¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Si eres de los que en algún momento de crisis existencial se ha planteado estas preguntas, el último programa de Whaat!? es para ti. La evolución y el futuro de la humanidad es algo que lleva estudiándose desde hace siglos, pero... ¿existen teorías que evidencien el camino que tomaremos como especie? ¿La evolución siempre es buena? ¿Llegaremos a ser ultradependientes de la medicina? Para indagar sobre el tema hemos hablado con Martí Montferrer (@CdeCiencia) y Guillermo Pérez (@WillDiv).

[Mira aquí el estreno de Whaat!?: Amor y sexo]

"En su momento existió un bivalvo que evolucionó tanto que se hizo inútil y se extinguió. Se tapaba a sí mismo y le costaba tomar alimentos. ¿Es eso lo que nos pasará al ser humano? Pues puede que sí y puede que no, pero es el medio ambiente lo que nos lleva hacia la evolución correcta. Cuando quitas ese componente llega lo peligroso. La evolución no es buena ni mala, pero depende de cómo la guíes obtendrás un resultado u otro", afirma Martí.

"La medicina es lo contrario a la selección natural. Cuando la evolución toma un mal camino, la medicina la frena y te cura. ¿Eso qué produce? Que los genes malos sigan acumulándose", continuaba C de Ciencia. "Imaginemos el caso de la pelvis estrecha. En la mayor parte de los casos, esto impide que el bebé pueda salir, así que se recurre a la cesárea durante el parto. El problema es que antes, ese hijo no hubiera podido nacer. De esta manera, esos genes "no aptos para la reproducción" se quedarían en esa generación. Pero... la medicina evidentemente, permite que el bebé nazca perfectamente por cesárea, así que ese gen se va acumulando y todas las generaciones posteriores van a tener ese condicionante".