Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 24 de mayo
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La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 24 de mayo fue la siguiente:
31 - 8 - 26 - 16 - 23 - 7. Reintegro: 4. Caballo ganador cuarta carrera: 2.
Con una recaudación de 100.591 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.575.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|3
|1.005,91
|4ª (5 números)
|11
|365,79
|5ª (4 números + caballo ganador)
|67
|30,03
|6ª (4 números)
|443
|9,08
|7ª (3 números + caballo ganador)
|689
|5,84
|Reintegro
|9.409
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 1 Segunda carrera: 6 Tercera carrera: 2 Cuarta carrera: 2 Quinta carrera: Primero: 3 Segundo: 6.
Con una recaudación de 15.713 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un plusbote de 18.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|8
|564,49
|2ª (5 caballos ganadores)
|14
|78,57
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|195
|5,64
|4ª (4 caballos ganadores)
|326
|3,37
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.