Pepe Colubi i Maria Lyona, convidats d'aquesta setmana a 'Cervells Mínims'
• L'escriptor i humorista i la directora i il·lustradora visiten Toni Clapés per parlar de gastronomia, consum, tradicions i decoració nadalenca
• Dimecres, 25 de novembre, a les 22.35 h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Cervells Mínims' és el nou espai d'humor de La 2Cat. Presentat per Toni Clapés, cada dimecres a la nit reuneix col·laboradors i convidats per donar la volta als temes del dia a dia des d'una perspectiva irreverent.
'Cervells Mínims', el programa d'humor de La 2Cat presentat per Toni Clapés, dedica el programa d’aquesta setmana a dos senyals inequívocs que el desembre és a tocar: el lliurament de les Estrelles Michelin i l'encesa dels llums de Nadal als carrers de pobles i ciutats. Per analitzar aquests fenòmens amb el rigor habitual del programa, més aviat escàs, comptarà amb la visita de Pepe Colubi i Maria Lyona.
Amb Alba Segarra i Txabi Franquesa com a companys de debat, la conversa girarà al voltant dels restaurants, les modes gastronòmiques i tot allò que envolta el món de l'alta cuina. Però les opinions dels "cervells mínims" no quedaran sense resposta: el xef Cintet passarà pel programa per posar ordre a algunes afirmacions tan agosarades com discutibles.
La proximitat del Nadal també portarà al plató un debat sobre la decoració dels carrers i l'espectacle de llums que cada any transforma l'espai públic. Mentrestant, Guillem Estadella sortirà al carrer per comprovar-ho de primera mà i continuarà la seva particular missió per ajudar espectadors i establiments a ressintonitzar La 2Cat.
L'actualitat comercial també tindrà protagonisme amb una mirada als excessos del Black Friday i a les compres impulsives que acostumen a acompanyar aquestes dates. I aprofitant l'experiència de Pepe Colubi als Estats Units, el programa s'endinsarà en les tradicions del Dia d'Acció de Gràcies, una celebració popularitzada pel cinema i indissociable de la figura del gall dindi.
Com a colofó, Marc Llibre tornarà a passar revista a tot el que hagi succeït durant el programa amb la seva particular crònica final, carregada d'ironia i humor.