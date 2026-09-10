RTVE Catalunya en directe amb l'Onze de Setembre: informació, anàlisi i seguiment de la Diada a la televisió, ràdio i digital
- Els Serveis Informatius de RTVE Catalunya es bolquen en la cobertura de la Diada
- El 'Cafè d'idees' estrena temporada i els programes 'El matí de Ràdio 4', 'La tàctica', 'Irrepetibles', 'La tarda de Ràdio 4' i 'El pla B' faran el seguiment de la jornada per Ràdio 4
- Divendres 11 de setembre, seguiment en directe dels actes a La 1, La 2Cat, Canal 24 horas, RNE, Ràdio 4, RTVE Play Catalunya i RNE Audio
El divendres 11 de setembre, els Serveis Informatius de RTVE Catalunya oferiran una àmplia cobertura de la Diada Nacional de Catalunya, amb seguiment durant tota la jornada dels principals actes institucionals i ciutadans. La cobertura inclourà connexions en directe, informació des dels diferents punts d'interès i tota l'actualitat de l'agenda dels partits polítics i de les institucions.
A més, 'Cafè d'idees' estrenarà la seva setena temporada coincidint amb la Diada, mentre que els programes de Ràdio 4 oferiran una programació especial dedicada a l'11 de setembre.
La vigília de la Diada, el dijous 10 de setembre a les 21.00 h, La 2Cat i RTVE Play Catalunya oferiran el discurs institucional del president de la Generalitat, Salvador Illa. Ràdio 4 emetrà el discurs dins del programa conduït per Toni Marín, 'El Pla B', que també farà l'anàlisi previ a la Diada amb una tertúlia formada per David Fernández de la CUP, Josep Maria Morros del Col·legi de Periodistes, el periodista Ricardo Mir de Francia i el filòsof i pedagog Gregorio Luri.
Àmplia cobertura dels Serveis Informatius de RTVE Catalunya
Els Informatius de TVE Catalunya faran un ampli desplegament per oferir una cobertura completa dels principals actes institucionals i ciutadans de la Diada. La jornada informativa començarà a primera hora del matí amb el seguiment de les ofrenes florals al monument a Rafael Casanova i continuarà al llarg del dia amb la cobertura dels diferents actes institucionals i de l'actualitat vinculada a l'Onze de Setembre.
'L'Informatiu' oferirà connexions en directe i farà seguiment de l'actualitat política i de l'agenda dels partits i de les institucions. A la tarda, els Serveis Informatius seguiran les manifestacions convocades per les entitats independentistes i els principals actes ciutadans de la jornada. La informació de la Diada també tindrà presència en les edicions del Telediario i en els diferents espais informatius de La 1 i del Canal 24 Horas.
Els Informatius de RNE Catalunya també faran un desplegament especial amb motiu de la Diada. La cobertura de Ràdio 4 començarà a primera hora amb les ofrenes florals i es mantindrà durant tota la jornada amb intervencions als serveis informatius de Ràdio 4 i als diferents espais de RNE a nivell estatal.
Els equips de Ràdio 4 cobriran també els actes organitzats per Òmnium Cultural al llarg del matí a Barcelona i les manifestacions convocades a les capitals de les quatre províncies catalanes (en el cas de Lleida al matí, la resta a la tarda). Els informadors i informadores de l'emissora intervindran tant als butlletins, a l'antena nacional de RNE i als programes de Ràdio 4. La jornada es tancarà amb la cobertura, a totes les finestres informatives, de l'acte central institucional que se celebrarà al Teatre Nacional de Catalunya.
'Cafè d'idees' estrena la setena temporada a La 2Cat i Ràdio 4
L'11 de setembre, 'Cafè d'idees' estrena la seva setena temporada amb Gemma Nierga al capdavant, un nou plató i novetats en els seus continguts i col·laboradors. També amplia el seu horari a La 2Cat, anirà de 8 a 11 hores, i a Ràdio 4 de 8 a 10 hores.
