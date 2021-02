Diez países se clasifican para la final de Eurovisión 2011

Serbia, Lituania, Grecia, Azerbaiyán, Georgia, Suiza, Hungría, Finlandia, Rusia e Islandia son los 10 países que pasan a la final del Festival de Eurovisión 2011. Así lo han decidido los espectadores y los jurados de los países que votaban en la primera semifinal que ha tenido lugar en el Düsseldorf Arena, en Alemania.

En total, 19 países se han jugado su pase a la final en una gala muy variada que os hemos contado minuto a minuto. Hemos escuchado desde baladas hasta temas rock pasando por momentos de rap, hip hop, y llamativas puestas en escena en las que han predominado los juegos de luces, el fuego y el humo.

A las 23.00 h se han anunciado, uno por uno, todos los clasificados. Por este orden han sido elegidos para actuar el sábado la propuesta flower power de Serbia; el segundo, un país báltico, Lituania; Grecia, como estaba previsto, ha sido nombrado en tercer lugar, era uno de los países favoritos de los fans.

Los siguientes en pasar han sido el 'dúo del amor', Azerbaiyán; el rock mezclado con rap de Georgia y Suiza, que por fin pasa a la final después de varios años de quedarse en semifinales.

La potente propuesta de Hungría también ha sido elegida por espectadores y jurados. Su tema era uno de los máximos favoritos. El octavo país finalista ha sido Finlandia, con el solista Paradise Oskar, una propuesta que ha recordado a la del belga Tom Dice en 2010; Rusia, el noveno país, es un habitual en la final, mientras que Islandia ha sido, tal vez, una de las mayores sorpresas de la noche, con el tema homenaje de Sjonni's Friends, "Coming Home".

Ha llamado la atención que Turquía se haya quedado fuera de la final (se esperaba que recibiera votos de Alemania, país en el que reside un elevado número de turcos), al igual que Armenia. Es la primera vez que ambos países no pasan de las primeras galas.

Este ha sido el orden de las actuaciones:

1. Polonia - Magdalena Tul - Jestem

2. Noruega - Stella Mwangi - Haba Haba

3. Albania - Aurela Gaçe - Feel The Passion

4. Armenia - Emmy - Boom Boom

5. Turquía - Yüksek Sadakat - Live It Up

6. Serbia -Nina - Caroban

7. Rusia -Alexej Vorobjov - Get You

8. Suiza - Anna Rossinelli - In Love For A While

9. Georgia - Eldrine - One More Day

10. Finlandia - Paradise Oskar - Da Da Dam

11. Malta - Glen Vella - One Life

12. San marino - Senit - Stand By

13. Croacia - Daria - Celebrate

14. Islandia - Sjonni's Friends - Coming Home

15. Hungría - Kati Wolf - What About My Dreams?

16. Portugal - Homens Da Luta - Luta É Alegria

17. Lituania - Evelina Sasenko - C'est Ma Vie

18. Azerbaiyán - Ell/Nikki - Running Scared

19. Grecia - Loucas Yiorkas feat. Stereo Mike - Watch My Dance

La gala del martes ha sido la primera cita eurovisiva. Recordemos que la segunda semifinal podrá verse el jueves 12 de mayo en La 2 y en RTVE.es a las 21.00 h. Por otra parte os invitamos a hacer vuestras apuestas y votar en la porra eurovisiva de RTVE.es por los países que pasar a la Final del sábado.