado "brilli brilli", que quieras o no...

Lo que tiene Turquía.

Lo de dar vueltas es para salir potando.

¿Puedo salir a vomitar y luego vuelvo a la entrevista?

Espera un momento.

El número ha sido maravilloso. ¿Quién es el mayor?

Él.

-Por dos horas.

Se te veía que sí.

Pedid el voto a la gente que nos esté viendo.

Dame el voto.

Ahora pedimos el voto y queremos dar las gracias.

Pido nuestro voto.

No, el voto de ellos.

Pido tu voto si de verdad te gustó.

Ahí sí.

Llama al 928 10 10 10.

Ahí sí.

Oye, te costó.

Te costó lo tuyo.

Vamos con el siguiente.

Dicen los drags que no se escucha el parque Santa Catalina.

¿Qué pasa?

Que parecemos 600 en vez de 6000.

Vamos con el siguiente participante.

The Quest Arte Fantástico presenta a Drag Eiko

con un diseño de Manu Marvel

y con la fantasía "Game over".

(Música)

Bienvenido, jugador.

En tus manos está salvar al planeta de los peores villanos

de la historia. Elige tu personaje.

(Música)

Si te cojo, te doy la autopsia.

Lo has escuchado, ¿no?

¡Todavía no, maricones!

(Música)

"Game Over".

(Aplausos)

Drag Eiko.

Ahí lo tenemos, con su equipo.

Y yo me llevo a este superdrag con la fantasía "Game over"

en representación de The Quest Arte Fantástico.

Bienvenido.

Si Walt Disney levantara la cabeza,

¿qué crees que pensaría de este Mickey Mouse?

Haría la croqueta en el suelo.

Es divino.

Yo echo en falta personajes como estos en los videojuegos.

El "Fortnite" sería más divertido.

¿En qué momento se te ocurre?

(ININTELIGIBLE)

Y ya está, ¿no?

Sí.

Si no hay nada que añadir, no hay nada que añadir.

Si el mensaje está claro, está claro.

Sí, sí.

Perfecto.

Si tienes algo más que añadir, puedes pedir el voto.

Si crees que no, tampoco.

Sí.

Pues pídelo. Sí.

Perfecto, pues ya lo sabéis.

Ha quedado claro.

Tienes nombre de postre también, Eiko.

Roberto, perdóname, es tu turno.

No se preocupe usted. Ha sido muy rápido.

Vamos con el siguiente.

Perfumería Sabina S.L. presenta Drag Shíky,

con un diseño de David Batista y Nieves Falcón

con la fantasía "Bienvenidos al 1939...

¡Chacha, si estamos en el siglo XXI!"

Además, con voz en directo.

(Música)

Actualmente, en 70 países es ilegal ser homosexual.

Está castigado con pena de cárcel o pena de muerte.

(CANTA LÍRICA)

Es hora de mostrar quién manda aquí.

(Canción en inglés)

Las cinco asesinas de la prisión de Santa Catarina

nos interpretan el "Tango del pabellón".

Hay personas que tienen vicios que te ponen de los nervios.

Como Paco.

Le gustaba mascar chicle.

Un día le veo tirado en el sofá bebiendo cerveza y mascando.

Entonces, le digo que vuelva a hacer ¡pop! una vez más.

Cogí la escopeta y le di un tiro de aviso justo en su cabeza.

Papi chulo, papi chulo, ven a mí.

Tú quieres más.

¡Que levante la mano mi gente!

La noche es tuya,

pierde el control. Se te acusa de amar.

¿Cómo te declaras?

Culpable.

(Aplausos)

Drag Shíky y su equipo de bailarines.

Shíky, vente conmigo.

Vamos a recordar tu fantasía.

"Bienvenidos al 1939... ¡Chacha, si estamos

en el siglo XXI!".

En representación de Perfumería Sabina S.L.

Shíky, ¿qué tal?

Bienvenido.

Esta vez, te veo en tu ciudad. Estuvo en una de las finales

de "Got Talent".

Lo hizo de maravilla. Estás en esta final.

Es de lo más grande a nivel espectáculo.

¿Cómo te sientes?

Mira, solo con esto, ya lo sabemos.

Tienes al público entregado.

Mi familia está por ahí. No le he pagado a nadie.

Has hecho un gran número.

Pide el voto a esa gente que nos ve.

Pido que voten a lo diferente,

a la voz en directo a la muerte a la libertad.

Son voten al drag número 5.

El número me parece espectacular.

Estamos en el parque Santa Catalina.

Estamos en el parque Santa Catalina.

Estamos disfrutando de este carnaval de cuento. Vamos con el participante

número 6. MSB Arquitectura S.L. presenta Drag Sirius

con un diseño de Josué Saavedra y con la fantasía

"Maramamiau Miau Miau".

(Canción en inglés)

(Música: "Cats")

(CANTAN EN INGLÉS)

¿Quieres ver más?

¿Quieres ver más?

Alguien nuevo que probará mis gatas.

Las gatas no solo son decoración.

Espero que estemos hablando de gatas.

Y son espectaculares.

(Canción en inglés)

Todos los días son días de fiesta.

Gatita, los clásicos nunca mueren.

(Risas)

(Aplausos)

Sirius.

Y su cuerpo de baile.

Ese lapso por parte del público del parque Santa Catalina.

Yo, por supuesto,

me llevo a Drag Sirius

con esa fantasía,

"Maramamiau Miau Miau".

En representación MSB Arquitectura S.L. Me encantó el título.

Bienvenido.

Un espectáculo inspirado en "Cats".

Toma asiento y disfruta.

En algún momento,

¿sueñas con estar en la final?

Sí. Contento y orgulloso de mostrar el trabajo después

de varios meses de esfuerzo.

No puedo estar más orgulloso de mi equipo y de todos ustedes.

Un equipo espectacular.

Sin un gran equipo detrás esto es imposible.

¿Te inspiras viendo el musical?

Lo he visto. Lo vi en Londres.

También fui a ver la película.

La película me han dicho que no es maravillosa.

La película me han dicho que no es maravillosa.

No la veas.

Tienes al público expectante para que pidas el voto.

Roberto...

Estamos llegando al ecuador de nuestra sala.

La participación del participante número 8. Perdón, 7.

Gran Casino Costa Meloneras presenta Drag Quirón.

Con un diseño de Joarca Diseños y con la fantasía

"Si no soy rey, ¿por qué te arrodilas ante mí? Alacrán,

el deseo y la lujuria".

(Música)

En tierras lejanas,

en una arena oscura de un desierto inhóspito,

nació un Dios capaz de transformar el agua en vino.

Es el Rey Escorpión.

(Música)

He oído vuestra llamada.

Y he regresado.

(Música)

Ay, qué nervios.

Bien de machos.

Fuera, Roma.

Me gusta el alacrán.

(Música)

Volveré.

(Música solemne)

(Música solemne)

(Canción en inglés)

(Aplausos)

Que la fiesta no pare.

¡Esto va a reventar!

Soy el rey del desierto.

La mayor fantasía sexual.

¡Manos arriba!

Larga vida al rey.

(Aplausos)

Drag Quirón.

El Rey Escorpión.

Ese aplauso para él.

Me lo llevo contigo, Santi.

Con esta fantasía, "Si no soy rey, ¿por qué te arrodilas ante mí?

Alacrán, el deseo y la lujuria".

En representación de Gran Casino Costa Meloneras.

Vente conmigo.

"Si no soy rey, ¿por qué te arrodilas ante mí?

Alacrán, el deseo y la lujuria". Toma ya.

Muy buenas noches a todos.