El programa també estrena una nova taula d'anàlisi, amb la participació habitual d'analistes polítics i tertulians, i incorpora els dimecres una tertúlia amb Elisenda Pineda, Víctor F. Claveres i Natàlia Sánchez. A les seccions habituals de 'Les Mamarazzis' amb Laura Fa i Lorena Vázquez, el 'Galliner polític' amb Queco Novell i Manu Simarro i la secció de cuina de l'Ada Parellada, s'incorpora 'La memòria dels peixos'. La nova secció de Vanesa Benedicto recuperarà fets històrics poc coneguts per explicar què van significar i com van contribuir a transformar la societat. El programa reforça també la seva aposta pels col·laboradors habituals, com Víctor Amela, Genís Roca i Mohamed El Amrani, que amplien la seva participació en el programa i incorpora la periodista de successos d'El País Rebeca Carranco.
Divendres, oferirà tota l'actualitat de la Diada amb els analistes Jaume Clotet, Mila Pérez Oliva i Montse Nebrera. Connectarà amb les ofrenes florals i mostrarà l'última hora, També comptarà amb l'activista Mohamed El Amrani per parlar de la situació a Ceuta, el periodista parlamentari Lluís Falgàs explicarà l'inici del curs polític i Rodolfo Irago, des de Madrid, parlarà de l'ambient polític a la capital. A més, Gemma Nierga recordarà els 25 anys dels atemptats de l'11-S amb el professor de la UPF Chris Tulloch, l'excorresponsal a Washington de RTVE Vicenç Sanclemente i el consultor Genís Roca, per veure com han canviat els Estats Units.
La Diada, protagonista de la programació de Ràdio 4
'El matí de Ràdio 4' farà un seguiment especial de la Diada amb entrevistes, tertúlies i connexions en directe des dels principals actes de la jornada i donarà veu als oients. A primera hora, Xavi Freixes entrevistarà Josep Vila, president de l'ANC, i Xavier Antich, president d'Òmnium Cultural. I la tertúlia comptarà amb Anna Grau, periodista, escriptora i exdiputada de Ciutadans al Parlament; Sílvia Barroso, directora d'El Món.cat, i Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana.
'La tàctica', amb Mariola Dinarès, dedicarà el programa a parlar de les diferents estratègies per mantenir i fomentar l'ús del català. El programa comptarà amb els cofundadors de Softcatalà, Jordi Mas i Aleix Vidal, que parlaran sobre l'ús del català en el dia a dia i, especialment, a les xarxes socials. També entrevistarà a Anna Arqué, portaveu del col·lectiu Mantinc el català, i dedicarà un espai als 20 anys del domini.cat.
A 'Irrepetibles', Carles Mesa conversarà amb la mediadora social i traductora Hanan Serroukh. Nascuda a Barcelona i d'arrels marroquines, Serroukh reflexionarà sobre la identitat catalana i sobre la seva pròpia experiència, en una conversa que oferirà una mirada diferent sobre el significat de la Diada.
'La tarda de Ràdio 4' viurà l'11 de setembre a peu de carrer, pendent dels principals punts informatius de la Diada Nacional de Catalunya, amb connexions en directe durant tota la tarda. El programa conduït per Xavi Martínez dedicarà també una atenció especial al 25è aniversari dels atemptats de l'11 de setembre de 2001 als Estats Units. Recuperarà el testimoni d'un supervivent dels atemptats per recordar, en primera persona, aquell dia i explicar com es conviu, un quart de segle després, amb una experiència que va marcar tota una generació. El programa també recordarà el cas de Tania Head, la dona que durant anys es va fer passar per una de les supervivents de l'11-S. Sobre aquest cas, Xavi Martínez entrevistarà Kike Maíllo, director del documental que reconstrueix aquesta història.
'El Pla B', amb Toni Marín, també farà un seguiment especial de la jornada i connectarà amb l'acte central institucional que se celebrarà al Teatre Nacional de Catalunya. A la tertúlia política comptarà amb Ivan Marzà del PSC, Joan Canadell de JxCat, Sonia Devesa del PP i un representant dels Comuns. Per acabar, Toni Marín entrevistarà el president de l'ANC Josep Vila per fer una valoració final de la jornada i de les manifestacions de la Diada.