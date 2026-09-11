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Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 10 de septiembre

Para todos los públicos Sandra Daviú presenta los resultados de La Primitiva del 10/09/2026 en un estudio de televisión, con la pantalla mostrando los números 17, 26, 35, 44, 45, 48, C3, R5 y el Joker 3341852.
Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker del 10/09/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 10 de septiembre fue la siguiente:

47 - 3 - 14 - 6 - 36 - 33 Complementario: 32. Reintegro: 8.

Con una recaudación de 2.424.835,50 euros, ha habido dos boletos acertantes de primera categoría.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 2 400.724,44
Segunda (5 + complementario) 1 146.975,20
Tercera (5) 77 954,38
Cuarta (4) 5.175
 21,30
Quinta (3) 89.075 4,00
Reintegro 486.870 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

35 - 44 - 45 - 48 - 17 - 26. Complementario: 3. Reintegro: 5. Joker: 3341852

Con una recaudación de 10.681.542 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 15.800.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 10 20.971,52
3ª categoría (5) 228 1.686,31
4ª categoría (4) 9.337
 59,90
5ª categoría (3) 163.930 8,00
Reintegro 1.219.929
 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 3341852 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 334185-/ -341852 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 33418-- / --41852 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 3341--- / ---1852 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 334---- / ----852 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 33----- / -----52 5,00
7ª (primera o última cifra) 3------ / ------2 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 46144.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 41758.

Los reintegros correspondieron al 1, 4 y 5.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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