Antes que nada, muchas gracias por el apoyo,

por tantos mensajes y cariño.

Quirón forma parte de ustedes también. Los adoro.

¿Cuál es el mensaje del título?

Con las plataformas,

no hace falta que nadie se arrodille ante ti.

Simplemente, es una frase de la película "El rey escorpión".

Veo un remake perfecto.

Lo veo. Además, te digo una cosa.

Nada que envidiar.

Estás fuerte, fuerte.

¿Es genética o cultivas el cuerpo? Muchas horas de gimnasio.

Yo también hago gimnasia

y voy al gimnasio y mira mi cuerpo.

Si no, no lo entiendo. Pide el voto.

Ya lo saben, número 7. Estás perdiendo pluma, amigo.

Espero que les haya gustado.

Hombre, hasta ahora se puede decir culo en la tele, ¿no?

Pilar, era para haberle agarrado,

¿no? Tu novio no te va a decir nada.

Vamos con el octavo participante. Agua-Cero Canarias S.L. presenta

a Drag Kinegua con un diseño de Gabriela Reyes,

Carlos Marrero y Adrián Castellano con la fantasía "8 de marzo".

(Música)

Las limpiadoras de hoteles

han conseguido llegar sus quejas

al Congreso y al Parlamento Europeo.

Denuncian que son las grandes perjudicadas de un sector

turístico

que no para de crecer en España. Esta es la realidad de las

"kellys".

8 de marzo.

Es una lata el trabajar.

Todos los días te tienes que levantar.

Aparte de esto, gracias a Dios...

Páralo, páralo.

Aquí, en Canarias,

nació nuestro movimiento.

Las "kellys" unidas jamás serán vencidas.

Sufrimos dolor en las articulaciones

y los seguros por habitaciones.

Reclamamos jubilación anticipada y empleo de calidad.

¿Quién te ha visto y quién te ve?

Abusadora.

Niñas, tiren ya para la salida.

Cada día es igual.

(ININTELIGIBLE)

Es el chico en el que yo pienso

y sueño noche y día. A mí me gusta...

A mí me gusta la cucaracha.

Cuando la echan flis hacia así y parece que está borracha.

¿Te imaginas?

Ella quiere su rumba.

Ella tiene la boca grande.

1, 2, 3, 4.

(Música)

Bastante que me alegro.

(Música)

Organízate si no quieres que te organicen.

(Aplausos)

Drag Kinegua.

Este aplauso también

para su cuerpo de baile.

Le tomó la mano.

¿Me acompañas? Vámonos con esa fantasía "8 de marzo",

en representación de Agua-Cero Canarias S.L.

Bienvenidos.

Es la sala del brillo.

Qué gran homenaje a las "kellys". Muy merecido.

Es un colectivo muy importante.

También te digo que no las veo limpiar con este atuendo.

¿Qué te pasa? Cansado.

Habrá que hacer un poco de cardio.

El vestuario es espectacular. Solo te queda pedir el voto a la gente.

Perfecto.

El drag 8 al 928 10 10 10.

Conocemos a los 8 finalistas. También hay 8 nuevas propuestas.

Se las mostramos a la vuelta.

En el parque Santa Catalina seguimos bailando. Hasta ahora.

El Carnaval de los Cuentos. No se suele ver. Me acompaña

el primer bloque de candidatos.

Pensé que habías desaparecido y que no ibas a volver.

-He vuelto por arte de magia.

-Después de abrir esta final, ¿con qué sensación se quedan?

-Nunca me había tocado por primera vez.

El aplauso del público fue brutal.

-Seguimos por aquí. Por aquí está Drag Eiko.

-Tengo ganas de hacer la croqueta por la rampa.

-Hay dos hermanos que se han presentado por distintas ediciones,

pero esta vez se han presentado juntos.

Son los hermanos Betancourt.

-Estamos muy contentos con la actuación.

-Mira, por aquí está Drag Quirón. ¿Qué haces con las uñas?

-¿Qué esperan de esta noche?

Después de ver a este público maravilloso,

tenemos muchas expectativas.

También tenemos a Raúl Martínez

y Mimi Barber, que han sido

los protagonistas de la obertura.

Te has escapado de "La jaula de las locas" para venir

a la jaula de grillos.

-Es un honor participar en esta.

-¿Qué tiene de especial esta gala? -Es mi tierra.

Era hora de estar en mi tierra.

Soy internacional. Soy muy de Canarias.

-Atravesar el parque Santa Catalina...

-Me he puesto muy nerviosa.

Tenía los pelos como escarpias.

Muy contenta, con mucha ilusión.

Dando lo mejor de mí.

-Qué diferencia de ayer con el ensayo.

-Estoy muy emocionada.

Sobre todo, muy feliz de estar en mi tierra.

-Sígueme por aquí.

Por aquí están los chicos de Pablo Méndez.

Ha viajado por medio mundo.

Han hecho acrobacias en más de medio mundo,

pero la experiencia de esta noche...

-La experiencia ha sido maravillosa.

Hemos pasado los nervios de todos los preparativos.

Ha sido fantástico.

Una experiencia única e irrepetible.

-¿Quiénes estaban encima de las setas?

¿Cómo se ve el parque desde esa altura?

Es impresionante.

-Mucha gente sonriendo.

-¿Esperaban algo como lo de hoy?

Desde las alturas es más impresionante.

-Colgadas de las flores estaban ustedes.

Tú no tienes vértigo. -Estoy acostumbrada.

-Cuéntame,

¿cómo lo vives más alejada del escenario?

¿Qué se respira desde la altura?

-La gente está muy emocionada y con ganas de vivir la experiencia

al máximo. -Gracias.

Vamos a seguir por aquí para contarles lo que sucede

en el carnaval.

Ustedes se van a quedar aquí para siempre.

-Totalmente.

-Nosotros seguimos viendo en la 23 edición de esta gala a través

de La 2 de TVE y de la Televisión Canaria.

Quedan todavía ocho concursantes.

Y también actuaciones en directo.

Es donde el carnaval sucede que vivirlo realmente.

Nos vamos al escenario.

Nuestros compañeros están tomando posiciones.

Nos quedan actuaciones espectaculares y la deliberación

del jurado. Entre ellos,

dos artistas, Blas Cantó, que viene a presentar al público

de la gala canción que va a representar a España en Eurovisión.

Ahí es nada.

Santi Millán, Roberto Herrera y Pilar Rumeu le siguen

llevando esta gala desde el corazón del carnaval

de Las Palmas de Gran Canaria, desde el parque de Santa Catalina.

¿Que todavía tenemos tiempo para más?

¿Qué diferencia hay con respecto a "La jaula de las locas"?

-Hablo maravillas de esto.

-Se nos fueron los 30 segundos.

Volvemos al escenario.

Continuamos. Aquí seguimos.

Estamos en el parque Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria.

Este parque se ha convertido en la gran fiesta

de los drag queens. Por cierto, atención, es un parque maravilloso.

Además, nos ponen muy guapos.

La firma IKIGAI by Hospitales

San Roque va a ofrecer al ganador un cheque por valor

de 2000 E para tratarnos de belleza y de salud.

Por cierto, no escucho esta noche a los que están en la grada

del parque. Quiero ver a toda esa grada de pie.

Ay, así me gusta.

Porque yo quiero que nuestro querido invitado, Santi,

que no hace más que echarle un ojo a los disfrazados...

A ver la gente disfrazada en el parque.

¡Arriba las manos!

Alguno tenía que haber salido de su casa. Mira qué feo.

Santi, te llega la vibración de nuestra grada.

Me llega.

