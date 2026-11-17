Con motivo del Día Mundial de la Filosofía, que se celebra el 19 de noviembre, ‘Documentos TV’ estrena ‘Maquiavelo, la pasión por la política’, un documental que repasa la figura de Nicolás Maquiavelo, considerado el pensador político de la crueldad, la manipulación y la falta de escrúpulos y a quien se ha juzgado por haber enfrentado al ser humano consigo mismo.

El pensador de la crueldad

En la Florencia del Renacimiento surgió una figura, tan temida y siniestra como apasionada por la libertad, que revolucionó la política de su tiempo. Nicolás Maquiavelo vivió en una península itálica compuesta por un mosaico de repúblicas, principados, reinos y los estados pontificios enfrentados en luchas de poder que influyeron profundamente en su pensamiento.

Conocido especialmente por ‘El Príncipe’, “es la primera obra de ciencia política de la Edad Moderna en la que se aborda la política tal como es”, explica el investigador de Pensamiento Político en el Renacimiento de la Universidad de Estrasburgo Emanuele Cutinelli-Rendina.

Pero también ha sido el origen de la diabólica reputación de este pensador que le ha perseguido desde entonces. “Para preservar el Estado, el príncipe se ve obligado a actuar contra la lealtad, contra la humanidad, contra la caridad y contra la religión”, se puede leer en ‘El Príncipe’. Maquiavelo no ensalza las virtudes morales de los gobernantes, no les anima a ser decentes ni generosos, sino que les aconseja actuar con lucidez. “Hoy se le considera el consejero de políticos ávidos de poder y sin escrúpulos e incluso el ideólogo de los estados totalitarios”, afirma Judith Frömmer, experta de la Universidad de Viena en textos renacentistas.

A pocos meses de cumplirse los 500 años de su muerte, Maquiavelo es considerado el pensador de la crueldad, alguien que enseña a los príncipes a engañar y a aceptar la violencia como instrumento político. Pero existe otra interpretación. Algunos expertos se preguntan si hemos comprendido al hombre y su pensamiento. En este plano apuntan que podemos leer su obra como un manual para poderosos que siempre buscan aumentar su poder, pero también se puede interpretar como una advertencia a los ciudadanos frente a los hombres que quieren hacerse con el poder. “Deja al descubierto el alma humana, las pasiones y los vicios que rigen nuestro comportamiento”, subraya Alessandro Campi, historiador de la Universidad de Perugia. “Quizá sea eso lo que no se le ha perdonado a Maquiavelo”, prosigue.

‘Documentos TV’ emite ‘Maquiavelo, la pasión por la política’ para desvelar el rostro de este hombre fascinante que conoció la gloria y la miseria, las cortes de los príncipes y las prisiones de Florencia y cuyo pensamiento moderno revolucionó el pensamiento político del siglo XVI y sigue influyendo en los líderes de hoy día.