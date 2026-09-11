Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 10 de septiembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 10 de septiembre fue la siguiente:

47 - 3 - 14 - 6 - 36 - 33 Complementario: 32. Reintegro: 8.

Con una recaudación de 2.424.835,50 euros, ha habido dos boletos acertantes de primera categoría.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 2 400.724,44 Segunda (5 + complementario) 1 146.975,20 Tercera (5) 77 954,38 Cuarta (4) 5.175

21,30 Quinta (3) 89.075 4,00 Reintegro 486.870 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 35 - 44 - 45 - 48 - 17 - 26. Complementario: 3. Reintegro: 5. Joker: 3341852 Con una recaudación de 10.681.542 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 15.800.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 0 BOTE 2º categoría (5+Complemetario) 10 20.971,52 3ª categoría (5) 228 1.686,31 4ª categoría (4) 9.337

59,90 5ª categoría (3) 163.930 8,00 Reintegro 1.219.929

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 3341852 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 334185-/ -341852 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 33418-- / --41852 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 3341--- / ---1852 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 334---- / ----852 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 33----- / -----52 5,00 7ª (primera o última cifra) 3------ / ------2 1,00