No es que no les hayan dejado

salir de casa,

es que no les dejan entrar.

Estoy disfrutando mucho y vibrando al máximo.

Para mí, es un privilegio disfrutar esto en vivo en primera

línea. Viendo el espectáculo,

me quedan dudas.

Cómo cuentan el equilibrio y cómo sostienen algunas cosas

que son difíciles de sostener.

Son preguntas que todavía me quedan, pero aquí seguimos disfrutando

de este maravilloso espectáculo.

Santi, yo quejándome de los tacones.

A ver cómo aguanto toda la noche.

Luego, les veo a ellos con tacones impresionantes

y calladita. Roberto, que siga la fiesta.

Participante número 9.

Grupo Bahía Blue 21 presenta Drag Múlciber.

Con un diseño de Isidro Javier Pérez Mateo y Antonio Ceballos

con la fantasía "El obsequio".

(Música)

Troya,

donde un caballo de madera

fue la perdición de una ciudad que, en su día, fue grandiosa.

¿Qué hay de verdad en esta historia?

Mi cuerpo arde en llamas.

Ya no puedo más... seguir atada.

Hoy voy a conquistar la madrugada.

Voy a celebrar tu despedida.

Porque, a partir de hoy, soy Helena de Troya.

(Música)

Que comience la guerra.

Arde Troya.

¿Aún crees que Troya la destruyó

un caballo o un simple guerrero?

Te han contado mal la historia.

La destruyó ella.

Mi cabello se destruyó.

En forma de serpientes...

Por eso, vengo a buscar venganza destruyendo Troya. Me llamo

Medusa.

(Canción en inglés)

Mira qué...

Mira qué...

Tú sabes.

Dímelo.

Te han contado mal la historia.

(Aplausos)

Drag Múlciber.

Ese saludo de Drag Múlciber y todo su equipo en esta gala drag.

Fantasía "El obsequio".

Drag Múlciber, ven para acá.

Tranquilo, no corras.

Vaya al nido de víboras.

Unas cuantas.

Tengo muchas alrededor de mi vida.

Si me maquillo yo,

un par de horas,

si en la que ya la Vulcano,

pues tengo que esperar un par de horas a que se coma

la tortilla...

Hoy me ha maquillado la Vulcano.

Cuando veas a una gordita, pues es ella.

Salgo de dentro como un monstruo.

Ya sabes que estás en manos del público

y del maravilloso jurado especialista que tenemos aquí.

Así que...

Puedo presentar el Telecupón.

Ya sabes, Roberto...

Nos están viendo en Venezuela.

Un abrazo para ese maravilloso país. Es la novena isla. Vamos con

el participante número 10. Empresas Canarias en La Red, Décimas, Ms.

Green y Placas Lantigua. Diseño de Dani Viera.

Drag Ármek. Con la fantasía "Ni siguiera la muerte

puede encadenarme".

Nací siendo despojado de todo derecho y esperanza.

Eres un prisionero. Eso eres.

(Canción en inglés)

Te contaré un secreto.

(Música)

Déjame darlo todo. Oh, sí.

Oh, qué abrigo.

Cuando yo digo no a una ley que nosotros no votamos.

Cuando yo soy prisionero,

no acepto sus bromas.

La gente dice que se puede nacer gay. No es verdad,

no se puede nacer homosexual.

Es mentira.

Soy tu muñeca.

Actitud, aptitud, actitud de maricón.

Me siento tan elástica, me siento tan fantástica...

Estoy orgásmica.

Me gusta así...

Dentro de mí.

En mi boca.

Me vuelves loca.

Ni siquiera la muerte puede encadenarme.

(Aplausos)

Drag Ármek.

Aplauso para su equipo.

Me llevo a Drag Ármek con esa fantasía. Espérame, por favor.

"Ni siguiera la muerte puede encadenarme", en representación

de Empresas Canarias en La Red, Décimas, Ms. Green

y Placas Lantigua.

Estás un poco asfixiado. ¿Quieres agua?

Luego.

Uno se hace drag queen o se nace.

Se nace.

Yo soy bailarín.

Me ha encantado desde pequeñito.

Es el máximo. Aquí se puede hacer todo en uno. Mi actitud es

la actitud maricón.

Pido al público que si les he gustado de verdad,

pues que me voten.

Soy el drag queen 10. Muchísimas gracias.

Muchísimas gracias.

Santi, después de esta noche,

vas a salir con una actitud de cuidado.

Todo se queda. Siguiente participante. Kiki Bar presenta

a Drag Hefesto.

Diseño de Isidro Javier Pérez Mateo y Borja Ferrera Pérez

con la fantasía "¡Qué mona va esta draka siempre!".

(Música)

De la selva solo había oído hablar...

Vivía en un palacio, en una jaula como esta.

Mordía y arañaba.

Me pasaba la vida derrochando. Un día dije que se acabó.

(Música)

Manito, estabas bien ahora mismo.

¿Qué fumaste?

¿Qué bebiste? Nada.

Engorilado...

Chacho, chiquillo...

¿Un mono?

Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo

y como los gorilas...

(Música)

En el documental de hoy,

vamos a explicarles la evolución del mundo.

Primero, apareció el homo erectus.

Luego, el homo sapiens.

Finalmente, apareció el homosexual.

Mari abusadora,

el hombre que a mí me gusta no me lo quita su señora.

(Música)

¿Qué miras?

¿Tengo monos en la cara o qué?

(Aplausos)

Un aplauso para todo su equipo. Y yo me llevo a Drag Hefesto.

Recuerdo su fantasía. "¡Qué mona va esta draka siempre!".

En representación de Kiki Bar.

Aquí tenemos a Drag Hefesto.

Sobre conmigo.

Es una obviedad,

pero me imagino que el plátano era de Canarias.

Claro.

De hecho, esto me recuerda a un plátano.

Vez al público y ves todo plátanos.

Perfecto...

Cada uno de todo lo que quiere ver.

Te he visto muy bien.

Espero que en casa también.

Ya sabes que ellos tienen la llave de hacerte vencedor en esta nacer.

Es mi primer año, joder... Venga, arriba...

Roberto...

Roberto...

Nosotros seguimos aquí.

Por cierto, ¿dónde están estas redes sociales?

Tenemos que convertir esta gala en trending topic mundial.

Tienen que buscar nuestro hashtag.

Desde todos los rincones del mundo.

Comentar a través del Canal Internacional.

¿Cómo se lo están pasando en el parque?

(PÚBLICO) Bien.

Así me gusta.

Excelentísimo Ayuntamiento de Gáldar presenta a Drag Vulcano como

Excelentísimo Ayuntamiento de Gáldar presenta a Drag Vulcano

con un diseño de Isidro Pérez Mateo y Jonay Rodríguez Brito.

La fantasía, "¡Dios salve a la reina!".

Señoras y señores, el carnaval de Canarias ya tiene reina.

(Música solemne)

(Canción en inglés)

¡Mamma Mia!

"Let's go".

(Canción en inglés)

Empieza la fiesta.

(Risas)

Reina te creerás,

en bicho te transformarás.

No podrás de la maldición escapar.

Esta tierra es mía.

(Risas)

(Canción en inglés)

Esto me da muy buenas vibraciones.

¡Listos para la fiesta!

Las palmas que no paren. Arriba, arriba...

¡Todo el mundo con las manos arriba!

(Música)

¡Todo el mundo con las manos arriba!

Cuando yo envejezco,

tu te marchitas.

tú te marchitas.

Drag Vulcano.

Un aplauso para todos sus bailarines.

Un aplauso para drag Vulcano.

Voy a pedir que me acompañe.

