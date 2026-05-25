Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 24 de mayo

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 24 de mayo fue la siguiente:

31 - 8 - 26 - 16 - 23 - 7. Reintegro: 4. Caballo ganador cuarta carrera: 2.

Con una recaudación de 100.591 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.575.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 3 1.005,91 4ª (5 números) 11 365,79 5ª (4 números + caballo ganador) 67 30,03 6ª (4 números) 443 9,08 7ª (3 números + caballo ganador) 689 5,84 Reintegro 9.409 1,00