Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del 30 de junio

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 30 de junio fue la siguiente:

43 - 33 - 6 - 39 - 17 - 47. Complementario: 29. Reintegro: 2. Con una recaudación de 3.012.359 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 3.800.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 2 93.979,36 Tercera (4) 99 949,29 Cuarta (4) 5.434 25,94

Quinta (3) 103.942 4,00 Reintegro 600.509

0,50