Recuerdo tu fantasía, "¡Dios salve a la reina!",

en representación del ayuntamiento de Gáldar.

Ven a mi vera.

Encantado de conocerte.

Eres el artista que maquilla a otros compañeros.

Entonces, maquillas a tu propia competencia.

Son amigos.

Si ganan ellos, también gano yo.

En el fondo, aquí no hay competencia, esto es una fiesta.

Bueno, el voto me lo envían a mí.

¿Quién te maquilla?

Quién va ser...

Una servidora.

¿Podrías hacer algo con migo? Yo maquillo, no hago milagros.

¿Podrías hacer algo conmigo? Yo maquillo, no hago milagros.

Vulcano, vamos a llevarnos bien. Estás en un equilibrio precario.

Estás a la altura perfecta.

No hace falta que levantes tanto las rodillas.

¿Dan puntos por simpatía?

Sobre todo de sutura.

Es un gran número.

Tú eres una reina.

Ha quedado demostrado.

¿Crees que tenemos el privilegio de la reina nos esté viendo?

Leti, Sofía y la de Inglaterra, pues nos están viendo ahora mismo.

Tenéis el mismo uso horario que en el Reino Unido.

La reina seguro que se está tomando una copa.

Invítala para que te vote.

No he oído ningún pío, pío.

Tienes que ganártelo.

Nada, mis amigos, mi gente.

Esto es un trabajo de 12 meses.

Si ustedes me regalan 1 segundo

de vuestra vida para enviar el número 12 al teléfono,

pues yo les invito a un café.

Muchas gracias, Drag Vulcano.

Roberto.

Va a tener que pagar un café.

En estos momentos,

somos trending topic nacional.

Con el hashtag que pueden ver en la pantalla.

Ya lo saben, tenemos que conseguir que sea trending topic mundial.

Participante número 13. Desatascos Jumbo presenta a Drag Lemnos

con un diseño de Néstor Santana e Iván Sánchez Pérez

con la fantasía "Bienvenidos al Valhalla, esto me huele

a cuerno quemao".

(Música)

Hace más de 1000 años,

llegaron desde el norte.

Eran el terror de los mares.

¡Vikingos!

(Truenos)

(Canción en inglés)

Vayamos a cazar.

(Música)

¡Por el Valhalla!

(Música)

¿Qué es un dios?

¿Podemos afirmar siquiera que existen?

¿Sabes lo que soy?

¿Quieres ver cómo me llamo?

¡Soy Odín!

(Música)

Viva la vikinga que te parió, guapa.

Viva la vikinga que te parió, guapa.

(Aplausos)

Drag Lemnos.

También su equipo, su cuerpo de baile. Un aplauso para ellos

también. Yo me la llevo.

¿Cómo estás?

Con la fantasía "Bienvenidos al Valhalla, esto me huele

a cuerno quemao".

Santi, todo tuyo. Segunda final consecutiva.

Bien, ¿no?

¿Cómo fue el año pasado?

Muy bien, mucha más competencia y más gente y pasé.

Se planteaba difícil la cosa.

¿Crees que este año la cosa está mejor?

¿Hay un nivel?

Hay nivel.

Yo vengo fuerte.

Vengo a comérmelo todo.

Aquí hay una promesa.

Hay 6000.

Se intentará. Hay que enviar simplemente un SMS con la palabra

drag queen 13 al 928 10 10 10.

Vamos con el participante número 14. ZS Peluqueres presenta a Drag

Boydevil. Con un diseño de Dimas Trujillo y con la fantasía

"Ni divina, ni divino,

pero qué más da si lo que tengo es un gran pepino".

(Música)

Somos hijos de la gran diosa madre naturaleza, homosexuales,

fetichistas, hombres y mujeres, heterosexuales y gais.

Todos deseando amar.

(Música)

Tú dices que mandas,

tú sabes que no.

Te crees bonita

y es que no.

No tienes talento.

Tristeza no llevo y valgo por dos.

Enseñando tu cosa aquí.

¿Qué tal un poco de eso?

¿Quién eres, pedazo de puta?

Veneno para tu piel, veneno para tu piel.

Ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando.

(Canción en inglés)

Transexuales y ordinarios, viva ser ordinario.

Amantes del rollo duro...

Niñas afeminadas y sirenas polioperadas.

(Música)

Nena, nena, no soy puta, soy sociable.

Drag Boydevil,

ese aplauso para todo su equipo y su cuerpo de baile.

También para la Veneno.

Un aplauso para todos ellos.

Y yo me llego a Drag Boydevil. ¿Qué tal?

Tu fantasía es "Ni divina, ni divino, pero qué más da

si lo que tengo es un gran pepino". En representación de ZS Peluqueros.

Mucha suerte.

Vente para aquí, Drag Boydevil.

¿Cómo estás?

¿Estás caliente ?

¿Estás caliente?

Sí.

¡Hola, parque!

No los oía.

Necesito un "sonotone".

El título está muy bien.

El pepino va muy bien para la memoria.

Donde sea, siempre grande.

Decía lo de la memoria porque tengo un amigo que le metieron

un pepino y todavía se acuerda.

Un número donde sale la Veneno y es un gran homenaje a todo

el mundo.

Es un homenaje de reivindicación a todos los íconos de LGTB

y del cine.

Tenemos que ser libres.

Todo el mundo ama diferente.

Que nadie te diga lo contrario. Viva la cultura de la promiscuidad.

Pide el voto, anda.

Marcando este número de teléfono y poniendo el número 14.

O sea, yo.

Roberto, todo tuyo.

En esta tierra se vive en libertad.

Lo demostramos esta noche. Participante número 15.

Escuela de Hosteleria Europea presentan a Drag Sethlas.

Es un diseño de Nelson Rodríguez y Adrián Castellano

con la fantasía "Si la tentación es hermosa, imagínate el pecado".

(Música)

Mas del árbol del jardín,

no comeréis ni lo tocaréis,

so pena de muerte,

pero Dios mintió a Eva porque quería que se mantuviera desnuda

e ignorante en su jardín.

(Canción en inglés)

¿Murió eva cuando comió del fruto?

¿Murió Eva cuando comió del fruto?

Por supuesto que no, pero nuestro señor Satán le dio el conocimiento

y la liberó. Ten cuidado, que muerdo.

(Canción en inglés)

(Risas)

Solo un pecado podía tapar algo tan perfecto.

Prefiero ir desnuda.

Estas curvas son de verdad. Sí, de verdad.

¿Te gusta lo que ves?

Necesito un toque de rojo.

(Canción en inglés)

¿Quieres mi pecado?

(Aplausos)

El aplauso para Drag Sethlas.

También para todo su cuerpo de baile.

Me llevo al protagonista.

Me llevo a Drag Sethlas. ¿Cómo estás?

Recordamos a la fantasía, "Si la tentación es hermosa, imagínate

el pecado", en representación de la Escuela de Hostelería

Europea.

Ven aquí.

Cómo ha defendido la gente.

La gente es maravillosa.

Gracias, público del parque Santa Catalina. Mil gracias.

Ustedes son la fuerza que me hace estar ahí.

En 3 minutos eres capaz de hacer muchas cosas.

No te lo voy a negar.

Además, muy bien acompañado. Te he visto por Levi.

Otro finalista de "Got Talent".

Un aplauso para él.

No te abraza mucho.

No te abrazo mucho.

No sabes la rabia que me da la purpurina.

Es indestructible.

Muy feliz de estar en nuestro pueblo.

Además, has hecho este número con esta pedazo de estrella.

Mucha felicidad.

Es un año de trabajo.

