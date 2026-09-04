Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
RTVE Loterías

Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 3 de septiembre

Para todos los públicos Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker: 03/09/2026 - Loterías
Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker del 03/09/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 3 de septiembre fue la siguiente:

13 - 39 - 27 - 7 - 37 - 29 Complementario: 10. Reintegro: 2.

Con una recaudación de 2.638.905,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 1 155.287,90
Tercera (5) 94 826,00
Cuarta (4) 5.983
 19,47
Quinta (3) 102.767 4,00
Reintegro 527.407 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

34 - 39 - 40 - 29 - 24 - 20. Complementario: 13. Reintegro: 5. Joker: 6686741

Con una recaudación de 10.553.469 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 11.900.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 4 54.385,40
3ª categoría (5) 130 3.067,89
4ª categoría (4) 7.148
 81,16
5ª categoría (3) 140.421 8,00
Reintegro 1.203.559
 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 6686741 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 668674-/ -686741 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 66867-- / --86741 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 6686--- / ---6741 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 668---- / ----741 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 66----- / -----41 5,00
7ª (primera o última cifra) 6------ / ------1 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 48288.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 83206.

Los reintegros correspondieron al 3, 4 y 8.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: