Este jueves se celebró la 73ª edición de los Premios Ondas en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, donde RTVE fue reconocida con tres galardones: 'Aquí la Tierra', mejor programa de actualidad o cobertura informativa de Televisión por el especial del eclipse solar; Ràdio 4, mención especial del jurado en la categoría de Radio por sus 50 años; y 'Pla Seqüència', de La 2Cat, mención especial en la categoría de Televisión como mejor contenido de proximidad.

'Aquí la Tierra' recogió su segundo Premio Ondas, esta vez por su cobertura del eclipse total de sol del 12 de agosto. Esther González Garín, directora de Magacines de RTVE, destacó que este galardón "premia sobre todo la ilusión de un gran equipo. Porque meses atrás, cuando nadie miraba al cielo, cuando no se sabía muy bien esto del eclipse, nosotros ya estábamos trabajando con ilusión en esa retransmisión". Y agradeció al jurado "por premiar el servicio público, la divulgación, el trabajo en conjunto de RTVE y por recordar siempre que la televisión pública está ahí cuando España necesita encontrarse".

El equipo de 'Aquí la tierra' ©Josep Echaburujosep echaburujosep echaburu

Para Jacob Petrus, presentador y codirector del formato, “es un honor recoger este premio en nombre de todo un equipo. Un equipo que trabajó durante semanas y meses ya desde el verano de 2025, para hacer un sueño hecho realidad". También destacó la ayuda de toda la red de RTVE y del apoyo del Ministerio de Ciencia para poder llevar a cabo el especial.

Los Premios Ondas otorgaron una mención especial del jurado en Radio a Ràdio 4 “por sus 50 años de radio, siendo la primera cadena generalista que emitió íntegramente en catalán después de la dictadura. Un referente de proximidad y servicio público dentro de la estructura de RTVE”. Sonia Urbano, directora de Ràdio 4 – RNE Catalunya, explicó en el photocall previo a la gala que este reconocimiento “es la guinda del pastel, porque llega en el 50º aniversario de la primera emisora pública que emitió íntegramente en catalán. Es también un premio para el catalán en las ondas y, sobre todo, un reconocimiento a todos aquellos trabajadores que durante 50 años han sacado adelante esta emisora".

Los Premios Ondas otorgaron una mención especial del jurado en Radio a Ràdio 4 ©Josep Echaburujosep echaburujosep echaburu

'Pla seqüència', presentado por Jordi Basté en La 2Cat, fue reconocido con una mención especial a mejor contenido de proximidad de Televisión “por perseverar a la hora de demostrar que es posible hacer otro tipo de entrevistas en un formato que invita a la conversación”, según el fallo del jurado. En la alfombra roja, Jordi Basté destacó la ilusión por recibir este reconocimiento "porque es el primero en televisión y con un formato que nunca me habría imaginado que pudiera ganar un premio. Es una conversación, es muy tranquilo, es un programa que no es el más típico ahora que estamos en una época de mucha crispación y, en cambio, fomenta la conversación".