Felicidades a todos.

Muy feliz. Estamos encantados. Pide el voto.

No sé cómo decirlo. Todos mis compañeros se lo merecen.

Todos tenemos el mismo derecho de ganar.

Con la mano en el corazón,

pido que envíen un mensaje al teléfono con drag 15.

Muchas gracias.

Son lo mejor que me llevo de aquí esta noche. Me haces muy feliz.

Gracias a ti. Roberto.

Tenía una señora pendiente de que se cayera la manzana.

No se cayó. Lo siento.

Llegamos al participante número 16 y último de esta noche.

Cristo Perruquers El Pont De Suert presenta a Drag Vanderbilt.

Diseño de Iván Artiles García y con la fantasía

"Basado en mis hechos reales".

(Música)

Sabes, mamá, después de tanto tiempo fuera

y con lo que hemos pasado, te traigo aquí para dedicarte esto

antes de volver a casa.

(Canción en inglés)

(Aplausos)

Me ha gustado mucho.

Sabes que te he apoyado siempre y lo seguiré haciendo.

Por eso te lo he dedicado.

Siempre ha sido mi gran pilar.

Siempre has sido mi gran pilar.

(Música)

Ojalá tuviera 100 años para dedicártelos.

Te quiero, mamá.

Yo también te quiero.

(Música emotiva)

(Música emotiva)

(Aplausos)

Drag Vanderbilt...

Aplauso para él y también para la protagonista, su madre.

Este ramo de flores con el que quiere mostrar el amor

que tiene por ella.

Drag Vanderbilt, vámonos.

Vente conmigo.

Enhorabuena a él y la madre.

Fantasía, "Basado en hechos reales".

Presentado por el Cristo Perruquers El Pont De Suert.

Bonito homenaje has hecho toda la gente que vive una situación

complicada.

La verdad es que es una situación que, tristemente, lamentablemente,

pues está pasando mucho. Muchos lo habrán vivido.

Eso, simplemente, decirles

que, como dice el título,

pues en esa basado en mis hechos reales.

Fue gracias a mi madre y a mí.

Hace un año, más o menos, lo hicimos ella y yo estando en el hospital.

Se pasa mal.

Simplemente...

(Aplausos)

No lo hago ni por pena ni por nada.

Es la última vez que me presento.

Simplemente le he querido dedicar esto a ella.

Espero que a todos ustedes les haya llegado al corazón esta magia.

Es lo que he intentado hacer esta noche.

Además, me parece un homenaje precioso y lleno de optimismo.

Solo falta pedir el voto de la gente.

Simplemente,

pido el apoyo de todos ustedes.

Ayer por la noche me llegó un mensaje de una chica

que nunca me había visto.

La verdad es que me llegó. Me decía que lo que yo había hecho

era mucho más que un simple espectáculo.

Por favor, pido el apoyo de todos.

No lo hago por ganar,

sino como homenaje a todas esas personas que lo está pasando...

Necesito que esto se reivindique y en el más allá.

Antes me decía Roberto que nos han visto en Venezuela.

Hay que votar el número 16.

Muchísimas gracias de corazón. Hasta otra.

Son nuestros 16 finalistas de la noche.

A todos ellos, a los bailarines,

patrocinadores y diseñadores

les tenemos que dar las gracias por hacer posible esta gala

que es una auténtica exhibición de talento y también de imaginación.

De condición física.

Hacen cosas que yo nunca había visto.

16 historias de amor, superación, crítica, lucha y compromiso.

Sobre todo, 16 apasionados del maravilloso carnaval

que tenéis aquí.

Ellos son el reflejo del carnaval.

Es esfuerzo y dedicación.

Por eso, se han ganado el respeto y admiración por miles

de espectadores en todo el mundo.

Ahora toca el jurado empiece a hacer valoraciones.

Lo tienen complicado.

En casa, decir que abrimos líneas. Podéis votar por vuestro favorito.

(Música)

Vamos a abrir las líneas de teléfono.

Esto no es una historia interminable.

Solo tienen 20 minutos.

La palabra "drag" y, a continuación, el número de tu favorito.

Llama ya y vota por los drags.

Llama ya y deja el WhatsApp.

Llama ya y vota por los drags.

Llama ya...

Todas queremos divertirnos.

(Canción en inglés)

(CANTAN EN INGLÉS)

Vamos, arriba.

¿Estáis votando?

(CANTA EN INGLÉS)

¡Arriba esas manos!

Que no decaiga y apoyad a nuestros drags.

(CANTA EN INGLÉS)

Llama.

(Aplausos)

Es espectacular Raúl Martín,

nuestro soldadito de plomo.

Está triunfando en la Gran Vía madrileña

con "La jaula de las locas"

con Àngel Llàcer.

Es muy fácil.

Un mensaje al 928 10 10 10

y el número que más os haya gustado.

Solo se acepta un mensaje por teléfono.

Hay un sorteo.

Tarjeta regalo de El Corte Inglés.

Lo pueden canjear en cualquier tienda de España.

Esta Gala Drag Queen

es una gran plataforma de promoción

de nuestra fiesta en el mundo entero y, especialmente, en Europa.

Somos fiesta de interés turístico nacional.

Lo vamos a conseguir ser de interés internacional.

Es un amigo de esta isla.

También de nuestro carnaval.

Quiere conquistar Europa con el tema que nos va a representar

el 16 de mayo en Rotterdam.

Podría ser el príncipe azul

de nuestro cuento,

pero pues ocasión va a ser el rey del universo.

Chicos, recibimos a Blas Cantó.

(Aplausos)

Perdóname, perdóname. Uni, universo.

Perdóname, perdóname.

Todo lo que escondo cuando tengo miedo,

Se hace realidad dentro de este silencio.

Uh, uh, uh.

Puedo ser como el viento...

Uh, uh, uh.

Y desaparecer.

Perdóname, perdóname.

Uni, universo.

Perdóname, perdóname.

Uni, universo.

Por apagar mi voz para evitar ser el culpable

de lo que soy.

Perdóname, perdóname.

Uni, universo.

Oh, oh, oh.

Uni, universo. Oh, oh, oh.

Tuve que escucharme cuando había tiempo

y no entiendo cómo me he perdido en un solo momento.

Dime dónde irán los sueños que me quedan.

Uh, uh, uh.

Si no queda más espacio en mi cabeza.

Perdóname, perdóname.

Uni, universo.

Perdóname, perdóname.

Uni, universo.

Por apagar mi voz para evitar ser

el culpable de lo que soy.

Perdóname, perdóname.

Uni, universo. Oh, oh, oh.

Uni, universo. Oh, oh, oh.

Uni, universo. Oh, oh, oh.

Uni, universo. Oh, oh, oh.

Uh, uh, uh.

Puedo ser como el viento...

Uh, uh, uh.

Y desaparecer.

Puedo salir corriendo...

Y desaparecer.

Perdóname, perdóname, perdóname.

Uni, universo.

Perdóname, perdóname. Uni, universo.

Por apagar mi voz para evitar ser el culpable

de lo que soy.

Perdóname, perdóname.

Uni, universo. Oh, oh, oh.

Uni, universo. Oh, oh, oh.

(Aplausos)

Impresionante Blas Cantó.

Muchas gracias.

Gracias. Gracias Gran Canaria y Santa Catalina.

Cada vez que vengo aquí, soy un poco más feliz.

(HABLAN A LA VEZ)

Ese apoyo para Eurovisión.

Sigo sin escuchar a la grada.

No sé si será por el pinganillo.

¿Qué pasa?

Pensé que la gente era más pasional.

