Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 3 de septiembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 3 de septiembre fue la siguiente:

13 - 39 - 27 - 7 - 37 - 29 Complementario: 10. Reintegro: 2.

Con una recaudación de 2.638.905,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.000.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 155.287,90 Tercera (5) 94 826,00 Cuarta (4) 5.983

19,47 Quinta (3) 102.767 4,00 Reintegro 527.407 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 34 - 39 - 40 - 29 - 24 - 20. Complementario: 13. Reintegro: 5. Joker: 6686741 Con una recaudación de 10.553.469 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 11.900.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 0 BOTE 2º categoría (5+Complemetario) 4 54.385,40 3ª categoría (5) 130 3.067,89 4ª categoría (4) 7.148

81,16 5ª categoría (3) 140.421 8,00 Reintegro 1.203.559

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 6686741 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 668674-/ -686741 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 66867-- / --86741 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 6686--- / ---6741 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 668---- / ----741 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 66----- / -----41 5,00 7ª (primera o última cifra) 6------ / ------1 1,00