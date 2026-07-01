Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del 30 de junio
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 30 de junio fue la siguiente:
43 - 33 - 6 - 39 - 17 - 47. Complementario: 29. Reintegro: 2. Con una recaudación de 3.012.359 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 3.800.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|2
|93.979,36
|Tercera (4)
|99
|949,29
|Cuarta (4)
|5.434
| 25,94
|Quinta (3)
|103.942
|4,00
|Reintegro
| 600.509
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
37 - 48 - 44 - 1 - 8 Estrellas: 6 - 2
Con una recaudación de 41.153.523,40 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 80.000.000 euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|2
|268.526,74
|TERCERA (5+0)
|8
| 15.689,78
|CUARTA (4+2)
|24
|1.628,99
|QUINTA (4+1)
|429
|167,88
|SEXTA (3+2)
|1.201
|63,39
|SEPTIMA (4+0)
| 907
|58,99
|OCTAVA (2+2)
|18.644
|14,35
|NOVENA (3+1)
|21.803
|13,68
|DECIMA (3+0)
|48.350
|11,49
|UNDECIMA (1+2)
|108.275
|6,21
|DUODECIMA (2+1)
|348.128
|6,09
|DECIMOTERCERA (2+0)
|768.876
|4,44
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.