Somos muy calientes.

¿Quién me invita a una de las carrozas?

Alguien me invitará, tengo un disfraz estupendo.

Yo te digo.

Aquí hay gente que está encantada de que te subas a la carroza.

Gran cabalgata, sábado,

29 de febrero.

Explosión de color, música y fiesta. Cruzar la isla.

Más de 100.000 personas divirtiéndose sanamente.

Es muy importante.

La música y el carnaval van unidos.

Los mejores grupos y las grandes orquestas,

también los grandes DJ,

pues toman Las Palmas de Gran Canaria.

¿Cuántos Erasmus y turistas?

Veo algún repetidor.

Si es estudiante...

Vosotros podéis seguir votando a vuestro favorito

y hacer que gane esta maravillosa final 2020.

El sueño de todos ellos,

el de los 29 inscritos en la preselección.

630 drag queens que han participado

en estas 23 ediciones disputadas.

Es el sueño cumplido desde 1998 hasta el día de hoy,

que les pedimos al actual vencedor.

En cada gala,

el anterior ganador hace un número especial.

Esta vez está patrocinado por la Universidad Fernando Pessoa.

William Betancur Falcón es el diseñador.

--Kilián

Llega el momento homenaje.

El momento de despedida de la drag queen.

La conocéis todos.

Es maravillosa.

Nada más bonito que tener sueño,

un gran sueño y nada es más aterrador que querer cumplirlo.

Yo no me dejé vencer de los golpes. De las burlas, renací.

De las zancadas, no queda nada.

Del incendio que me destruyó, no puedo más que agradecer

la lección aprendida.

Luchar, aprender y perdonar. Luchar y poder amar.

Nada es más bonito que tener un sueño y poder cumplirlo.

(Música)

(Aplausos)

(Canción en inglés)

(Música)

Repite mi nombre.

(Música)

Luchar, perder y perdonar.

Es el único camino que te lleva a luchar y poder ganar.

(Canción en inglés)

(Música)

Porque nada es más bonito que tener un sueño y cumplirlo.

(Aplausos)

Espectacular.

Ha sido un digno representante de esta gala.

Ya le queda poco para entregar el cetro.

Sigue disfrutando estos últimos instantes. Venga, el aplauso.

Enhorabuena.

Recuerden,

ustedes pueden elegir a su drag favorito con un mensaje

928 101 010.

Y el número del participante.

Podrán ganar un cheque de El Corte Inglés de 1000 E.

Vamos a recordar a los participantes.

Los repasamos en este vídeo.

(Música)

(Continúa la música)

Maravilloso espectáculo, ¿no?

Son los 16 para votar.

Roberto, ¿dónde está Santi?

Este se ha perdido.

O está en el bosque o en el jardín canario.

Se ha ido con Hansel y Gretelen busca de chucherías.

A lo mejor está buscando a la bella durmiente.

Se ha ido a la playa de las Canteras en busca

del capitán Garfio.

Desde que lo conozco, tiene más cuento...

No te lo puedes imaginar, compañera.

Llegó la fiesta para tu boquita. Una mordidita...

De tu boquita...

Soy vampiro...

Una mordidita de tu boquita.

Una mordidita de tu boquita.

Llegó la fiesta para tu boquita.

Toda la noche...

Que la marea está picadita.

Prometió lo que cumplió.

No te me caigas.

Fíjate el culo pollo por detrás.

(Risas)

Más o menos lo has hecho bien, pero te faltó...

Este es mi público.

Gracias.

Menos mal que no tenemos a Risto en el jurado.

Me faltó el espagat.

Tengo un huevo estrangulado.

Vamos a arreglarlo y les dejamos con la comparsa.

(Música)

¡Caramba!

(ININTELIGIBLE)

(Música)

(CANTAN)

(ININTELIGIBLE)

(Música)

Prepárase, mi gente para gozar.

A ras del mar.

(Música)

(CANTAN)

Que vuelve a repicar.

Cómo resuenan ya...

Kumbachero, que te dan.

Kumbachero, que te dan.

--cumbachero

(Aplausos)

(Música)

En este lado del escenario,

por aquí, por esta rampa pasan todos los participantes

para actuar.

También nos encontramos gente que está actuando.

Cristina Ramos, de vuelta a casa.

Esto tiene significado para ti especial siempre.

-Es jugar en casa.

Estoy con la gente que siente el carnaval como lo siento yo.

-Vas a salir ahora. Nos tienes que adelantar algo.

-Sorpresa, sorpresa.

-Con Blas Cantó.

16 de mayo,

estarás en Eurovisión.

El videoclip se ha grabado en Canarias.

-La mayoría del equipo son canarios.

En el escenario, tendré muchos canarios.

-¿Qué has sentido con tu vuelta aquí?

-Cada año es especial. Venir aquí y ver este talento...

-Saluden, chicos.

-Es increíble.

A uno le dan ganas de unirse y ponerse igual.

-Gracias, Blas.

Mucha suerte en Eurovisión.

Estaremos pendientes el 16 de mayo.

De uno que va a reinar en Europa a otro que hoy entrega su corona.

-Es una pena, pero ha sido maravilloso.

-¿Cómo se prepara un número sin presión?

Hoy te has presentado poderosa.

Sobre todo, mucha ilusión.

Son dos sensaciones diferentes.

Hay muchos nervios,

pero no tiene nada que ver con enfrentarte a un público,

a un jurado y una valoración. Lo haces como diversión.

Este año ha sido maravilloso.

Demasiado rápido.

1 segundo, 1 minuto...

Para mí, ayer me nombraban ganador de Las Palmas.

-Su sucesora saldrá de estas ocho drag queens.

Aquí está Vulcano, que es una mezcla entre Lola Índigo y una palmera.

Primer año en este escenario.

-Estaba deseando que llegara este momento. No podía más.

-A Drag Sethlas también le pasó.

-Me pasó a mí.

Imagínate.

Tengo cuatro partos.

-Dentro se alquilan plazas de garaje y locales comerciales.

Cuéntame, ¿cómo te has sentido este año?

-Muy bien, contenta.

El otro año sacaste un ejército de muñecos.

-Vulcano, no tienes miedo a matarte con todo lo que llevas puesto.

-Cuando el otro día llegó la ventolera,

pues dije que me hacía dos coletazos, amor.

-Este año, muy currando todo.

-Dilo. La mejor.

Aunque seguiremos participando.

Aquí están las chicas ganadoras del carnaval.

-Siempre salimos con esas ganas.

-Nombre raro.

Si no recuerdo mal, primero de interpretación y de vestuario.

Por cierto,

¿cuánto pesa eso?

Por aquí hay otra chica de la comparsa.

Cuéntame. ¿Con qué te quedas aparte del concurso de comparsas?

-Con los ensayos que hemos tenido y las ganas que le hemos puesto

la ilusión de salir en el carnaval.

Hemos ensayado como nueve meses más o menos.

-¿Qué es lo que echarán de menos en los próximos meses?

Toda la purpurina. Hay demasiada.

-Hemos visto a las chicas.

Hemos visto a todos los participantes.

Puede seguir votando.

Pueden enviar el número de su candidato favorito.

Nos vamos al escenario.

Allí está Cristina Ramos.

Hemos disfrutado de Blas Cantó.

También la despedida del drag ganador del año pasado.

Cristina Ramos está en el escenario.

Ha paseado su talento por todo el mundo.

Vamos a seguir disfrutando

de esta noche en nuestras casas.

La gala va a conocer su ganador en 15 minutos. Nos vamos al escenario.

Está preparada Cristina Ramos. Seguimos disfrutando de la gala.

