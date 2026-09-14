La 2Cat arrenca temporada amb el retorn dels seus formats de referència i prepara noves estrenes per a l’octubre
- L'altaveu al pati', 'L'altaveu' i 'El vespre' aterren a la graella de dilluns a divendres
- 'Aquí parlem' s'estrena aquest dijous amb un debat des del Parlament i 'Punts de vista' i 'Noms propis' arriben el cap de setmana
- A l’octubre arribarà la segona fase de la temporada, amb una nova oferta de programes i formats pensada per a tots els públics
RTVE Catalunya comença la nova temporada de La 2Cat de manera progressiva, amb el retorn aquest mes dels principals espais d’actualitat, cultura i entreteniment i amb una segona fase, prevista per al mes d’octubre, que incorporarà nous formats i una graella renovada.
A la posada en marxa del 'Cafè d'idees' se sumen 'L'altaveu', amb Danae Boronat, 'L'altaveu al pati', amb Marco Chiazza, i 'El vespre', amb Rubén Urdiales. L'entreteniment continua, a partir d'aquest cap de setmana, amb l'inici de 'Punts de vista', amb Tània Sarrias, i 'Noms propis', amb Anna Cler. 'Aquí parlem', per la seva part, estrena aquest dijous amb un programa especial des del Parlament.
L’actualitat, de dilluns a divendres
Aquest dilluns 14 de setembre, La 2Cat continua la posada en marxa dels magazins diaris. El 'Cafè d'idees' va donar el tret de sortida l’ 11 de setembre, mantenint la seva funció com a gran espai d’informació i anàlisi del matí. I, des d'aquest dilluns, s'afegeixen a la graella diària els programes sobre l'actualitat 'L'altaveu al pati', amb Marco Chiazza i 'L'altaveu', de la mà de Danae Boronat. La informació es completa a última hora de la tarda amb 'El vespre' amb Rubén Urdiales.
Entre setmana, La 2Cat posa el focus sobre l'actualitat a 'L'altaveu' de la mà de Danae Boronat. Aquest magazine d'entreteniment, que enguany enceta la tercera temporada, s'emet de 16:20 h a 17:45 h per aprofundir en les històries i els personatges que protagonitzen la conversa social del dia. En aquest sentit, el format connecta amb realitats i testimonis arreu del territori a través de reporters a peu de carrer i experts que en completen la cobertura.
El preludi sobre els temes del dia, però, arriba a les 13:00 h amb Marco Chiazza a 'L'altaveu al pati'. Aquest programa, que estrena segona temporada, cobreix les notícies de la jornada amb un to enèrgic i un ritme àgil per obrir-ne un debat des de la vessant política. Així, aquest format de 'L'altaveu' porta anàlisi amb veus autoritzades, connexions en directe des dels punts calents de l'actualitat, entrevistes i un grafisme que genera un flux constant d'informació.
La programació diària d'estrena tanca, a partir d'aquest dilluns, a les 20:00 h amb 'El vespre'. Rubén Urdiales continua al capdavant del format per reflexionar sobre l'actualitat del dia i portar l'última hora de les notícies.
A més, de manera excepcional, La 2Cat recupera l'adaptació televisiva del clàssic literari 'La plaça del Diamant', de Mercè Rodoreda. Aquesta sèrie, dirigida per Francesc Betriu, s'emetrà en format de doble capítol setmanal i a partir de les 22:30 h. D'aquesta manera, 'La plaça del Diamant' de 1983 es podrà veure a La 2Cat entre aquest dimecres 16 de setembre i el pròxim, 23 de setembre.
Els caps de setmana, la millor oferta cultural i d'entreteniment
El pròxim cap de setmana, La 2Cat també recupera dos programes de referència. El dissabte 19 de setembre torna 'Punts de vista', el programa cultural de Tània Sarrias i el diumenge 20, les entrevistes en profunditat de 'Noms propis' amb Anna Cler.
'Aquí parlem', el programa d'anàlisi de l'activitat parlamentària que presenta Lluís Falgàs, s'estrenarà el pròxim dijous 17 de setembre amb un debat especial des del Parlament amb la participació de tots els grups parlamentaris. Un programa d'estrena que es tornarà a emetre aquest dissabte a les 11h i, a partir de la pròxima setmana, el format reprendrà la seva programació habitual: a La 2Cat, els dissabtes a les 12:45 h i, al Canal 24h, els dissabtes a les 20:30 h i els diumenges a les 19:30 h.
Una segona fase de la temporada, a l’octubre
Aquest inici de temporada és només la primera fase de la nova aposta de La 2Cat. Al llarg del mes d’octubre, La 2Cat desplegarà una graella renovada que mantindrà els espais consolidats i incorporarà nous programes i formats, amb l’objectiu d’ampliar l’oferta de continguts en català i arribar a nous públics.
Així, la temporada 2026-2027 de La 2Cat s’articula en dues etapes: el retorn, durant el mes de setembre, dels formats de referència i, a partir de l’octubre, l’arribada de la nova oferta i dels nous formats que completaran la graella.