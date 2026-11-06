La semifinal de 'MasterChef Celebrity Legends' llega con los ingredientes más extremos

Paz Vega, Edu Soto, Santiago Segura, Florentino Fernández y María Escoté están a un paso de la final de ‘MasterChef Celebrity Legends’. En la semifinal, los aspirantes tendrán que demostrar su talento con ingredientes extremos, afrontar un exigente servicio en un restaurante con estrella Michelin y reproducir uno de los sorprendentes postres de la pastelera Dinara Kasko.

Ingredientes extremos y un exigente servicio en Emi

La primera prueba pondrá a los aspirantes frente a ingredientes tan singulares como la calabaza amarga, la fruta monk fruit o el queso Époisses de Bourgogne. Tendrán que elaborar un plato libre que integre el producto que les asigne Ona Carbonell, ganadora de ‘MasterChef Celebrity 3’. Además, recibirán los consejos de Joan Roca (tres estrellas Michelín), chef de El Celler de Can Roca, que este año celebra su 40º aniversario.

Pepe Rodríguez, Joan Roca, Delicious Martha, Ona Carbonell y Jordi Cruz

La prueba de exteriores llevará a los semifinalistas hasta el restaurante Emi, en Madrid, donde se enfrentarán al que el programa considera el servicio más exigente de su historia. Los equipos tendrán que elaborar un menú diseñado por su chef, Rubén Hernández Mosquero, que degustarán 20 invitados. Entre ellos estará el presentador Gonzalo Miró, aspirante de ‘MasterChef Celebrity 5’.

Gonzalo Miró junto a los tres chef del concursoCECILIABAYONAS0CECILIABAYONAS0

Dinara Kasko y sus sorprendentes creaciones

En la prueba de eliminación, los delantales negros tendrán que reproducir uno de los espectaculares postres de Dinara Kasko, pastelera que combina sus conocimientos gastronómicos con su formación como arquitecta. El cantante y presentador Bertín Osborne acompañará al jurado en este último reto, que decidirá quién consigue una plaza en la final.