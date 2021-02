La perseverancia llevó a la NASA a Marte: te contamos cómo fue

A Pla no le cabe duda de que habrá exploración humana en el planeta rojo pero se decanta más por la década del 2040. Eso sí, “soy excéptico en cuanto a las bases permanentes en Marte que se verán pero más a largo plazo”, ha reconocido.

En cuanto dónde se alojarán los futuros astronautas probablemente será en grutas: "se volverá a los orígenes del hombre ya que nos albergaremos en cuevas donde estaremos mucho más protegidos de la radiación”.

“For the first time in 11 years, we're looking for new #astronauts. Media representatives are invited to a virtual press event on Tuesday, 16 February, to learn more about these exciting vacancies �� https://t.co/KGhqiuIdng #YourWayToSpace #ESArecruits pic.twitter.com/TExfHmi2ig“