El periodista Mariskal Romero es el ganador del IV Premio Carlos Tena a la Divulgación Musical 2026, organizado conjuntamente por RTVE y la Fundación SGAE, que han reconocido su trayectoria, “fundamental en la difusión y el desarrollo del género rock en España y Latinoamérica”. El galardón se entregará el próximo 9 de diciembre a las 19.30 horas en la Sala Manuel de Falla de SGAE.

El jurado ha decidido distinguir a Mariskal Romero “por su papel pionero en la divulgación musical del rock, su compromiso con la música y su capacidad para abrir espacios a artistas y corrientes musicales que durante décadas tuvieron dificultades para encontrar su lugar en los medios de comunicación”.

Una vida dedicada al rock

Nacido en Isla Cristina (Huelva) en 1948, Vicente “Mariskal” Romero es una de las figuras imprescindibles de la historia del periodismo musical y la radio rock en España. Desde finales de los años 60, primero con el programa ‘Musicolandia ‘y desde las páginas de la histórica revista ‘Disco Express’, se convirtió en uno de los grandes impulsores de la difusión de la cultura rock en nuestro país.

Bajo el lema “¡Viva el rollo!”, Mariskal desempeñó un papel fundamental en la eclosión del rock español de la década de los 70. Su apuesta por las nuevas bandas en sus programas de radio le llevó a fundar el sello ‘Chapa Discos’ y ejercer como productor discográfico eventualmente, posición desde la que impulsó a grupos y artistas como Leño, Asfalto, Tequila, Moris, Ñu, Cucharada y Barón Rojo, entre otros. Además, dirigió los estudios Mediterráneo en Ibiza en la década de los 80 donde se grabaron grandes discos de nuestro rock.

A lo largo de su trayectoria ha tenido antena en todas las cadenas españolas con programas puntuales patrocinados, como ‘Saliendo del sótano’ para la SER, ‘Bocata de Rock’ para la COPE, o Rock&Gol para RCE. Ha colaborado con Radio Luxemburgo y la BBC, gracias al programa ‘Ciudades del mundo para RNE’, y ha mantenido una presencia constante en la radio musical hasta hoy. Desde Onda Cero Música con ‘El Matinal Romero Show’, hasta el actual ‘Los Decálogos del Mariskal’ para Rock Fm, además de su paso en los noventa por la Rock&Pop en Argentina con ‘Los Delirios del Mariskal’ y colaboraciones ocasionales con radios de Chile, Venezuela, Perú, Ecuador y México.

Dos hitos a destacar fueron el maratón de 48 horas de radio a las pocas horas del asesinato de John Lennon, con repercusión internacional, y las cuatro entrevistas exclusivas con cada uno de los Rolling Stones en la gira del Vodoo Lounge.

También ha desarrollado una importante labor editorial y periodística, vinculada a publicaciones como ‘La Heavy’, que celebra 45 años en quioscos este 2027, la edición en español de la británica ‘Kerrang’ y el portal y radio online MariskalRock.com desde 1997, desde donde continúa defendiendo y difundiendo la cultura del rock. Ha escrito los libros ‘Chapa, historia de una etiqueta’, ‘50 años de Rock&Radio’, con el periodista Mariano Muniesa, ‘Eso no estaba en mi libro de los Rolling Stones’, y ‘Eso no estaba en mi libro de historia del heavy metal’.

El jurado de esta IV edición ha estado integrado por Soco Collado, directora gerente de Productores de Música de España (PROMUSICAE); Sonia Durán, directora gerente de la Unión Fonográfica Independiente (UFi); Laura Pardo, periodista de Radio Nacional de España y secretaria y tesorera de Periodistas Asociados de Música (PAM); Andrea Rullán, directora de Comunicación de Fundación SGAE y Eva Sandoval, directora de Radio Clásica. También han estado presentes Ignacio Elguero, director de Iniciativas Culturales de RTVE, y Rubén Gutiérrez, director general de Fundación SGAE, con voz, pero sin voto.

Acerca del Premio Carlos Tena a la Divulgación musical

El Premio Carlos Tena a la Divulgación Musical, creado en 2023 por RTVE y la Fundación SGAE en homenaje al periodista y divulgador musical Carlos Tena, reconoce la labor de personas, medios y proyectos que contribuyen a acercar la música a la sociedad y a enriquecer la cultura musical desde distintos ámbitos.

Desde su primera edición han recibido este homenaje la revista Scherzo en su 40.º aniversario y el fotógrafo Domingo J. Casas (2025); Bertha M. Yebra y José María Velázquez Gaztelu (2024) y José Ramón Pardo (2023).