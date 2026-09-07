Las técnicas para construir 'deepfakes' avanzan más rápido que los métodos de autenticación de imágenes y audio

Actualmente aún hay importantes limitaciones técnicas y metodológicas para detectar imágenes o audios manipulados o sintéticos. Es una de las conclusiones del estudio 'El estado del arte en la detección de Fake News" publicado por Ricardo Asensi González y Manuel Jesús Gómez Zotano, integrantes del departamento del área de sistemas e innovación de la Corporación RTVE.

Este informe, que estudia y clasifica las distintas técnicas y herramientas para detecar noticias falsas, asegura que "las técnicas de síntesis evolucionan más rápido que los métodos de autenticación" y, por lo tanto, "hay dificultad para establecer sistemas de detección durareros". Asensi y Zotano aseguran que los modelos generativos cada vez son más sofisticados y hay falsificaciones de imágenes o audios muy realistas, con una gran sincronización del audio artificial con el movimiento facial, por lo que aumenta la dificultad de distinguir voces falsas.

El estudio clasifica distintas técnicas de manipulación de contenido audiovisual El problema que generan las 'deep fakes' y su autentificación no está resuelto y queda una gran tarea por delante. Los autores del trabajo proponen "estudiar con más detalle la incorporación de una marca de agua o metadatos de identificación (C2PA) que permitan embeber credenciales de contenido a archivos digitales audiovisuales producidos y emitidos por RTVE". Además, sugiere que la Corporación RTVE se incorpore a redes internacionales dedicadas a la lucha contra la desinformación, como EFCSN (European Fact-Checking Standars Network) y IFCN (International Fact-Cheking Network), dado que este estudio ha detectado que actualmente RTVE no forma parte de dichas organizaciones.