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Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del 30 de junio

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Euromillones: 30/06/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 30/06/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 30 de junio fue la siguiente:

43 - 33 - 6 - 39 - 17 - 47. Complementario: 29. Reintegro: 2. Con una recaudación de 3.012.359 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 3.800.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 2 93.979,36
Tercera (4) 99 949,29
Cuarta (4) 5.434 25,94
Quinta (3) 103.942 4,00
Reintegro 600.509
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

37 - 48 - 44 - 1 - 8 Estrellas: 6 - 2

Con una recaudación de 41.153.523,40 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 80.000.000 euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 2 268.526,74
TERCERA (5+0) 8 15.689,78
CUARTA (4+2) 24 1.628,99
QUINTA (4+1) 429 167,88
SEXTA (3+2) 1.201 63,39
SEPTIMA (4+0) 907
 58,99
OCTAVA (2+2) 18.644 14,35
NOVENA (3+1) 21.803 13,68
DECIMA (3+0) 48.350 11,49
UNDECIMA (1+2) 108.275 6,21
DUODECIMA (2+1) 348.128 6,09
DECIMOTERCERA (2+0) 768.876 4,44

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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