El impro-show ‘Estúpido Cupido’ está logrando récords históricos de audiencia y se ha convertido en el mejor estreno de un contenido original de RTVE Play en la historia de la plataforma. La gran apuesta de Playz de esta temporada suma, una semana después de su lanzamiento, más de 3,5 millones de visualizaciones y casi 200.000 usuarios únicos se han enganchado a su trama. RTVE Play también ha lanzado la nueva app de vídeo vertical de Playz y, en esta semana, ha estado durante varios días como la app gratuita más descargada en iOS.

‘Estúpido Cupido’ es un impro-show vertical, transmedia y multiplataforma en el que reconocidos creadores de contenido improvisan una ficción inspirada en los microdramas, el fenómeno global oriental que causa furor entre el público joven. Ya están disponibles los 44 primeros episodios verticales en la app de Playz y los dos primeros en su versión horizontal en RTVE Play.

La gran apuesta de Playz ya creó gran expectación con la publicación de su tráiler y, una semana después de su estreno, ha batido todos los récords, superando en un 56 % a ‘Al cielo con ella’ y en un 63,7 % a ‘Área 34’, que hasta ahora habían registrado los mejores datos de estreno de contenidos originales de RTVE Play.

Este formato innovador, ambientado en un prestigioso internado, cuenta con una trama en la que se unen la amistad, el amor, la rivalidad, la venganza y la pasión. Pablo Triviño, Sergio Bueno, Ana Alonso, Izan Ibáñez, Lucía Prieto, Alen Vicente, Irene Silva, Dafne Vicente, Bome Errafai, GivanyLondoño y Ricard García son los protagonistas.

Producido por RTVE en colaboración con Kokoro Content, ‘Estúpido Cupido’ expande su universo con una ambiciosa estrategia transmedia. La “impro-serie” cuenta con su propia cuenta en Instagram y TikTok: ‘Divino Salseo’, donde el periodista Javi de Hoyos filtra todos los cotilleos del internado. Además, los seguidores pueden descubrir los secretos del rodaje en ‘Más allá de Estúpido Cupido’.

Así es la nueva app de Playz

La nueva app de Playz apuesta por el vídeo vertical para adaptarse al consumo del público más joven. Con una navegación basada en deslizar la pantalla, la app permite descubrir minidramas exclusivos, novedades culturales y clips de programas de RTVE Play con algunos de los mejores momentos de la semana.

En la primera semana tras su lanzamiento, ha tenido una gran acogida colocándose durante durante varios días como la app gratuita más descargada en iOS, mientras que en Android se ha situado por encima del top 20 de este ranking.

La aplicación permite pasar de un vídeo a otro de forma continua, fácil y ágil, retomar el último capítulo donde se dejó, silenciar el audio y activar subtítulos, crear listas de contenidos favoritos para verlos más tarde y compartir los fragmentos que más interesen a través de redes sociales.

La nueva app de Playz está disponible para su descarga gratuita, en este enlace para iPhone y a través de este enlace para Android.