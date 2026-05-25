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Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 24 de mayo

Sorteo de la Lotería Lototurf del 24/05/2026 - Ver ahora
Sorteo de Lotería Lototurf: 24/05/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 24 de mayo fue la siguiente:

31 - 8 - 26 - 16 - 23 - 7. Reintegro: 4. Caballo ganador cuarta carrera: 2.

Con una recaudación de 100.591 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.575.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE
2ª (6 números) 0 BOTE
3ª (5 números + caballo ganador) 3 1.005,91
4ª (5 números) 11 365,79
5ª (4 números + caballo ganador) 67 30,03
6ª (4 números) 443 9,08
7ª (3 números + caballo ganador) 689 5,84
Reintegro 9.409 1,00

Quíntuple plus

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:

Primera carrera: 1 Segunda carrera: 6 Tercera carrera: 2 Cuarta carrera: 2 Quinta carrera: Primero: 3 Segundo: 6.

Con una recaudación de 15.713 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un plusbote de 18.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría) 0 PLUSBOTE
1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera) 8 564,49
2ª (5 caballos ganadores) 14 78,57
3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera) 195 5,64
4ª (4 caballos ganadores) 326 3,37

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

RTVE

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