José Bono, primer anfitrión secreto de 'Dos parejas y un destino': recopilamos los mejores momentos del estreno

Por fin se ha estrenado ‘Dos parejas y un destino’, el nuevo programa de viajes, entrevistas, confidencias y sorpresas de La 1. Esta noche las dos parejas formadas por Anne Igartiburu y María del Monte y Florentino Fernández y Gonzalo Miró han puesto rumbo a Castilla - La Mancha para vivir las experiencias, hasta hoy desconocidas para la mayoría, que el anfitrión sorpresa les había preparado. Un anfitrión cuya identidad ha sido en todo momento secreta, pero no desconocida para nadie. Y es que el encargado de diseñar este viaje no ha sido nada más ni nada menos que el exministro de Defensa y expresidente de la Junta de Castilla - La Mancha, José Bono.

Pero… ¿Qué ha sido lo más destacado del estreno de 'Dos parejas y un destino'? A continuación, repasamos los mejores momentos. Recuerda que, si te lo perdiste, lo tienes ya disponible A la carta.

María supera cualquier ‘vértigo’ de la mano de Anne

"Me he subido a un globo y me he bajado. Soy… ¿Globera?". María del Monte, como la mayoría de la gente, tiene miedo a las alturas. Pero le gusta superarse. Por eso, se ha subido al globo aerostático con Anne, ha viajado con viento, ha flotado en el aire... ¡y ha disfrutado!