RTVE estrena un documental sobre los paralelismos del accidente del metro de Valencia y la dana

El documental de RTVE ‘Imprevisible Inevitable, un trayecto del metro a la dana’ reconstruye el accidente de metro de Valencia de 2006, el peor de la historia de España y el segundo de Europa, en el que fallecieron 43 personas, y establece paralelismos con la gestión política de la dana de 2024 que dejó 230 víctimas mortales. La obra teje la memoria de las dos peores tragedias del siglo en Valencia y las entrelaza para ofrecer una reflexión abierta a la historia democrática valenciana.

Radiotelevisión Española estrena su proyecto más ambicioso en la Comunitat Valenciana justo el día en el que se cumplen 20 años de la tragedia del metro: el próximo viernes 3 de julio a partir de las 13:55 horas en la desconexión territorial de La 1 en la Comunitat Valenciana y, a nivel nacional, a las 19:30 horas en La 2. Además de estar disponible en RTVE Play a la carta, se emitirá también en el circuito catalán de La 2Cat el domingo 5 de julio a las 19:30 horas.

A partir de 21 testimonios directos de víctimas, técnicos, juristas y periodistas, material de archivo y un análisis crítico del contexto mediático con la ayuda de expertos, la obra revela patrones inquietantemente similares. Negligencias, intentos de ocultación de la verdad, nula asunción de responsabilidades, manipulación mediática… Pero también una ciudadanía y unas familias que se organizan y exigen verdad, justicia y reparación.

Con una duración de 57 minutos, está dirigido por los periodistas de RTVE Sergi Moyano y Enrique Pallás que han contado con un equipo de más de 20 personas. Se ha rodado entre Valencia, Torrent, Paiporta, Catarroja, Madrid y Barcelona y la cinta bebe del material de archivo de Radiotelevisión Española. En un evento que contará con los protagonistas y autores del proyecto y una mesa redonda con las víctimas, los Cines Lys de Valencia acogerán este miércoles 1 de julio a las 19:30 horas el preestreno del documental.

Banda sonora original Los cantantes valencianos Pau Alabajos y La Maria han puesto banda sonora original al documental con una versión actualizada de la canción ‘Línia 1’ que compuso Pau Alabajos en 2006 para recordar a las víctimas del metro. La nueva letra vincula, además, la dana con el metro. De esta manera, se unen las voces de dos artistas reconocidos de la escena musical valenciana que han apoyado desde la música a las víctimas de las dos tragedias.