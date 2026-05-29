La cátedra RTVE-UJI destaca en la campaña contra la desinformación 2025 del Departamento de Seguridad Nacional

Los avances científicos sobre Alfabetización Mediática desarrollados por la Cátedra RTVE-UJI en el año 2025 han sido destacados durante las jornadas de presentación del 'Foro contra las campañas de desinformación', organizadas por el Departamento de Seguridad Nacional, celebradas en el CSIC este pasado 28 de mayo.

El trabajo titulado “Impulso a la Alfabetización Mediática en España” ha estado coordinado por el subdirector de la Cátedra RTVE-UJI, D. Javier Marzal, y por el investigador y docente de la UJI, D. Rubén Nieto; en él también han participado el subdirector del Centro de Innovación de RTVE, D. Esteban Mayoral, además de varios representantes de la CNMC. Entre las conclusiones del trabajo están mejorar la alfabetización mediática con mensajes que contengan evidencias científicas, o recurrir a líderes de opinión para generar confianza en la ciudadanía en relación con los mensajes difundidos.

El informe puede consultarse y descargarse en el siguiente enlace:

Acceso al trabajo 9 “Impulso a la Alfabetización Mediática en España”

Cartel de las jornadas

Las jornadas han abordado distintos ámbitos la problemática actual de la desinformación. Así, se han expuesto trabajos como 'La desinformación en la normativa europea', 'La participación de terceros en las campañas electorales' o '¿El fin de la función del periodismo como "observador neutral" frente a las campañas de desinformación?'.

Se pueden ver todos los detalles de las presentaciones en el siguiente enlace.