(Música)

Continúa la fiesta en el parque Santa Catalina.

Lugar donde nació,

hace ahora 23 años y la Gala Drag Queen.

Santi, hemos visto ganar a drag ni Romero ni Julieta...

También a Valquiria.

Andrómeda y Salamandra.

Recordemos a Mandrágora,

nuestro desaparecido drag queen.

Aquí, este escenario hemos vivido el histórico talento

de Cuqui y su pantera rosa.

Todos han contribuido

al éxito de este evento internacional.

Nos referimos a los finalistas y no finalistas.

Por ejemplo, lady Morgana, Paco... Lady Morgana, 15 años participando.

Estela, que es el más veterano

y ha decidido colgar las plataformas.

Esta gala es pura igualdad.

Gracias por ayudarnos a que se valore el arte.

Efectivamente.

Es una bala de respeto y convivencia en igualdad.

La libertad es la mejor bandera

que tenemos.

Y los besos son el mejor idioma en el que podemos hablar.

El beso, el amor...

Vamos a besarlos.

Por cierto, cómo le pica la barba. Te jodes.

Pilar... Que no te dejan entrar en Tenerife.

Pilar... Que no te dejan entrar en Tenerife.

Todos a besarnos en este parque.

Vamos a poner en valor el maquillaje corporal.

Lleva 10 años celebrándose el concurso.

Ha ganado en calidad y el número de participantes,

pero los cambios en la programación debido al tiempo,

aunque hoy tenemos una noche maravillosa, pues obligó

a la organización a suspender este certamen,

pero los maquilladores no han querido faltar a su cita

con el carnaval. Ese aplauso para todos ellos.

Llevan más de seis horas convirtiendo a los modelos

en auténticos lienzos humanos.

Nos van a acompañar en este escenario,

en esta Gala Drag Queen 2020, los siguientes maquilladores...

Laura Hernández, Isabel Cruz

y Verónica.

Jorge Jerez.

Yulena y Aithami.

Natalie Luna Blue.

Nuria García, Laura Parra, Laura Sánchez...

Ellos, con el apoyo de sus patrocinadores,

nos invitan a sumergirnos

en la magia del maquillaje corporal con la voz de Mimi Barber.

(Música)

(CANTA EN INGLÉS)

(Continúa la música)

(CANTA EN INGLÉS)

¡Orgullosa de ser canaria!

El maquillaje corporal.

Un aplauso para todos ellos y Mimi Barber.

Seis horas de maquillaje para enseñárselo a ustedes.

Ya se cierran las líneas.

Vamos a hacer una cosa.

Les invito a que nos acompañen.

Para cerrar las líneas,

vamos a hacer una cuenta atrás. Los quiero a todos.

También la grada.

Una cuenta atrás de cinco hasta el uno.

Prevenidos.

Acompáñenme. Vamos, Soldadito de Pluma.

5... 4...

Líneas cerradas.

La suerte está echada, Santi. No hay vuelta atrás.

Se ha pronunciado la audiencia.

Estamos en la recta final de la gala.

¿Cómo están los ánimos en el parque de Santa Catalina?

Hay 16 números impresionantes.

Lo he disfrutado mucho desde aquí.

La música, las pelucas y el tacón,

pues es el alma de la fiesta.

Después, el tacón se convirtió en plataforma.

Después, la transgresión,

esos ingredientes conformaban

la bandera de la libertad

que defendieron los reformistas en los primeros años

de la democracia, en la Transición.

A muchos les costó prisión y ser señalados por la calle.

Odio y muchas cosas.

Hoy es un ejemplo importante.

Hoy estáis todos vosotros aquí para ayudarles, para soportar,

para dar ejemplo de que estamos

en una sociedad abierta y tolerante que conviene

y, sobre todo, celebra la diversidad. Eso es fundamental.

Tienes mucha razón.

Esta ciudad cuenta con una extensa lista de grandes artistas

del transformismo.

Siempre defendieron la libertad

en las calles y en los locales.

Han saltado de sus locales nocturnos en los teatros.

Y también a la televisión.

Entre ellos, Pedro, Alexis Santos, míster Fidel...

Cada noche reinventa el transformismo

desde su centro Cabaret en el centro comercial Jumbo.

Todos recordamos al gran Paco España.

Y los herederos de esa tradición nos traen a las divas

de la música drag.

Suben al escenario acompañados de una comparsa.

Llevan la esencia del carnaval.

Convertirse en aquello que sueña ser.

Es una maravilla.

En el escenario, vamos de la transformación.

Miss Claudia, Armani y Fanny Boys.

Que se oiga ese aplauso.

(Aplausos)

(Canción en inglés)

(Continúa la canción)

(Aplausos)

(Canción en inglés)

(Aplausos)

(Canción en inglés)

(Aplausos)

(Canción en inglés)

(Aplausos)

Maravillosas.

Dile que lujo poder disfrutar de Tina Turner, de Cher...

Un fuerte aplauso para ellas. Enhorabuena, fenomenales.

Compañeros, señoras y señores,

todo cuento tiene un principio.

Este está llegando al final.

Hemos tenido reinas, soldaditos de plomo y también soldaditos

de plumas. Mucha pluma. También divas y estrellas.

Si queremos una estrella para este cuento,

se la podemos pedir al espejito mágico. Que nos traiga al hada

madrina.

Me parece buena idea.

Es una mujer que lo ha ganado todo.

Le tengo un especial cariño.

Fue la ganadora de la primera edición de "Got Talent",

se presentó y arrasó.

Ella ha triunfado en Estados Unidos.

Ha triunfado en China.

Imagínate tú,

los chinos se quedaron alucinando cuando la vieron cantar

con ese pedazo de orquesta.

Impresionante.

Bueno, ha triunfado en todo el mundo.

Para mí, realmente, es un gusto, un privilegio, es un honor

poderla disfrutar en su gala. Poderla disfrutar en su casa.

Ustedes la conocen.

¿Sabéis quién es?

(PÚBLICO) Sí.

Todo el mundo lo sabe.

En casa también lo sabéis.

Ella, amigos, no es otra que... No lo voy a decir.

Venga...

Está en primera fila. Nos mira con mala cara.

A la de tres.

Cristina Ramos.

(Música)

(CANTA EN INGLÉS)

(Aplausos)

Muchísimas gracias, Santa Catalina.

Dice que grande eres, Cristina.

Maravillosa.

Más de uno se ha quedado sin vajilla en casa.

Lo ha ganado todo. Está triunfando en "Tu cara me suena".

Y está buena. Y eso que yo soy alérgico.

Estoy de miedo. En mi casa, con mi gente y en mi carnaval.

Además, cantando en directo.

Vamos a continuar ahora con una canción que quiero escuchar

cantar a todos ustedes.

En mi tierra hay muy buenas voces.

Continuamos con la reina del disco, Donna Summer. ¡Vamos allá!

Vamos, gente arriba.

(CANTA EN INGLÉS)

Vamos, Santa Catalina, que no los oigo.

¡Eo, eo!

(PÚBLICO) ¡Eo!

Eso es.

(CANTA EN INGLÉS)

¡Mis chicos!

¡Venga, conmigo!

(Aplausos)

Maravillosa Cristina Ramos. Como siempre, impresionante.

Orgullo de esta tierra.

(PÚBLICO) Guapa.

Muchas felicidades, Cristina.

Sobre nuestro escenario están los 16 finalistas.

Por cierto, un aplauso para sus equipos. También para bailarines

y patrocinadores.

Gran trabajo. Gracias a todo este conjunto conseguimos hacer

un espectáculo único en el mundo.

