Maestro y discípulo, amigos y compañeros de viaje durante más de 30 años, Javier Bardem y Juan Carlos Corazza visitan esta semana el plató de ‘Atención obras’ para hablar del esperado estreno y debut teatral del actor con ‘¡Chéjov, Chéjov!’. Cayetana Guillén Cuervo charla con ellos de este montaje íntimo, dirigido por Corazza, que reúne cinco piezas breves y cuentos de Antón Chéjov.

A pesar de que había recibido otras ofertas teatrales, Bardem siempre había tenido claro que este debut tenía que ser con su maestro y en un lugar tan especial para ellos como es Espacio Zafra Teatro, en Madrid. Desde allí, el programa ofrece un reportaje con el resto del elenco: Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Manuela Velasco y Ben Temple, además de los músicos que tocan en directo y se integran en el montaje: Vadim Yukhnevich y Andrea Szamek.

‘Atención Obras’ mostrará la trayectoria del Estudio Corazza para la Actuación, en el que se han formado y se siguen formando estos intérpretes. Corazza desvela cómo ha sido la evolución de Bardem desde que llegó a sus aulas y cómo han preparado, a puerta cerrada, papeles emblemáticos como los de sus personajes en ‘Mar adentro’, ‘Biutiful’ o ‘No es país para viejos’.

El programa dedicará, además, un reportaje a la adaptación que ha hecho Eduardo Vasco de ‘Yerma’ para el Teatro Español. 92 años después de que Federico García Lorca encontrara en Margarita Xirgu a su primera protagonista, aquella mujer condenada a luchar contra su destino regresa ahora al lugar donde nació tras haber cobrado vida bajo la piel de numerosas actrices a lo largo de casi un siglo.

La música de Ultraligera cierra el programa

Como cada semana, el programa ofrecerá otras propuestas culturales en su agenda, y el cierre musical correrá a cargo de Ultraligera. La banda acaba de estrenar su segundo disco, ‘Lapsus’, y ostenta el récord de haber agotado en menos de dos horas las entradas para dos conciertos en el Movistar Arena de Madrid previstos para septiembre de 2027. El grupo despide la emisión con el videoclip de ‘Mosquito’, un tema de rock contundente y con una fuerza extrema.