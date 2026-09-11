Jornadas de la UAB: "Educar periodistas en tiempos de IA"

El Gabinete de Comunicación y Educación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) organiza la jornada “Educar periodistas en tiempos de Inteligencia Artificial. Retos, competencias y modelos docentes para formar a los comunicadores del futuro”. La sesión tendrá lugar el próximo viernes 6 de noviembre de 2026, entre las 10:00 y las 17:00, en las instalaciones de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, y reunirá a un grupo de investigadores, docentes, periodistas y profesionales para reflexionar conjuntamente sobre el presente y el futuro de la formación universitaria en comunicación.

Las jornadas son gratuítas y están dirigidas por el catedrático Santiago Tejedor

Bajo la dirección del catedrático Santiago Tejedor, el evento se realiza con los proyectos IA-COM y OI2, en el marco de la cátedra RTVE-UAB sobre 'periodismo de movilidad con dispositivos móviles y aplicación de IA en informativos' .

La inscripción es libre y gratuita previa inscripción a través del formulario habilitado, hasta completar el aforo de 50 plazas. Aquí están todos los detalles de las jornadas.

Para cualquier otra consulta, puede ponerse en contacto llamando al (+34) 93 581 16 89 o escribiendo a coordinacio.elearning@uab.cat.

El objetivo del evento, de acuerdo con el doctor Tejedor, es “abrir un espacio de diálogo orientado a identificar desafíos compartidos, intercambiar experiencias innovadoras y construir propuestas que ayuden a redefinir la enseñanza del periodismo en la era de la inteligencia artificial”.

En esta línea, la jornada estará dividida en tres bloques distintos: 'Repensar la enseñanza del periodismo', 'La IA dentro del aula' y 'Ética, universidad y tecnología'.

Entre los ponentes invitados, encontramos profesionales de diversos campos de la comunicación, el periodismo, la educación y la tecnología como José Manuel Pérez Tornero, Cristina Pulido, Michele Catanzaro, Beatriz Villarejo, Pepe Verón, Pilar Sánchez o Juan Francisco Jiménez, entre otros, quienes analizarán los retos y oportunidades que plantea la implementación de la IA en el sector del periodismo.

La iniciativa, que está impulsada por el Gabinete de Comunicación y Educación de la UAB y cuenta con la participación de investigadores de la Universidad San Jorge de Zaragoza, la Universidad de Valladolid y la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona.

El Observatorio para la Innovación de los Informativos en la Sociedad Digital (OI2) es una plataforma de investigación, impulsada por Radio Televisión Española y llevada a cabo por la UAB y la Universidad CEU San Pablo, cuyo objetivo es dar visibilidad a las últimas tendencias en el ámbito de los informativos y la televisión y mostrar cómo estas iniciativas son desarrolladas de una manera sostenible, con modelos de negocio acordes a la economía de hoy.