Es impresionante el talento,

la imaginación, el maquillaje que hay encima del escenario.

Me imagino que todos están deseosos de conocer el resultado

y el ganador de esta noche.

Tenemos a los miembros del jurado. Están muy bien acompañados

por nuestra Caperucita.

Comenzamos por la mesa de prensa.

La portavoz es Fátima Hernández.

Vamos a ser directos y breves,

pero les tengo que pedir perdón. Hay un gran nivel. Allá vamos.

1 para Drag Acrux y Drag Orión.

(Aplausos)

Y aquí viene la serio.

Bueno, de momento,

así quedan los marcadores.

Quedan dos mesas.

Vamos con la mesa de invitados.

Su portavoz es Javier Moreno.

Rápido con la votación.

En principio, felicitación para todos.

Ha sido un espectáculo increíble.

Hubiésemos votado a Santi Millán, pero no se presentó.

Perfecto, nos queda la última mesa, Pilar.

Es la mesa de los especialistas.

Así es.

Con nosotros está Silvia Esteban.

Buenas noches.

Vamos con esa votación.

Qué miedo...

(Aplausos)

Bueno, bueno...

Ahora, para mantener ese misterio...

Hemos quitado la pantalla.

La mesa técnica comienza a sumar los votos, no solo los del jurado.

Según la votación del público,

tienen oculta la votación.

Son los porcentajes de aquellos que han votado desde casa.

Antes, atentos, antes tenemos...

Me dicen que hemos recibido más de 25 000 mensajes.

Ahí es nada.

Uno de ustedes va a ganar

una maravillosa tarjeta regalo

de El Corte Inglés por valor de 1000 E.

Se ha sorteado entre los mensajes recibidos

y verificados por el notario.

El sobre me lo entrega

Agustín Díaz, el gerente de promoción de la ciudad. Atentos.

El ganador es Raquel Arce de Las Palmas de Gran Canaria.

Vamos a lo importante.

Vamos a pedir el acta con los votos del público.

Está sumado con el voto del jurado de nuestras mesas.

Es tan los cuatro finalistas.

¿Quién será el ganador de esta noche?

Solo nos da recibir en el escenario aquellos

Solo nos queda recibir en el escenario aquellos

que entregarán los premios.

Recibimos a la concejala del carnaval.

Viene con Fernando Pulido.

También recibimos al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria,

acompañado del drag queen de 2019.

Ya lo tenemos todo.

En casa, tienen ganas de saberlo.

Cuarto finalista, Drag Shíky.

(Aplausos)

Con un diseño de David Batista y Nieves Falcón.

Fantasía, "Bienvenidos al 1939... ¡Chacha, si estamos en el

siglo XXI!".

Perfumería Sabina S.L.

Entrega la banda y el trofeo en la concejala, Inmaculada Melina.

Es el cuarto finalista.

Enhorabuena.

Tercer finalista, vamos a ello...

Drag Quirón.

Con la fantasía, "Si no soy rey, ¿por qué te arrodilas ante mí?

Alacrán, el deseo y la lujuria".

En representación de Gran Casino Costa Meloneras.

Están entregando el premio.

Esa banda que le acredita como tercer finalista

en una edición muy disputada.

Había mucho nivel.

Bueno, ya conocemos el cuarto y el tercero.

Vamos con el segundo punto es la medalla de plata.

Bronce.

Es para... Drag Vanderbilt.

(Aplausos)

Con un diseño de Iván Artiles García con la fantasía

"Basado en hechos reales".

En representación de Cristo Perruquers El Pont De Suert.

Hace un homenaje a una historia personal.

Es una historia que le toca muy de cerca.

Le están poniendo esa banda

que le acredita como segundo finalista en esta magnífica gala.

Vamos ya con el primer finalista.

En este caso, plata.

Qué nervios.

Todavía quedan dos por saber.

El primer finalista es... Drag Vulcano.

(Aplausos)

Con un diseño de Isidro Javier Pérez Mateo hijo Jonay Rodríguez

--y

Brito con la fantasía "¡Dios salve a la reina!" en representación

del Ayuntamiento de Gáldar.

Qué nervios...

Muchos nervios.

Ellos tendrán muchos más.

También diseñadores, patrocinadores y bailarines.

Vamos a leer el nombre del ganador de esta noche.

Yo ya lo sé.

Enséñanos un poco.

Y público también.

Drag Sethlas. Con un diseño de Nelson Rodríguez

y Adrián Castellano.

Con la fantasía "Si la tentación es hermosa, imagínate el pecado".

En representación de Escuela de Hostelería Europea.

Entrega el centro el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria.

Y también el obsequio de IKIGAI by Hospitales San Roque.

Lo entrega Fernando Pulido.

Enhorabuena. El número era maravilloso.

Esta es la foto que mañana abrirá la prensa.

Todos los periódicos digitales de esta noche,

que hacen que nuestra gala todavía más grande.

Gracias a todos los medios de comunicación

que se han hecho eco de nuestros carnavales.

También a toda la gente que ha hablado en redes sociales.

También a todos los que están en el parque Santa Catalina.

Compañeros, ha sido un placer compartir este cuento con ustedes.

Me he sentido como una auténtica princesa.

Ha sido un placer poder vivirlo desde dentro. Muchísimas gracias.

Yo soy el invitado.

Para mí, es un lujo vivir esto aquí con todos vosotros.

Ver a 6000 personas.

Y la gente que trabaja detrás del escenario.

Impresionante.

Y nada más. Había una vez un carnaval donde todo era posible.

Donde la calima

no pundo Con la purpurina.

no pundo con la purpurina.

Donde la imaginación gana a la estupidez.

Y el amor gana al miedo.

Vamos a disfrutar con el ganador de esta noche. ¡Drag Sethlas!

Dios mintió a Eva porque quería que se mantuviera desnuda

e ignorante en su jardín.

(Canción en inglés)

¿Murió de Eva cuando comió del fruto?

Por supuesto que no, pero nuestro señor Satán,

en forma de serpiente le dio el conocimiento y la liberó.

Ten cuidado, que muerdo.

(Canción en inglés)

Solo el pecado tapar algo tan perfecto.

--tapa

Prefiero ir desnuda. Estas curvas son de verdad.

Sí, de verdad.

¿Te gusta lo que ves?

Necesito un toque de rojo.

(Aplausos)

(Música)

(Aplausos)

(PÚBLICO) ¡Bravo!

(Música)

Ven a cantar,

a bailar y a reír.

Ponte tu mejor disfraz y ven al carnaval.

Carnaval, carnaval, carnaval.

Carnaval, carnaval, carnaval.

Dale al cuerpo lo que te pida.

Lo que diga el carnaval,

que lo tienes que contar antes de que se despida.

Dale al cuerpo toques de vida.

Tienes que disfrazarte digan lo que te digan.

(Música)

Dale, dale, dale al cuerpo

Dale, dale, dale al cuerpo toda tu vida.

Que te tienes que poner,

poniéndote al revés y olvidar cualquier herida.

Dale al cuerpo toda tu vida.

Porque tienes que saber...

Ponte tu mejor disfraz.

Ven a cantar, bailar y a reír.

Ponte tu mejor disfraz.

Ver al carnaval.

Abran las puertas y dejen entrar.

Carnaval, carnaval, carnaval.

Carnaval, carnaval, carnaval.

Así concluye una de las grandes

noches del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria Drag Sethlas

se ha convertido en el ganador 2020.

Nos despedimos con esta imagen de la ciudad.

El carnaval va a continuar

este fin de semana en RTVE.

Estaremos en el carnaval