Especial 'Aquí parlem' amb tots els portaveus parlamentaris
- Lluís Falgàs modera un debat d'inici de curs per posar el termòmetre a la política catalana
- Hi participen els portaveus de totes les formacions polítiques amb representació parlamentària: Elena Díaz, PSC – Units per avançar; Salvador Vergés, Junts per Catalunya; Ester Capella, ERC; Lorena Roldán, PP; Joan Garriga, VOX; David Cid, Comuns; Dani Cornellà, CUP-DT, i Sílvia Orriols, Aliança Catalana
- Dijous 17 de setembre a les 22.30h a La 2Cat, Ràdio 4 i RTVE Play Catalunya
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El debat es torna a emetre el dissabte 19 de setembre a les 11h a La 2Cat i a RTVE Play.
'Aquí parlem' posa el termòmetre a la política catalana en un programa especial el dijous 17 de setembre. Lluís Falgàs, director i presentador de l'espai, modera un debat especial amb els portaveus de tots els grups amb representació parlamentària des de l'Auditori Lluís Companys de la cambra catalana.
Arrenca un nou curs polític i el govern de la Generalitat s'enfronta el pròxim 29 de setembre a l'inici del Debat de Política General. Amb els pressupostos aprovats, Salvador Illa disposa d'una certa estabilitat gràcies al suport d'ERC i els Comuns. En quin punt es troben, però, els acords d'investidura? Quin paper juga l'oposició? Lluís Falgàs demanarà als portaveus pels compromisos d'investidura en matèria de finançament, infraestructures i habitatge. També sobre les preocupacions compartides com la seguretat i l'educació, després del fracàs de les proves PISA i de les vagues del professorat.
Hi participen: Elena Díaz, PSC – Units per avançar; Salvador Vergés, Junts per Catalunya; Ester Capella, ERC; Lorena Roldán, PP; Joan Garriga, VOX; David Cid, Comuns; Dani Cornellà, CUP-DT, i Sílvia Orriols, Aliança Catalana.