Juega a ser Gaudí, un homenaje interactivo del Lab RTVE por el centenario de su muerte

Con motivo del centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, el Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE (Lab RTVE) ha creado un homenaje interactivo que invita a recorrer la Sagrada Familia y a aprender sobre los métodos que se utilizaron para la construcción del templo religioso más alto del mundo.

Casi un siglo y medio después del inicio de las obras, la Sagrada Familia se ha convertido en un símbolo de la ciudad de Barcelona. Su arquitectura parece crecer en vez de construirse, es un organismo vivo basado en décadas de observación de la naturaleza que intenta ir más allá de ser un edificio convencional.

El proyecto 'Sagrada Familia: cien años después de Gaudí'', realizado por Datos RTVE con la colaboración del Lab RTVE, consta de tres capítulos que desgranan la magnitud del proyecto de Gaudí. Disponible en tres idiomas -español, catalán e inglés- la experiencia descubre algunos de los principios arquitectónicos, geométricos y simbólicos que hacen de la Sagrada Familia una obra única. Además, cada capítulo, dividido en tres capítulos con los nombres de las tres fachadas -Nacimiento, Pasión y Gloria- propone una interacción distinta creada por el Lab, permitiendo experimentar con elementos fundamentales de su proceso creativo.

La Fachada del Nacimiento - Los arcos

Gaudí construía sus arcos catenarios basándose en los ovalados, estos los lograba gracias a las maquetas estereofuniculares. Colgaba una serie de cadenas y cuerdas donde irían distintos saquitos con pesos proporcionales al peso real, luego soltaba las cadenas y estas adoptaban una curva catenaria, al darle la vuelta con un espejo y fotografiarlas, podía saber perfectamente que ese arco podría soportar todo el peso, permitiendo que la torre se comunique con sus cimientos sin necesidad de levantarlos con algo alrededor, aportando gran resistencia. Así decidía la forma que debían de tener los arcos y bóvedas sin necesidad de cálculos matemáticos complejos.

Conviértete en Gaudí y traza arcos estos catenarios para comprender cómo se utilizaron las formas. Resuelve desafíos estructurales, logra mayor fluidez y estabilidad de manera exacta. Pruébalo aquí.

La Fachada de la Pasión - La luz

Para Gaudí la luz era más que un recurso decorativo, tenía fuertes componentes teológicos y las vidrieras aplicaban una atmósfera casi mística, convirtiendo así la iluminación en una experiencia espiritual que busca la introspección y resalta los detalles del interior. La modulación de la luz varía en función de la altura, cambia de arriba hacia abajo para simbolizar el descenso de lo divino a lo terrenal. La orientación de la Sagrada Familia está calculada como un gran reloj solar que acompaña al sol durante su movimiento diario y modifica el color en función de la estación. Esta fachada representa el sufrimiento de Jesús en sus últimos días y su posterior crucifixión, contrastando fuertemente con la del Nacimiento.

Te proponemos participantes experimentar con la luz y el color para descubrir cómo las vidrieras generan espectaculares efectos lumínicos que colorean el espacio. Pruébalo aquí.

La Fachada de la Gloria - El trencadís

Gaudí popularizó los trencadís, estos son una decoración inédita de ese tiempo formada por fragmentos de cerámica, vidrio o mármol de distintos tamaños que terminan conformando un mosaico. Al ser irregulares son capaces de adaptarse a superficies curvas, cóncavas o convexas, son reciclables y más baratos que las baldosas. Tienen funciones simbólicas expresando color, movimiento, vida y naturaleza y constructivas para revestir estructuras.

En esta actividad tendrás que construir un monograma de la JMJ, este es el símbolo principal de la edificación y representa a la trinidad terrenal. Pruébalo aquí.