Carlos Bardem reconstruye la historia de su familia separada por la Guerra Civil en '¡Cuánta guerra!'

El 18 de julio de 1936, a los abuelos de Carlos Bardem, los actores Rafael y Matilde, les sorprendió el estallido de la Guerra Civil durante una gira teatral en Vitoria, lejos de sus dos hijos, que se encontraban en Madrid. En ‘¡Cuánta guerra!’, el actor y escritor emprende junto a la periodista Conchi Cejudo un viaje para reconstruir la historia de una familia separada por el conflicto y descubrir cómo vivieron aquellos años.

De lo que ocurrió durante la guerra, Carlos Bardem conoce principalmente lo recogido en las memorias familiares. Para completar esos recuerdos, él y Conchi Cejudo seguirán los pasos de sus abuelos y de sus tíos Juan y Pilar, que quedaron en el bando republicano mientras sus padres continuaban de gira.

Conchi Cejudo y Carlos Bardem

Al cuidado de Salvadora, la tata de los niños, Juan y Pilar tuvieron que desplazarse a medida que avanzaba el conflicto y se intensificaban los bombardeos. De Madrid viajaron a Barcelona y, posteriormente, a San Sebastián, pasando por Francia.

Un recorrido por los escenarios de la historia familiar

Carlos Bardem y Conchi Cejudo recorrerán Pamplona, Barcelona, Irún, San Sebastián, Burgos y Sevilla para recuperar las vivencias de sus familiares. En los escenarios reales de aquella historia, y con la ayuda de testimonios, expertos y documentos de la época, reconstruirán el periplo de una familia a la que la guerra obligó a vivir separada. El viaje permitirá al actor conocer nuevos detalles de la historia de sus abuelos y sus tíos, y acercarse a las experiencias de tantas familias que vieron cómo el conflicto alteraba sus vidas y sus vínculos.